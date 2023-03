Det är storfavoriten som måste garderas

BÄSTA SPIKARNA

Har det lossnat för Chelsea?

1. CHELSEA–EVERTON 1

Everton vann visserligen mot Brentford men London-laget skapade över 2,00 i xG vilket inte tillhör vanligheterna när det kommer till Brentford. Given spik!

Svårt att gå emot ett formstarkt City

6. MANCHESTER CITY–BURNLEY 1

Det blir kanske inga miljoner om City vinner mot Burnley men ettan är svår att bortse från. Speciellt efter att ha sett utspelningen mot Leipzig tidigare under veckan. City behöver ha en dålig dag samtidigt som allting stämmer för Burnley för att det ska skrälla.

En spännande chansspik

12. STOKE–NORWICH 1

Det är en vågad spik men vad brukar man säga? Friskt vågat, hälften vunnet. Norwich har ett bättre lag men Stoke har träffat en formtopp. Laget har presterat en fotboll som håller hög Championship-nivå senaste matcherna och fått resultaten med sig. Spelmässigt har Stoke varit bättre än Norwich senaste matcherna. Spik!

SKRÄLLDRAGEN

Vidöppet möte – spelvärdet finns i skrällen

4. WOLVERHAMPTON–LEEDS 1X2

Wolverhampton har varit det mer stabila laget sedan Lopetegui tog över som tränare. Med det sagt så är det två lag som har svårt att göra mål. Det första målet i den här matchen kommer att bli väldigt avgörande. För mig känns det vidöppet på förhand och då jagar jag värdet.

Formstarkt Bournemouth kan fälla favoriten

5. ASTON VILLA–BOURNEMOUTH 12

Bournemouth har stått för flera riktigt bra insatser senaste omgångarna. Då har man mött City, Arsenal och Liverpool i sina tre senaste matcher. Många kommer att spika Villa och gå vidare. Bournemouth vann med 2–0 när lagen möttes i höstas. Tvåan ska med på raden till 19%.

Överstreckat Reading – läge att vaska ettan

10. READING–HULL X2

Hull är favorit hos spelbolagen men svenska folket håller Reading i högre i nuläget. Det kommer säkerligen att ändras fram till matchstart men i nuläget är det supervärde i bortasidan. Hull är det mer stabila laget.

MATCH FÖR MATCH

1. Chelsea–Everton 1

Chelsea kommer från tre raka segrar och har äntligen börjat bygga upp lite momentum under Potter. Everton vann utan att imponera mot Brentford förra omgången. Thiago Silva saknas för Chelsea. Mount, James och Sterling är alla osäkra till spel och kommer att testas sent. Knepig bortamatch för The Toffees.

2. Southampton–Tottenham 2

Larios och Livramento missar matchen för Saints. Ytterbackarna Walker-Peters och Maitland-Niles är båda osäkra till spel. Tottenham saknar Bissouma, Lloris, Bentancur och Sessegnon. Emerson är uppsatt som ett frågetecken. Spurs är det bättre laget i grunden men Contes lag har varit väldigt ojämnt genom hela säsongen. Tvåan får utgångstipset.

3. Brentford–Leicester 1

Jansson var tillbaka för Brentford och gjorde sina första minuter på flera månader i segern mot Southampton senast. På hemmaplan har Brentford varit omutligt den här säsongen. Laget har endast en förlust på sina 13 hemmamatcher i ligan. Leicester kommer från fem raka förluster och visar inga tendenser till ett förbättrat spel. Brentford är en tänkbar spik.

4. Wolverhampton–Leeds 1

Rodrigo har gjort rekordsnabb comeback från skada för Leeds. Det är välbehövligt då man saknat hans förmåga att komma till målchanser. Däremot saknar Leeds viktige Adams på mittfältet. Wolves har Kalajdzic, Tavares, Hugo Bueno och Diego Costa borta från spel. Både Traore och Sarabia är uppsatta som frågetecken.

5. Aston Villa–Bournemouth 1

Aston Villa har tre raka matcher utan förlust men spelet har inte glänst i någon av matcherna. I segrarna mot Everton och Palace ska man vara glada över att få med sig tre poäng. Bournemouth däremot har sett riktigt bra ut i sina matcher. Laget kommer stärkt från segern mot Liverpool förra omgången. Överstreckad favorit!

6. Manchester City–Burnley 1

City har hållit nollan i fyra raka matcher. Man körde över Leipzig med 7–0 på hemmaplan i Champions League tidigare under veckan. Målsprutan Haaland stod för fem av målen. Burnley går starkt i The Championship men man befinner sig inte i närheten av Citys nivå. Det mesta talar för en komfortabel hemmaseger.

7. Blackpool–Coventry 2

Bottenlaget Blackpool chockade en hel fotbollsnation när man krossade QPR på hemmaplan med 6–1 förra omgången. Vi kan väl kalla det ketchupeffekten efter flera matcher av dålig utdelning. Coventry lyckades inte få med sig tre poäng från bortamötet mot Wigan trots att laget tog ledningen i andra halvlek genom skyttekungen Gyökeres. Lutar åt tvåan!

8. Middlesbrough–Preston 1

Middlesbrough ser ut att bli en av kupongens största favoriter vilket är förståeligt. Laget har varit i topp om man kollar på formtabellen sedan Carrick tog över. Akpom fortsätter att ösa in mål och toppar skytteligan. Preston har också visat fin form på slutet och är obesegrat i sina fem senaste matcher. Det finns en risk för att ettan blir överstreckad i matchen.

9. Queens Park Rangers–Birmingham 1

QPR ställde upp med exakt samma elva som vann med 1–0 mot Watford när man mötte Blackpool förra omgången. Det renderade i en 1–6-förlust. Dykes är tillbaka från skada men Willock och Chair är fortsatt på skadelistan för QPR. Birmingham har sex spelare borta med skador. Gästerna har en seger på sina sju senaste matcher. Matchen kräver flera tecken...

10. Reading–Hull 2

Svenska folket visar stort förtroende för Reading trots att laget har fyra raka förluster inför helgens match. Reading har som målsättning att klara sig kvar och har skaffat sig en hälsosam lucka ner till nedflyttningsstrecket redan. Hull har varit defensivt starkt och är svårslaget. Spelvärdet ligger i bortasidan just nu.

11. Rotherham–Cardiff 1

Hall, Morrison, Quina, Rathbone och Wiles ser alla ut att missa matchen med skador för Rotherham. Cardiff saknar Collins, Robinson och Adams. Anfallaren Wickham är osäker till spel och kommer att testas sent. Cardiff kommer från en solid insats mot WBA men det var på hemmaplan. Bortaspelet har varit avsevärt mycket sämre för Cardiff. Spelvärdet ligger i tvåan.

12. Stoke–Norwich 1

Stoke körde över Sunderland med 5–1 på bortaplan för att sedan följa upp det med en 3–2-seger hemma mot Blackburn. Där hade siffrorna kunnat vara betydligt större då Stoke spelade ut Blackburn fullständigt i 80 minuter. Senast plockade man poäng på bortaplan mot Boro, ett av ligans formstarkaste lag. Spelvärd chansspik!

13. Sunderland–Luton 2

Sunderland har haft problem att matcha den fina säsongsinledningen laget stod för i höstas. Skadorna har kommit ikapp laget och det syns inte minst på deras formrad. Laget har fyra förluster på sina fem senaste matcher. Luton har vunnit fyra av sina fem senaste matcher med 1-0. Det är dock inget lag som glänser när man bär favoritskapet. Tidig gardering.