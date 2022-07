De är chansspikar att bygga kupongen runt

Det känns som ett väldigt underskattat Stryktips denna lördag. En kul kupong kombineras nämligen med 7 miljoner i jackpot.

Sverige inleder med en tuff och oviss drabbning i sin EM-premiär mot Nederländerna. Det är dock i kupongens andra EM-match det bästa spelvärdet hittas. I övrigt är det ligafotboll från Norge, Finland och USA som ska analyseras innan allt avslutas med fem matcher från Allsvenskan och Superettan under söndagen.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 2. I Sveriges EM-grupp finns förutom Nederländerna, som Blågult ställs mot i sin premiär denna lördagskväll, även Portugal och Schweiz. De två nationerna ska vi ta en närmare titt på här. Portugal slutade tvåa i sin kvalgrupp mot mästerskapet bakom Finland, men före Skottland, och fick spela playoff mot Ryssland. Ett dubbelmöte som portugiserna torskade med totalt 0-1. Sedan dess har Ryssland som bekant invaderat Ukraina och slängts ut från EM och då fick Portugal en gratisplats till mästerskapet. Att först komma tvåa i en svag kvalgrupp och sedan torska mot Ryssland i playoff imponerar dock föga och Portugal ska hållas som ett av de sämre lagen i turneringen. Diana Silva från Aston Villa är en hyfsad lirare och det finns gott om spelare från storklubben Benfica i truppen, men känslan är ändå att Portugal kommer få det jobbigt i gruppen. Schweiz slutade knappt efter Belgien i sin kvalgrupp och tog sig hit genom att besegra Tjeckien i playoff-mötet efter straffläggning. De rödvita har haft en jobbig uppladdning till mästerskapet med förlust med 0-7 mot Tyskland och 0-4 mot England i träningsmatcher. Alpnationen ska heller inte ha något med avancemang från gruppen att göra, men här ska de ändå hållas något högre än sina motståndare. Under VM-kvalet har de spelat helt jämnt med Italien två gånger om och i truppen finns en riktig matchvinnare i Ramona Bachmann som har hunnit bli 31 år gammal. Crnogorcevic och Maritz är två andra spelare av hög nivå och det räcker för att ta sig förbi det första hindret i denna grupp. Det ser ut att bli strålande värde på tvåan, som borde streckas en bit över 50%, men just nu står en bra bit under 40%. Då är det aldrig fel att spika på mindre system.

■ Match 13. Utsikten är Göteborgs tredje bästa lag för tillfället efter IFK Göteborg och Häcken. Inte en förlust finns noterad i Superettan sedan mitten av maj och närmast kommer de från 3-0 borta mot Östersund. Albin Skoglund stod då för mål för andra matchen i rad och var ett starkt komplement till Nsima Peter och Karl Bohm på topp. En stark trio som är svår att hålla från målet. Bakåt har inte värdarna ett lika namnstarkt gäng, även om Brattberg är en skicklig målvakt, och Utsikten får fortfarande inte spela sina hemmamatcher på Ruddalen. Istället är det Bravida Arena som gäller och där har Kiken tappat poäng i hälften av sina matcher så långt. Här saknas Markus Björkqvist på grund av en avstängning. Öster föll hemma mot Skövde AIK efter att ha misslyckats med att stoppa Cooper Love, men hade dessförinnan tagit poäng i tre raka omgångar. Laget från Växjö ligger bara tre poäng bakom Utsikten i den mycket jämna tabellen och visst siktar smålänningarna på att slåss om uppflyttning. I truppen finns flera intressanta lirare där Adam Bergmark-Wiberg och Jesper Westermark tar plats på topp understödda av Dzenis Kozica och Vladimir Rodic. Det är namn som förpliktigar. Här saknas målvakten Mathias Nilsson efter att ha visats ut i nederlaget mot Skövde AIK och därmed får unge Victor Stulic ställa sig mellan stolparna. Ett orosmoment såklart, men Stulic är väldigt talangfull och har vad som krävs för att lösa uppgiften. Spelare för spelare håller jag Öster högre och här tycker både jag och spelbolagen att tipparna har valt fel favorit då ettan är uppe och snurrar runt 45%. Spelvärdet finns helt och håller på gästerna som just går att få till REA-priser under 30%. Häftig chansspik!

■ Match 4. Bodö/Glimt rivstartade sitt nya Europaäventyr med att besegra KÍ Klaksvík med 3-0 i onsdagens hemmamatch. Därmed lär norrmännen avancera till nästa runda av Champions League-kvalet. De gulsvarta valde då att mönstra sitt absolut starkaste lag och det bör således finnas en del trötta ben i truppen när de tar emot Sarpsborg i ligan. Mot KÍ imponerade Victor Boniface stort med ett hattrick och nigerianen skulle behöva komma loss även i Eliteserien där han bara står noterad för en fullträff. Överhuvudtaget har Bodö haft svårt att imponera i ligaspelet där de inte ligger bättre än sexa efter tolv omgångar. I det inhemska spelet kommer de närmast från en svag insats borta mot Odd som slutade med 2-3 i baken. I den matchen kvitterade Bodö till 2-2 i den 97:e minuten, men släppte in trean två minuter senare trots spel med en man mer. Det tyder inte på någon direkt stabilitet. Sarpsborg tog sin tredje seger på de fyra senaste omgångarna när Sandefjord slogs tillbaka med 4-3. Målkalaset innebär att gästerna nu har nätat 16 gånger på de fyra senaste omgångarna. Två av målen mot Sandefjord kom efter att Nilsen visats ut (avstängd här) och det var en stor show av Anton Saletros som säkrade de tre poängen. Den före detta AIK:aren noterades för två assist och ett mål och var den drivande kraften på mittfältet tillsammans med ex-bajaren Serge-Junior Martinsson Ngouali som satte dit fyran. Tränaren Stefan Billborn har ett riktigt intressant manskap där Guillermo Molins och tvåmålsskytten mot Sandefjord, Mikkel Maigaard, också förtjänar ett omnämnande. Sarpsborg ligger faktiskt före värdarna i tabellen och har fått längre vila till denna match. Då har jag svårt att köpa en etta som streckas upp till 65-70%. Högersidan lockar mest och X2 är tecken som måste plockas med i jakten på en större del av jackpotmiljonerna.

■ Match 5. Strömsgodset ligger fyra i norska Eliteserien och har således stått för en minst sagt stark vårsäsong. Samtidigt har de torskat två av de tre senaste omgångarna och 1-5 mot Sarpsborg för några veckor sedan är ett resultat som oroar. Det är hemmaspelet som har fört värdarna framåt mot slutet och fyra raka segrar finns noterade i Drammen. I var och en av dessa kamper har Godset producerat tre mål framåt. Lars Salvesen och den norska U21-landslagsmannen Johan Hove har sett vassa ut under hela året och är två spelare att hålla ögonen på. I övrigt är det få lirare som sticker ut i hemmalagets trupp och jag tror inte de kommer ligga så högt som fyra i serien när det hela ska summeras i höst. Odd har vunnit tre av sina fyra senaste seriematcher och för en vecka sedan besegrades storlaget Bodö/Glimt med 3-2 efter en minst sagt dramatisk historia. Odd hade då ledningen två gånger om, men tappade som tidigare nämnts in 2-2 i den 97:e minuten efter att Odin Björtuft (avstängd här) visats ut. Det slutade dock i dur för Odds del då Espen Ruud kunde trycka in en straffspark bara minuter senare. En seger som lär ha gjort gott för självförtroendet. Gästerna har haft problem med målskyttet under våren och 14 gjorda mål på tolv matcher är en ganska svag notering i den målrika norska ligan, men det finns helt klart potential. Tobias Lauritsen har hittat rätt i tre av de fyra senaste matcherna och fungerar utmärkt tillsammans med serben Milan Jevtovic. Det skiljer bara två poäng mellan lagen i tabellen och i grunden är det två väldigt jämna manskap. Då är ettan, som lär streckas runt 60% istället för mer rimliga 50%, sista tecken in.

Spiken

Öster (match 13)

Superettan är en oerhört jämn serie och Öster är ett lag som ska vara med i kampen om topp 3 hela säsongen lång. Rodic, Kozica och Bergmark-Wiberg är lirare som ska kunna såra ett Utsikten som lär sjunka i tabellen. Fint värde på tvåan som spikas.

Skrällen

Sarpsborg (match 4)

Bodö/Glimt spelade Champions League-kval i onsdags och ska lira nästa möte mot KÍ på tisdag. Visst är det en skrattmatch, men det tar ändå på krafterna och det kan de gulsvarta mycket väl få lida för mot ett kompetent Sarpsborg. Spännande tvåa till låg streckning.

Draget

Schweiz (match 2)

Portugal halkade in i EM på ett bananskal men att de skulle lyckas göra en Danmark och sen vinna hela turneringen är helt uteslutet. Schweiz har ett hyfsat lag och det räcker för att ta tre poäng i premiären. Spelvärd tvåa.