Det luktar hög utdelning – här är heta skrälldragen

Återigen är det ett svårtippat Stryktips som dukas upp inför lördagen. En större oddsfavorit i Manchester City inleder, men i övrigt är det vidöppet där sämre favoriter överstreckas rejält. Fortsätter det att komma kuponger i liknande stil så ligger de stora utdelningarna runt hörnet.

Tre Premier League-, åtta The Championship- och en League One-match hämtas från vårt klassiska Stryktipsland England. Sen är det kul att det fylls på med en kvartsfinal i Svenska Cupen, mellan två spännande allsvenska lag, istället för mer League One.

Här är mina nycklar inför helgen:

■■ Match 1. Hur det än går i övrigt, tappar Manchester City poäng borta mot Fulham så kommer det bli bra utdelning. De flesta experter och rekare verkar gå hårt åt topptrimmade City och spika. Det gör mig än mer sugen på att gardera upp och jaga megaskrällen. Guardiola har spelarmaterialet för att rotera och kommer antagligen göra det med tanke på Champions League-returen mot Borussia Mönchengladbach redan på tisdag. Trots förlusten i derbyt mot United har City i stort sett redan avgjort ligan så fokus finns snarare på att döda de senaste årens Champions League-spöke.

Framför allt är Fulham bra just nu. Dansken Joachim Andersen, som hämtades in från Lyon i oktober, har gjort ett hästjobb och hjälpt till att stadga upp försvaret som sällan går bort sig. Fem hållna nollor på de senaste sju matcherna är häpnadsväckande för ett lag som ligger under strecket. Men där ska Fulham inte behöva ligga kvar särskilt länge.

Vinsten borta mot Liverpool senast gör att det bara skiljer målskillnad för att komma upp på säker mark. I matchen innan dess var The Cottagers ett väldigt tvivelaktigt bortdömt VAR-mål från poäng mot Tottenham, i en match där de definitivt var värda det. Jag tror och hoppas att Fulham kan låta den här matchen ticka 0–0 en bra stund och då kan tillfälligheter avgöra.

Visst är det troligt att City vinner, men jag tycker vinsten blir så stor om chansningen går in att det är värt att lägga fler tecken på den här matchen.

■■ Jag är faktiskt sugen på att få med skrällarna i samtliga tre Premier League-matcher. Både Everton (match 2) och Crystal Palace (match 3) överstreckas nämligen friskt. Everton är ojämnt och har gjort ett par plattmatcher mot sämre lag hemma på Goodison Park. Rodriguez ser ut att saknas igen och hans kreativitet hade behövts mot ett defensivt lag som Burnley.

När ettan streckas över 70%, nära på 20 procentenheter för högt, så finns det inget annat än att hoppas på att firma Tarkowski/Mee i Burnleys mittlås gör ytterligare en stormatch och att de fysiska gästerna utnyttjar sina fasta situationer till max.

10% på tvåan är för bra för att lämna utanför.

■■ Crystal Palace - West Bromwich är inte en match som andas underhållning direkt. Crystal Palace har sett riktigt dåligt ut under en längre tid nu, där de de få vinsterna som kommit (mot Newcastle och Brighton) båda varit oförtjänta. Vinsten mot Brighton var faktiskt ett rån som Roy Hodgson förtjänar fängelse för. Viktige Zaha var visserligen tillbaka efter sin skada och fick 45 minuter senast i 1–4-torsken mot Tottenham, men frågan är om stjärnan är redo för 90 minuter ännu.

WBA sprudlar inte heller direkt, men har åtminstone sett klart förbättrat ut sedan de fick in vettiga nyförvärv i spelare som Maitland-Niles, Diagne och Yokuslu i januarifönstret. I min värld är det här en relativt öppen match och att Crystal Palace då i skrivande stund är uppe och snurrar på 56% är alldeles för mycket. WBA behöver gå för vinst för att nypa det sista halmstrået i jakten på nytt kontrakt.

Tvåan till 18% är hyperintressant. Jag chansar bort den överstreckade ettan helt och spelar X2.

■■ När det gäller spikarna gäller det att vara hård och våga välja sida i jämnstreckade matcher. Där sticker bland annat Nottingham (match 8) och Watford (match 6) ut och är potentiella chansspikar till undervärderade streck.

Mitt bästa spikdrag hittas dock i match 5 där Birmingham möter ett urvattnat Bristol City. Karankas Birmingham har spelat upp sig på slutet och gjort flera bra prestationer. Inte minst i den starka vändningen hemma mot formstarka QPR där det blev en rättvis seger med 2–1 efter ett sent avgörande av den gamle supertalangen Halilovic. Här ska det finnas toppchans att förbättra chanserna till nytt kontrakt mot formsvaga Bristol City, som med nio torsk på de elva senaste sjunkit som en sten i tabellen. Försvarsspelet är ihåligt och anfallsspelet gör ingen vidare glad heller.

Håller sig ettan under 50% så nyper jag spikettan utan att tveka!

■■ I övrigt. I den Svenska Cupen bjuds vi på en intressant match mellan två lag som vill hålla till i den allsvenska toppen denna säsong. Både Norrköping och Häcken gick obesegrade genom gruppspelet. Peking har tappat Isak Pettersson, Filip Dagerstål, Lars Gerson samt Simon Thern inför den här säsongen och lever mycket på att firma Haksabanovic/Levi har en bra dag. Häcken har fått ”hem” ett meriterat nyförvärv i Jeremejeff som redan stått för två mål i gruppspelet.

Den understreckade tvåan lockar mest i denna öppna historia.

SKRÄLLEN

Oxford (match 12)

Oxford är ett av de lag som gått allra bäst i League One efter årsskiftet. Ska inte alls räknas bort när det svenska folket överstreckar Hull till månen. Serieledarna fick hjälp av ett tidigt rött kort i toppmötet mot Peterborough senast och hemma på KCOM Stadium har de bara vunnit två av de sex senaste. Tvåan till 11% är bästa skrällen på kupongen.

SPIKEN

Birmingham (match 5)

Birmingham har visat upp en betydligt bättre sida mot slutet, vilket också varit ett krav om de ska fortsätta hålla sig över strecket. Här fortsätter kriget för nytt kontrakt när formsvaga Bristol City gästar. Håller sig ettan runt 50% är det en bra spik.

FAVORIT I FARA

Crystal Palace (match 3)

Crystal Palace har spelmässigt varit ett av de absolut svagaste lagen i Premier League mot slutet. Även om motståndet inte är det bästa så har WBA åtminstone sett förbättrat ut sedan januarifönstret och täppt till defensiven. Den högt streckade ettan lockar inte alls.