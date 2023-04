Elfsborg en mycket spelvärd jackpotspik

Efter veckans omgång av den engelska andraligan var det flera lag som säkrade kontraktet. Det är förutsättningar man behöver ha koll på inför lördagens miljonjakt.

Kupongen i stort innehåller en bankspik i Liverpool. Jag tycker det är helt okej att göra det enkelt, singla och gå vidare. Kupongen är i övrigt tillräckligt svår för att 13 rätt ska kunna ge bra betalt ändå.

För ovanlighetens skull avrundas det hela på svensk mark när vi åker till Stora Valla för att sätta tänderna i Degerfors - Elfsborg. Jag lutar åt att tre poäng åker med hem till Borås.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 9 . Det finns flera före detta spelare som gör spännande saker med olika lag i The Championship. Vincent Kompany i Burnley och Michael Carrick i Middlesbrough är de just nu mest iögonfallande exemplen, men ett dito som går lite under radarn är Liam Rosenior i Hull. När den gamla försvararen tog över ”Tigrarna” låg de pyrt till i botten av andraligan, men under dennes ledning har de orangesvarta bara förlorat fem av 22(!) ligamatcher. Kontraktet är således redan i hamn men trots detta har värdarna fortsatt att prestera fin och poänggivande fotboll. I veckans omgång hade Rosenior och company Middlesbrough i brygga men föll ihop i den andra halvleken på Riverside Stadium. På sin hemmabana finns med det sagt en helt annan stabilitet som jag tror att Watford får svårt att rubba.

Anställningen av Chris Wilder som tränare har inte alls fallit väl ut och frågan är om luften inte gick ur The Hornets efter pinsamma 1–3 hemma mot Cardiff i veckan? Det är förvisso bara fem poäng upp till play off men med flera starkare lag framför sig tror jag inte att gästerna löser topp 6. Mot ett tight spelande Hull får inte spelare som Sarr och Pedro de ytor som behövs, i stället lutar jag åt att Londonlaget blir straffade med egen medicin.

När strecken ser ut att bli jämnt fördelade lockas jag av att ta ställning. Ettan är en fräck chansspik till runt 40 procent.

■■ Match 13 . Allsvenskan får äran att avsluta kupongen och jag tycker mig hitta en befogad favorit på Stora Valla. Inget ont om Degerfors, de stod upp bra mot Hammarby borta trots torsken. Så här i efterhand kan man ju fundera på hur mycket det var värt med tanke på hur usla Bajen sett ut efter det. Hur som helst var vinsten (3–1) i hemmapremiären mot Halmstad inget att snacka om. Klart och rättvist. 0–2 borta mot Mjällby senast var dock en underkänd insats där Degen var steget efter i det mesta. Det återstår här att se om Gravius är tillbaka på mitten från sin skada som höll honom borta då. Något som verkligen skulle behövas för här höjs nivån ett snäpp på motståndet.

Elfsborg har smugit lite under radarna inför den här säsongen. Men de stora spelarna och spelbolagen gillar det här laget, det såg man inte minst hemma mot Häcken där de droppade i odds som en sten innan avspark. Insatsen där var det i stort inget fel på, Häcken var lite tyngre och lite mer effektiva. Efter det 0–0 borta mot Varberg, men Elfsborg var det klart bättre laget där och var verkligen värda vinsten. Defensivt släppte de inte till ett enda skott på mål och futtiga 0,02 i xG. Kontrollerat minst sagt. Mot BP senast blev det dessutom proppen ur framåt. Smack! 5–0 och propagandaboll som speglade resultatet. Alexander Bernhardsson svarade för ett hat trick och det enda orosmolnet var att Ondrejka utgick skadad och är ett frågetecken. Jag tycker inte Degerfors ska underskattas hemma i bruket, men håller Elfsborg som det klart bästa laget. När de gulsvarta var och besökte Stora Valla i fjol blev det en otrolig seger med 6–0.

Några tennissiffror lär vi inte få se denna lördag, men när tvåan just nu inte ens når upp till 50-strecket är det en bra och spelvärd spik i min bok.

■■ Match 5 . Birmingham säkrade spel i The Championship även nästa säsong när de slog Millwall med 1–0 på The Den. En tung börda släpptes således från axlarna på John Eustace och dennes adepter, men sett till matchbilden bör värdarna skicka ett vykort till London med en ursäkt. ”Blånäsorna” var totalt utskåpade under stora delar av matchen och en annan dag hade Birmingham haft kniven mot strupen inför mötet med Blackpool. Den faktorn slipper de hemmahörande men jag tror inte att The Blues spinner vidare på poänggivande väg. Det finns snarare en risk att prestationsnivån sjunker ännu ett hack.

Blackpool har däremot allt att spela för då deras avstånd upp till säker mark är sex poäng. Minst ett oavgjort resultat är således ett måste och rent spelmässigt ska The Seasiders inte känna sig underlägsna opponenterna på St Andrew’s.

Birmingham trivs inte alls i spelförande kostym, något som Stephen Dobbies mannar bör kunna använda till sin fördel. 0–2 i nacken mot West Bromwich var tungt men sett till underliggande statistik var faktiskt gästerna det bättre laget. Blackpool vann bland annat xG klart och kan spelare som Patino och Yates steppa upp på offensiv tredjedel gillar jag högersidan i rikets näst största stad.

X2 köps i nuläget till runt 40% när en bra bit över 50% vore rimligt. Då gör jag avslag på den övervärderade ettan.

■■ Match 6 . Upp som en sol och ner som en pannkaka har varit melodin för Bristol Citys säsong. 13-14-16 på 43 matcher och 50–53 i målskillnad är varken bu eller bä, men jag anser att Nigel Pearson får ut alldeles för lite ur den trupp han förfogar över. Mitt tips till ledningen i The Robins blir således att söka sig efter ett mer framåtlutat namn till nästa säsong. 0–1 i baken senast mot Sheffield United kunde varit större siffror och att värdarna åstadkom blott 0,3 xG på hela matchen tror jag kan vara en fingervisning om vad som komma skall även mot Rotherham.

Gästerna gynnas av att Alex Scott – Bristol Citys supertalang – inte ser ut att vara redo för 90 minuter och jag har blivit mäkta imponerad av The Millers vår. Likt Bournemouth i Premier League har de rödvita besökarna lyfts efter ett par smarta spelarköp i januari och 2–2 mot Burnley stärkte moralen inför denna uppgift. Lyckas Rotherham stänga igen de bakre leden är jag övertygad om att Ogbene, Quina och Hugill kan såra ett defensivt ihåligt Bristol City via omställningar. Värdföreningen har inte sällan problem när de förväntas ta tag i taktpinnen och den överstreckade ettan är klart skakig.

Med spelvärde till höger så är således skrälltecknen X2 en given utgång för mig med förhoppningen om att höja värdet på kupongen.

• • •

ANNONS: Lämna in expertens 288-raderssystem

• • •

SPIKEN

Liverpool (match 1)

Liverpools tre senaste halvlekar har varit något i hästväg. Nottingham är ligans sämsta bortalag och har inget att hämta om Pool snuddar vid gasen. Gjuten etta.

SKRÄLLEN

Blackpool (match 5)

Birmingham säkrade kontraktet mot Millwall men sett till matchbilden var de inte förtjänta av tre poäng. Ett desperat Blackpool som var värda minst en pinne mot West Bromwich får inte glömmas bort på St Andrew’s. Ettan är ett högaktuellt avslag.

FAVORIT I FARA

Bristol City (match 6)

Rotherham har agerat som ett The Championship-lag under våren med flera stabila prestationer. Ytterligare en sådan mot ett bräckligt Bristol City kan mycket väl leda till nytt poängplock. Jag missar inte X2 på Ashton Gate.