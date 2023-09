Det är en ”åsnespik” som jag köper rakt ut

14 miljoner i jackpot och en hyfsat svår runda, utan gigantiska odds-favoriter. Det är ett bra grundrecept för hög utdelning. Förra veckans antiklimax med dryga femhundringen för 13 rätt lär således inte komma i repris. Jag hoppas på sjusiffrigt.

Då måste dock ett par favoriter fällas. Ipswich, Leeds och Leicester är tre hemmafavoriter i The Championship som alla kommer att streckas högt, för högt. Jag väljer att spika en av dem och gardera de två andra fullt ut. Den som spikar alla tre får svårt att nå de stora pengarna.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Manchester United gavs inget vidare förtroende inför mötet med Bayern München. Bortaplan mot den tyska jätten, en hel drös med skador samt tveksamma prestationer fram till dess var bara några av bekymmerna för Erik ten Hag. Nederländaren lyckades dock kräma ur en godkänd insats från sitt lag. United inledde klart bäst och hade kunnat få med sig en poäng om de försvarat den egna boxen på ett bättre sätt. Förlusten var typisk för ett lag med motvind, men denna lördag är det inte Bayern München som står på andra sidan.

Burnley motiveras av digniteten på motståndet, men spelare för spelare har The Clarets inte mycket att sätta emot The Red Devils. Poängen mot Nottingham (1–1) kan också användas som tändvätska inför lördagskvällen (21.00) men jag blir inte förvånad om den präglar värdarnas insats negativt. Burnley har agerat naivt i samtliga tillställningar och är alldeles för enkelt att spela sig förbi. I grund och botten är United det klart bättre laget och när Burnley dessutom saknar spetsige Foster (avstängd) riskerar offensiven att stå utan bett. Jag tror att det svenska folket kommer att gardera den här matchen rätt hårt, och göra United till en av de mer streckvänliga favoriterna.

Jag hoppas dock att den stora klasskillnaden mellan lagen visar sig i helgen. Så länge den här tvåan snurrar runt 60% och under så är det en vettig spik att inleda en svår kupong med.

■■ Match 6 . En degradering från Premier League brukar innebära en enorm omsättning på spelare. Leeds råkade ut för detta under sommaren, men efter en sval inledning börjar The Peacocks varva igång. Daniel Farke är en skicklig tränare som kan The Championship utan och innan och tyskens material går inte av för hackor. Rutter och Piroe skapade alla möjliga sorters problem för Hull i en match som Leeds borde avgjort långt innan motståndarna brände öppet mål i slutskedet. Att Rodon såg rött med dryga halvtimmen kvar ska inte prägla mötet med Watford alltför mycket.

The Hornets har blandat högt med lågt där ljusglimtarna skymtas på hemmaplan. Utanför Vicarage Road är Ismaëls gäng inte lika starka. Rajovic och Martins är inte en offensiv som i grunden kan mäta sig med Leeds. När det dessutom finns retroaktiv utdelning att hämta efter matchen mot Hull lockas jag av ettan.

Vänstertecknet övervärderas, men av alla de överstreckade Championship-favoriterna är det här en ”åsnespik” jag kan leva med. Skrällar jagas på annat håll.

■■ Match 5 . Blackburn är ett lag som jag har gått emot hårt de senaste säsongerna då jag tycker att klubben fått med sig alldeles för många poäng sett till prestationerna. Den här säsongen har jag dock börjat se det med lite andra ögon. Jon Dahl Tomasson tappade tunga pjäser, som skyttekung Brereton, inför säsongen och har fyllt på med ”ungt och lovande”. Det har sett betydligt bättre ut än väntat där flera spelare tagit oväntat stort ansvar, som irländaren Sammie Szmodics. Blackburn är ett märkligt lag där de ofta vinner matcherna där de är lite sämre och torskar när de är på topp. Som i veckan hemma mot Sunderland där Rovers stod för en av sina bästa offensiva insatser på hela säsongen, men inte fick in bolluslingen och förlorade med 1–3. Insatsen var det dock som sagt inget fel på, Blackburn var det bättre laget. Jag hoppas de kan hålla i det spelet när laget nu streckas som grov underdog.

Ipswich är ingen vanlig nykomling och var redan innan säsongen tippad att kunna slåss om en play off-plats. Traktorpojkarna har verkligen levt upp till föväntningarna med sex segrar på de sju första omgångarna. Riktigt så bra är dock inte Ipswich och poängsamlingen är verkligen max betalt. Det ska bara inte gå att fortsätta vinna matcher på löpande band i den här svårspelade ligan. Här blir värdarna rejält överstreckade då svenska folket fastnar i tabellen. Då hoppas jag att de kommer ner på jorden.

Jag plitar ner alla tecken och jobbar skräll på Portman Road.

■■ Match 9 . När nykomlingarna sviker i Premier League är det desto roligare att blicka mot The Championship. Sheffield Wednesday är usla, men både Ipswich och Plymouth är lag som charmat mig så här långt. De sistnämnda åkte i veckan på en tung käftsmäll mot Bristol City, men 1–4 var alldeles för stora siffror sett till matchbilden. Spelmässigt var den desto jämnare och i de övriga tre förlusterna har The Pilgrims bara givit vika med uddamålet. Trots att marginalerna grinat Steven Schumacher och company i ansiktet fortsätter de grönsvarta att vara trogna sin filosofi. Det tror jag kommer att bära frukt i längden. Varför inte redan denna lördag? Plymouth har ett högljutt stöd i ryggen hemma på Home Park där motståndarna inte ges några gratispoäng. Det fick Blackburn erfara när de vände hem med 0–3 i brakan från denna arena. Tomassons gäng uppträdde då som att Plymouth bara är en uppgift som städas av och jag tror att Norwich kan gå i samma fälla.

Kanariefåglarna körde slut på tanken mot Leicester där de gulgröna torskade med 0–2. Där märktes det att viktige Sargent går skadad. Totalt missnöjda ska Wagner och company inte vara, men med en dags mindre vila i benen jämfört med Plymouth blir detta ingen enkel historia. Verkligen inte så enkel som tipparna tycks tro.

Spelvärdet ligger helt klart till vänster och jag är beredd att chansa bort favorittvåan helt. 1X blir min utgång.

• • •

• • •

SPIKEN

Manchester United (match 1)

Enligt egen utsago vill ten Hag göra Manchester United till världens bästa kontringslag. Ett ypperligt tillfälle att leva upp till detta ges mot ett naivt Burnley som vill ha mycket boll. Här tror jag att matchbilden spelar United rakt i händerna. Spikad tvåa på Turf Moor.

SKRÄLLEN

Blackburn (match 5)

Blackburn har vänt på skutan från i fjol. Hittills har gästerna underpresterat xPTS medan Ipswich har tagit över de blåvitas mantel från förra säsongen. Nykomlingarna är bra, men här målas de upp till något de inte är av det svenska folket. X2 bara måste med.

DRAGET

Plymouth (match 9)

Plymouth får inte samma rubriker som Ipswich, men The Pilgrims är ingen ordinär nykomling. Prestationerna har lovat mer än vad resultaten visar och jag tycker att tipparna glömmer bort ettan mot Norwich. Kanariefåglarna tömde sig mot Leicester och missgynnas av en dags mindre vila. Ettan är ett drag som inte går mig förbi.