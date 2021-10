De har sylvass offensiv – kan skrälla i Glasgow

Det är totalt sett åtta matcher som hämtas från det europeiska VM-kvalet och förutom Sveriges match ska även Georgien och Grekland göra upp om viktiga poäng i samma grupp. Kupongen kompletteras av svensk fotboll där en kamp från damallsvenskan samsas med fyra tillställningar från herrarnas Division 1.

Som vanligt när landslag är inblandade får vi ett par riktigt högt streckade favoriter. Bland annat hamnar Skottland (match 4) över 60% medan Ungern (match 8) landar kring 60%. Något som inte alls är rimligt med tanke på att ungrarna faktiskt fick stryk av Albanien för bara en månad sedan. Dessutom överskattas Grekland mot Georgien (match 2) efter den fina insatsen mot Sverige. De blåvita fick trots allt bara en poäng i hemmamötet. Där ligger nyckeln till hög utdelning.

I Sverige hittas oddsmässigt jämnare matcher och där är det läge att ta ställning för att ha råd att gardera de stora landslagsfavoriterna.

Här är mina tidiga tankar:

■■ Match 4 . Om det inte fanns tidigare är det verkligen dags för något flygbolag att skaffa en direktlinje mellan Skottland och Israel. De två nationerna möts nämligen för sjunde gången på bara tre år och det har varit jämna bataljer över hela linjen. Kiltarna har faktiskt bara vunnit en gång på dessa tre år, åtminstone efter ordinarie tid. De tog som bekant också hem semifinalen i EM-playoffet efter straffläggning. Det var dock en match där Skottland inte hade ett enda skott på mål på 120 minuters spel trots hemmaplan. De offensiva alternativen Adams, Fraser, Christie och Dykes är inget man skrämmer barn med. Visst finns det välkända lirare som Robertson, Tierney och McGinn i den skotska truppen, men det är inga spelare som tar bollen och dribblar av ett helt lag på egen hand direkt.

Israel ligger en poäng bakom Skottland i kampen om andraplatsen (Danmark leder överlägset) och en förlust hade varit förödande för besökarna. I motsats till Skottland finns här eldkraft så det räcker och blir över. Eran Zahavi är en otrolig målskytt och han får god hjälp av Munas Dabbur på topp. Dessutom finns intressanta ynglingen Liel Abada som till vardags spelar i Glasgow (Celtic) där denna match tar plats.

Detta är betydligt ovissare än vad svenska folket vill få det till och när X2 bjuder på strålande spelvärde är det tecken av högsta prioritet.

■■ Match 8 . Ungern förväntades vara den stora slagpåsen i sommarens EM-slutspel då de hamnade i samma grupp som Tyskland, Frankrike och Portugal. Magyars, som landslaget kallas för, imponerade dock stort och tog poäng av de två förstnämnda nationerna. Ádám Szalai bufflade sig fram på topp i den turneringen och var svårhanterlig för motståndarförsvaren. Han finns dock inte med nu. Det gör inte heller Sigér, Kalmár, Kevin Varga eller Lovrencsics. Tunga avbräck för den italienske coachen Marco Rossi. Supertalangen Dominik Szoboszlai är däremot redo för spel, men han gjorde inte mycket väsen av sig under den senaste samlingen för en månad sedan där det mesta gick emot Ungern. Då fick de rejält med pisk av England, torskade borta mot Albanien och besegrade Andorra med knappa 2–1 trots hemmaplan. Svaga resultat för Ungern som nu har både Polen och Albanien framför sig i kampen om andraplatsen.

Just Albanien står för motståndet igen och det är ett försvarsstarkt landslag som kommer till Budapest. Roma, Lazio och Atalanta är bara några av klubbadresserna för de defensiva pjäserna. Framåt finns det inte lika många välkända spelare, men Cikalleshi, Manaj och Broja (som avgjorde det förra mötet i den 87:e minuten) vet alla vart målet är beläget.

Detta är helt öppet och då är det tokigt att ettan ser ut att hamna kring 60%. Jag fegar och målar på med alla tecken, men den modige kan med fördel klicka i X2.

■■ Match 13 . Vi tar oss en titt på den södra Ettan där Utsikten jagar uppflyttning. ”Kiken”, som fått sitt namn efter utsiktstornet i Slottsskogen, har fyra raka segrar och därmed skiljer det bara två poäng upp till serieledaren Oskarshamn när det återstår sju omgångar att spela. Framförallt har det varit stängt bakåt den senaste månaden då göteborgarna bara har släppt in ett mål på de fyra segermatcherna. Tom Amos, som är på lån från IFK Göteborg, har växt in i seniorkostymen. Framåt har brassen Paulo Marcelo sett fin ut under hösten med tre mål på sina sex matcher och nu är dessutom lagets skyttekung Karl Bohm tillbaka från avstängning. Den duon är inte att leka med.

Klassiska Åtvidaberg låg illa till i tabellen för några veckor sedan, men tolv inspelade poäng på de fem senaste omgångarna har gjort att östgötarna har tagit sig upp på säker mark. Samtidigt är det en väldigt jämn serie och trots niondeplatsen skiljer det bara två pinnar ner till kvalplats och ytterligare en poäng till nedflyttning. Åtvid tog en imponerande bortaseger mot tabellettan Oskarshamn förra helgen, men fick då god hjälp av ett rött kort på en smålänning redan efter 18 minuters spel.

Kan Utsikten bara hålla alla sina spelare på banan ska de hållas klart högre och stannar tvåan under 50-strecket är det en kanonspik.

■■ Match 1. Efter en fenomenal insats mot Spanien lade sig förlusten i Grekland som en ordentlig baksmälla över Janne Anderssons unga landslag. Nu spås Blågult studsa tillbaka mot ett klart sämre Kosovo hemma på Friends Arena. Att Alexander Isak repat sig från skada är glädjande besked för alla med blågult hjärta då Real Sociedad-strikern varit en av Sveriges starkast lysande stjärnor i år. Tillsammans med lekkamraten Kulusevski är det alltid nära till magi på den offensiva tredjedelen. Dessutom har Coventrys glödhete anfallare Viktor Gyökeres kallats in och fyllt Zlatans vakans. Om vi får se vad den BP-fostrade 23-åringen går för på den här nivån återstår att se.

Den besökande nationen från Balkan är försvagade då tidigare Elfsborg-spelaren Arber Zeneli och hans lagkamrat i franska Reims, Valon Berisha, dras med skadebekymmer. I teorin skulle en seger för gästerna innebära att de sniffar på play off-platsen, men dessvärre för ”Dardanerna” får de svårt att utmana om några poäng alls i denna fajt.

Kommer Sverige upp i något så när samma nivå som mot Spanien vinner de med minst ett par bollar på nationalarenan. Jag singlar den troliga ettan trots att den i skrivande stund streckas högt.

SKRÄLLEN

Israel (match 4)

Skottland har ett gäng krigare som löper till sista svettdroppen, men de saknar kreativa krafter. Det är mer Braveheart än Joga Bonito över landslaget om man säger så. Det är inget lag som spelar ut en motståndare och då lockar verkligen inte den högt streckade ettan. Tvåan kring 15% måste få plats.

SPIKEN

Serbien (match 6)

Serbien kommer troligen överstreckas och egentligen är jag allergisk mot sådana spikar. Här kan det dock inte hjälpas. Luxemburg har visserligen gjort fina resultat på senare år, men saknar nu Martins och Rodrigues (avstängda) som får sägas vara två av de absolut mest meriterade spelarna i truppen. Serbien vinner enkelt och tar (tillfälligt?) över förstaplatsen i Grupp A.

DRAGET

Georgien (match 2)

Georgien är svårslaget när laget är på spelhumör. Fråga bara Sverige och Spanien som båda var nära att tappa poäng mot Sagnols landslag. Grekland fick ”bara” med sig en pinne från mötet i Thessaloniki och kan mycket väl kamma noll denna gång.

96 rader 1. Sverige - Kosovo 1 2. Georgien - Grekland 1x 3. Finland - Ukraina 2 4. Skottland - Israel x2 5. Azerbajdzjan - Irland 1x 6. Luxemburg - Serbien 2 7. Schweiz - Nordirland 1x 8. Ungern - Albanien 1x2 9. KIF Örebro - Djurgården 1 10. Hudiksvall - Haninge 2 11. IF Sylvia - Karlstad 12 12. Torns IF - Ljungskile 2 13. Åtvidaberg - Utsikten 2 Visa mer