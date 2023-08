Därför är spiktvåan en vettig byggsten

När jag blickar ut över kupongen slås jag av att det inte vimlar av skrälldrag. Spikförslag finns det däremot fler av där Liverpool är det allra tydligaste. Det ska väldigt mycket till för att Bournemouth ska kunna hota Klopps gäng på Anfield. Samma match i fjol slutade 9–0 till The Reds…

Bortsett från den utstickande storfavoriten fastnar ögonen givetvis även vid de två översta matcherna. På klassisk 18.30-tid drabbar Tottenham och Manchester United samman i norra London. För ovanlighetens skull fortsätter sedan Stryktipset nästan fram till midnatt. Då går mötet mellan Manchester City och Newcastle i mål.

Jag har plockat ut två spikar som inte ser ut att streckas till skyarna på bortaplan. Tycker man att de är för tuffa att ta så rekommenderar jag, förutom banken Liverpool, även Sunderland som jag tror tar första trean för säsongen hemma mot ett svagt Rotherham.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 5 . Hoppet är det sista som överger en och jag ska villigt erkänna att jag fylldes av förväntningar inför Lutons premiär mot Brighton. David mot Goliat är en berättelse som kan få vilken underdog som helst att bygga självförtroende, men det blev ganska snabbt uppenbart att The Seagulls var alldeles för bra och i andra halvlek var det klasskillnad. 4–1-segern hade faktiskt kunnat vara större om lirare som Pedro och Mitoma hade haft siktet lite bättre inställt. Duons spetsegenskaper är med det sagt jobbiga att hantera för alla lag i världens bästa liga. Även Wolverhampton.

De orangekläddas premiär mot Manchester United överträffade alla domedagsprofetior. Gary O’Neils orädda spelstil vållade stora problem för United som ska vara ytterst tacksamma att de kom undan med tre poäng. Wolves mötte The Red Devils med en hög press och tog sig ur Uniteds dito med hjälp av Cunha och Nunes. Jag är dock inte säker på att värdarna är så pass mycket bättre än vad som på förhand sades. Matchbilden blev otroligt tacksam på Old Trafford där det syntes att Uniteds offensiv ännu inte är i synk. Det är Brightons. De Zerbis tydliga och raka spelsätt blir svårare att hantera, framför allt om Wolves går bort sig på offensiv planhalva. Jag anser att gästerna är betydligt längre komna i sina förberedelser och den psykologiska fördelen från de senaste inbördes mötena ska inte heller underskattas. Brighton har nämligen vunnit de tre senaste med totalt 12–2(!). Här går de mot fjärde raka.

Jag tror Wolves kommer bli lite överskattat efter den fina premiären vilket skapar lite värde på högersidan. Upp till runt 50% är tvåan en sund spik.

■■ Match 13 . Jag drog på smilbanden när Ipswich blev ett av lagen som säkrade uppflyttning från League One. Kieran McKennas lag spelade den bästa fotbollen i tredjeligan där inget annat herrskap var i närheten av The Tractor Boys underliggande statistik. Den har gästerna tagit med sig upp i The Championship. Premiärsegern mot Sunderland (2-1) var inte en direkt avspegling av matchbilden, men 2-0 senast mot Stoke var precis så rättvist som resultatet säger. Luongo och Morsy har verkligen hittat varandra på mitten och längst fram är firma Chaplin/Hirst en duo som kan sätta skräck i vilket försvar som helst. Förvånad skulle jag verkligen inte bli om de sistnämnda firar stora triumfer mot Queens Park Rangers.

The Hoops ser inte bra ut. Inte alls. Den hemska premiärsmällen mot Watford (0–4) fick QPR att sprattla till mot Cardiff, men sett till händelserna var 2–1 mot walesarna ett rån. Ainsworth och company fick omgående sota för detta när de i veckan åkte ur Ligacupen mot Norwich. Som om inte uttåget vore nog skadade sig även Lyndon Dykes. Anfallaren, som är en nyckel för värdarnas offensiv, är ytterst osäker till spel mot Ipswich och skulle han missa lördagens dust ger jag inte mycket för de blåvita. Detta trots fördelen av hemmaplan.

Nykomlingarna är just nu ett bättre lag och jag signerar det östliga favoritskapet illa kvickt. Tvåan gillas skarpt till runt 50-55%.

■■ Match 6 . Den som har följt mina analyser de senaste två säsongerna vet att jag har haft en förkärlek av att gå emot Blackburn. Det har inte alltid varit rätt, men när det svenska folket fortsätter att överskatta Rovers är det svårt att sluta. Sett till kupongen i sin helhet ser Blackburn, om man tar odds och streck i beaktning, ännu en gång ut att bli den sämsta favoriten på kupongen. Blackburn gjorde en fin premiär hemma mot WBA som inte orättvist vanns med 2–1. Jon Dahl Tomasson fick se ungdomarna Markanday och Leonard, med inte ens tio 90-minutare totalt i The Championship tillsammans, göra målen. När junisarna har dagen kan Blackburn hota alla lag i den här serien, men en ungdomlig trupp brukar innebära bergochdalbanor. Det fick vi se borta mot ligans kanske sämsta lag förra lördagen när det stod 0–2 en bit in i den andra halvleken. Ett rött kort på Rotherham gjorde dock att Blackburn kunde hämta upp till 2–2 med en man mer. Nu tuffare motstånd.

Hull körde över Sheffield W senast med 4–2 där Ozan Tufan stod för ett hattrick. Innan dess tog de ledningen borta i en betydligt svårare match borta mot Norwich men föll i slutminuten. Hull har en vass tränare i Rosenior och klass i Estupinan, som efter två inhopp i de två första matcherna borde vara redo för mer. Ettan borde streckas runt 50%, men är i skrivande stund uppe en bra bit över 60%.

Solklart spelvärde till höger således och mina första två tecken är X2 i en vad jag tror och hoppas blir en hyfsat jämn fight.

■■ Match 8 . Middlesbrough var väldigt nära play off-finalen i fjol. 0–1 i returen hemma mot Coventry grusade Carrick och companys drömmar om Premier League. Att döma av säsongsinledningen var det i våras som Boro skulle tagit klivet upp. Tappen av Archer och Akpom har försvagat offensiven med flera hack. Konstigt vore annars då duon smällde in totalt 39 mål under fjolåret. Ersättare sägs vara på väg men innan Carrick har fått ordning på torpet finns fog för att tro på ytterligare lidande. Två raka förluster och noll gjorda mål har satt hjärnspöken i de rödvita som jag anser vara en bräcklig favorit mot Huddersfield. Särskilt till överdriven procent.

The Terriers har inte samma kvalitet på truppen eller djup i pengasäcken, men det hindrade åtminstone inte Warnocks krigare från att stå upp väldigt bra mot Leicester. Sett till matchbilden förtjänade de blåvita en poäng. Lyckas gästerna ligga rätt i sina positioner även på Riverside vill jag inte stänga dörren för retroaktiv utdelning.

Drygt 65% på ettan är i överkant. Närmare 55% hade varit mer rimligt och här vill jag slå på stort. Alla tecken och injobb av X2 blir min väg att gå i jakten på de stora pengarna.

SPIKEN

Liverpool (match 3)

Liverpool stod för en helt okej insats i premiären mot Chelsea. De offensiva leden såg stundtals livsfarliga ut och mot ett högt stående Bournemouth vädrar jag islossning. Given etta.

SKRÄLLEN

Huddersfield (match 8)

Två raka förluster har inte speglat Huddersfields inledning på säsongen. Jämna steg hölls med Leicester och ett försvagat Middlesbrough ska inte ses som en omöjlig uppgift. X2 betalar för bra för att missas.

DRAGET

Hull (match 6)

Liam Rosenior förfogar över en spännande trupp i Hull. Ketchupeffekten mot Sheffield Wednesday (4–2) var välkommen och det finns mer att kräma ur flaskan på Ewood Park. Blackburn är en favorit i fara.