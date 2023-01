Det är ett helt sanslöst Stryktips som basuneras ut under lördagen. 15 miljoner i jackpot och bara Brentford som tydlig oddsfavorit är parametrar som får en poolspelare att drömma om sjusiffrig utdelning.

På en så här svårlöst kupong är det okej att hålla en eller ett par överstreckade favoriter i handen. Vägarna till storkovan är många och jag tycker mig ha klurat ut spännande lösningar i både Premier League och The Championship.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 4 . Det är lätt att tycka synd om Brendan Rodgers och hans Leicester. Pandemin slog hårt mot de thailändska ägarnas plånbok vilket påverkade sommarens transferfönster och sedan säsongen drog igång har The Foxes lidit av enorma skadebekymmer. Inför lördagens resa till City Ground saknas bland andra Maddison, Evans och Dewsbury-Hall, men jag gillar trots allt gästernas chans till tre poäng. Rodgers kan mönstra en startelva som håller högre nivå än Nottinghams och jag vill snabbt påpeka att de blåklädda vann det vändande mötet i oktober med hela 4–0. Det psykologiska övertaget ska inte underskattas och här bör spelare som Barnes, Daka och Vardy få göra det de trivs allra mest med, nämligen att spela på omställningar.

Nottingham har en tydlig tendens att spela mer öppet framför egen publik och med segerrusiga knoppar efter avancemanget till semifinal i Ligacupen mot Wolverhampton tror jag att värdarna blottar sig denna lördag. En viktig faktor att ha med sig från veckans cupfighter är att Leicester spelade sin match på onsdagen medan Forest var i farten först en dag senare. Vikten av en dags längre vila går inte att bortse från i det tighta schemat som råder. Steve Cooper saknar också ett par bärande pjäser – inte minst Boly och Niakhaté – och när strecken ser ut att landa jämnt fördelade lockas jag av ställningstagande.

Leicester är ett fräckt spikdrag till runt 35 procent!

■■ Match 6 . Jag har tidigare under säsongen delat ut beröm till John Eustace och 43-åringens Birmingham som stundtals överträffat mina förväntningar. Uppehållet ser dock inte ut att ha gjort ”Blånäsorna” gott. Gästerna har fastnat i ide efter bara en seger på de fem senaste omgångarna och tre raka förluster har förvandlat dippen till en svacka. Eustaces manskap har heller inte mäktat med att kravla sig över 1,0 xG i något av nederlagen och jag ser eländet fortsätta när Birmingham reser till Ashton Gate för att duellera med Bristol City. The Robins är i sin tur segerlöst sedan triumfen mot Rotherham i början på december, men till skillnad från lördagens kombattanter ser jag ett ljus i tunneln för värdföreningen. Med lite flyt hade de två raka kryssen mot Millwall och Coventry kunnat vara sex poäng och jag gillade även vad jag såg av prestationen i FA-cupmatchen mot Swansea (1–1). Nigel Pearson har börjat prioritera defensiven och med spetsspelare som Weimann, Semenyo och Conway krävs inte mycket för att de hemmahörande ska hitta nätet. Birmingham saknar å sin sida viktige Hogan som hade behövts som spjutspets för att hota de rödvita på allvar.

Jag gillar ettan och när den ser ut att gå tipparna förbi åker spikklubban fram. Trevlig spik till rimlig procent.

■■ Match 3 . Frank Lampard var i fjol nära att styra Everton ned i The Championship. Kursen har inte ändrats den här säsongen heller. Med blott 15 inspelade poäng på 18 matcher återfinns The Toffees nedanför giljotinen och sett till Expected Points borde det faktiskt varit färre pinnar i värdarnas korg. Att vara sämst i klassen både vad gäller xPTS och xG bådar sällan gott och jag hade varit djupt oroad om jag sympatiserade med Liverpools blåklädda herrskap. Med kreative Iwobi på skadelistan och nyss nämnda faktorer i åtanke är ettan ingen favorit att hålla i handen när det blåser, särskilt inte till överdriven procent.

Southampton åker till hamnstaden i egenskap av jumbo men det är trots allt glada miner på resan hit. Megaskrällen i Ligacup-kvarten mot Manchester City är anledningen till varför, men sett till matchbilden var det inte alls orättvist att The Saints tog sig vidare. Nathan Jones lyckades få sina adepter att följa matchplanen till punkt och pricka och den erkänt skicklige taktikern kan mycket väl ha väckt en sovande björn efter avancemanget. Salisu, Lyanco och Caleta-Car är en fysiskt stark trebackslinje som inte tar några fångar och längre fram är firma Ward-Prowse/Mara svårhanterliga. Duon får dessutom sällskap av speedige Orsic som är ett högoktanigt nyförvärv i jakten på nytt kontrakt. Förutsättningar finns för att rubba Everton och med nyfunnet självförtroende lockas jag av högersidan.

Den överstreckade ettan kan gott chansas bort. X2.

■■ Match 13 . Att Sunderland är tillbaka på ansenlig nivå är så klart välkommet efter hundåren i League One. The Black Cats syns numera inte bara på Netflix och nykomlingarnas glädje över existensen i andraligan har inte gått att ta miste på. Ordentlig känning på en play off-plats efter 26 omgångar är starka papper men jag vill ändå passa på att berätta att de rödvita har sprungit över EV i de främre leden. Ross Stewarts återkomst från skada har bidragit till detta och när Sunderland får spela på omställningar trivs de väldigt bra. Det återspeglas i poängskörden som är klart bättre på resande fot än hemmavid. När Mowbrays adepter förväntas ta tag i taktpinnen är de dock inte lika bra och under lördagen är jag inte alls lika övertygad som svenska folket om att värdarna löser biffen.

Swansea kan rulla bort vilket lag som helst när de har sin dag och mot slutet har walesarna gjort just detta. Problemet är att de inte fått med sig i närheten av så många poäng som de förtjänat. Russell Martins gäng har stundtals slaktat sina opponenter i xG och kan de bara behålla tålamodet kommer utdelningen förr snarare än senare. Jag blir inte förvånad – det är snarare troligt – om Svanarna dominerar matchbilden i Englands norra delar där streckningen vittnar om att tipparna är ute och cyklar.

Jag rankar Swansea som ett bättre lag och den vansinnigt spelvärda tvåan inleder. Krysset kan få hålla den i handen på större bongar.

• • •

ANNONS: Lämna in expertens 288-raderssystem

• • •

SPIKEN

Middlesbrough (match 10)

På en svårspikad kupong godkänns värdemässigt sämre singelstreck och ett sådant tornar upp på Riverside. Middlesbrough är ett av The Championships bästa lag under Michael Carrick och ska ha god vinstchans mot ett bortasvagt Millwall.

SKRÄLLEN

Southampton (match 3)

Cupskrällen mot Manchester City lär sitta kvar ett bra tag på Southamptons näthinna. Triumfer likt den ger energi i överflöd och jag ser inte varför The Saints inte ska kunna få med sig något mot ett för dagen undermåligt Everton. Spelvärda X2 blir valet på ett infekterat Goodison Park.

DRAGET

Swansea (match 13)

Swansea har radat upp starka prestationer utan att få med sig tillräckligt många poäng. Jag tror att retroaktiv utdelning kan komma mot ett övervärderat Sunderland. Mina ägg hamnar i den spelvärda walesiska korgen.