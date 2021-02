Det luktar hög utdelning av veckans Stryktips.

13 miljoner i jackpot är en anledning, men framför allt en kupong utan en enda riktigt stor oddsfavorit.

Då vattnas det givetvis i munnen.

Tre matcher från Premier League, nio från The Championship och en avslutande i League One är det som ska analyseras. Här kommer mina bästa drag. Och som vanligt handlar det inte om att göra en kupong mest störst chans till 13 rätt, utan om att göra en slalomrunda som slåss om större pengar!

Att gräva fram bra spikar är den stora utmaningen denna lördag. De flesta odds-favoriter är överstreckade, men samtidigt är det svårt att lösa 13 om man inte håller sig till några sannolika vinnare. Så några ”åsne-spikar” är ett nödvändigt ont.

I match 1 river jag av plåstret och spikar en sådan. Jag tycker Leeds visar en positiv trend. Trots avbräck som Phillips och Koch köttar The Whites på och vann med 3-0 mot Southampton på ett halkigt Elland Road i veckan. Offensivt måste Bielsa sitta mycket nöjd med skyttekung Bamford och härliga Raphinha, som i mitt tycke är en av ligans bästa spelare för tillfället. Här spelar jag dock i främst på Leeds, utan mot Aston Villa. Birminghamlaget har tappat fart på slutet och har faktiskt stått för ett gäng mediokra insatser. Som 0-0 borta mot Brighton nyligen där Villa var helt utspelat. Senast saknades stjärnan Grealish och han ser ut att vara out även nu. Det är ett enormt avbräck, då nyckelspelaren kanske är den enskilt viktigaste kuggen i hela ligan.

Ettan är för högt streckad runt 55%, men med tanke på kupongens utformning i övrigt så går det ändå att motivera spiken.

Jag fortsätter med att plocka spikar från Premier League. I match 2 gästar Brighton The Hawthorns med ett brutalt rån i ryggen. Veckans hemmamatch mot Crystal Palace var en uppvisning i överlägsenhet, där det enda som saknades var att få in bolluslingen i nät. Crystal Palace lyckades istället avgöra i matchens sista spark. CP hade faktiskt bara två bolltouchar i offensivt straffområde på hela matchen, och lyckades göra mål på båda. Det är faktiskt otroligt, mina vänner. Det har varit ett återkommande tema för Brighton att dominera matcher men inte lyckas avgöra. Med en målskytt av rang skulle Fiskmåsarna sannolikt husera på den övre halvan av tabellen. Nu är de i stället indragna i bottenstriden, med bara fyra pinna ner till Fulham under strecket. Graham Potter vet således vikten av den här matchen när nästjumbon WBA ska nötas ner.

West Brom har faktiskt höjt sig på slutet med hjälp av nyförvärv som Diagne och Maitland-Niles. Insatsen mot Burnley (0-0) var en av de bättre för året. Här kommer dock Brighton dominera matchbilden och när tvåan streckas under 50% kan jag inte annat än att hoppas på att gästerna utnyttjar sina chanser och vinner mot ett sämre lag.

Spiktvåa!

Vi förflyttar oss till svårtippade The Championship för att jaga skrällar. En nyckelmatch för hur stor utdelningen kommer bli är match 12, Swansea - Bristol City. Hemmalaget har haft stolpe in stora delar av säsongen. Varken trupp- eller spelmässigt ska de egentligen ha något med toppstriden i ligan att göra. Swansea har haft en sanslös förmåga att vinna helt jämna matcher med uddamålet. Båda de senaste 1-0-segrarna här hemma på Liberty Stadium, mot Coventry och Nottingham, har varit matcher där walesarna lika gärna hade kunnat kamma noll. Förra veckan gick jag emot svanarna borta mot Huddersfield när det blev förlust med klara 1-4.

Det svenska folket tittar dock på tabellen och gillar Swansea, något som ska utnyttjas. Bristol City har gått igenom sju svåra år under kort tid. Men ser nu ljuset i tunneln med Nigel Pearson. Den nya tränaren fick en flygande start i veckan där han lotsade Bristol City till en 3-1-seger borta mot Middlesbrough. Efter sex raka förluster var det mycket välbehövligt, så klart. Och Pearson har nu möjligheten att bygga självförtroende i gruppen. Diedhiou och Wells var vassa i offensiven då och kan mycket väl ställa till det för Swansea här. Ettan till 73% lockar inte alls. X2 rensar rejält och är ett klart vettigt val för alla som jagar större pengar.

Ett fräckt drag hittas i match 11, där jag tycker att Rotherham ska ha goda chanser mot ett svajigt Reading. Rotherham har haft ett riktigt tufft spelschema på slutet där topplagen avlöst varandra på andra sidan plan. The Millers har spelmässigt stått upp bra i samtliga matcher och förlorat med lite oflyt och uddamål. Innan dess visade laget bra form med fyra segrar på fem matcher och nu känns det som det är dags att hoppa in i vinnarspåret igen. Det är dessutom ett måste i jakten på nytt kontrakt. Just nu är det två poäng upp till Birmingham över strecket, men med två matcher mindre spelade finns det utrymme att ta sig upp på säker mark. Reading är inne i en sämre period med fyra torsk på de fem senaste. 0-1 borta mot jumbon Wycombe senast var ingen hit, där skyttekung Lucas Joao kostade på sig att bomma en straff. Det här ser jag som en helt öppen och jämn match. När tvåan då streckas upp som stor favorit (45%) känns det helt rätt att chansspika ettan till 30% på New York Stadium.



SKRÄLLEN

Bristol City (match 6)

Bristol City hoppas att nya tränaren Nigel Pearson ska bli klubben frälsare. 3-1 i hans första match borta mot Middlesbrough var i alla fall en bra start för att bygga självförtroende. Swansea är ständigt övervärderat och inte så bra som tabellen visar. Tvåan till 12% är ett miljontecken.

SPIKEN

Brighton (match 1)

Det är dags för Brighton att ta betalt för sitt fina spel. Med bara fyra poäng ner till strecket så väntar en riktigt viktigt match mot nästjumbon WBA. Jag hoppas klasskillnaden avgör. Runt 50% är tvåan en fin spik på en svår kupong.

DRAGET

Rotherham (match 11)

Rotherham kommer från ett tufft spelschema där de haft en hel del motflyt. Mot formsvaga Reading ska det finnas chans att studsa tillbaka. 30% på ettan är ett häftigt spikdrag.