Crystal Palace blir en spelvärd jackpotspik

BÄSTA SPIKARNA

Revanschsuget City har toppchans

1. EVERTON–MANCHESTER CITY 2

Liverpool kommer allt närmare Manchester City i tabellen. Nederlaget mot Spurs förra helgen var en missräkning från Citys sida. Nu kommer man att vara enormt revanschsuget. Jag ställer mig tveksam till ifall Evertons backlinje kommer att kunna stå emot City.

Det blir fint spelvärde i ettan

5. CRYSTAL PALACE–BURNLEY 1

Med Burnleys nyfunna form är det många som kommer vilja gardera upp Palace vilket ökar värdet i ettan. När man fick tillbaka Gallagher i laget blev det en helt annan fart och fantasi i anfallsspelet för Palace. Spelvärd spik!

Har bra chans mot formsvagt Stoke

10. BOURNEMOUTH–STOKE 1

När lagen möttes på Stokes hemmaplan tidigare under säsongen vann Bournemouth med 1–0. Nu har Stoke både Powell och Maja osäkra till spel och deras formkurva pekar neråt. Bournemouth jagar sin fjärde raka seger i ligan. Ettan spikas om den håller sig under 65%.

SKRÄLLDRAGEN

Storlaget kan vara en favorit i fara

2. MANCHESTER UNITED–WATFORD 1X2

United har haft stora problem med att luckra upp lågt liggande försvar den här säsongen. Watford kommer att parkera bussen och hoppas på kontringar. Känslan är att matchbilden som det förväntas bli passar United väldigt illa. Om man inte får utdelning tidigt kan det bli tufft.

Spelvärdet ligger i bortasidan

3. BRENTFORD–NEWCASTLE X2

Newcastle har visat upp ett betydligt bättre grundspel än Brentford senaste veckorna. Brentford saknar dessutom Fosu, Jeanvier och Jensen. Jørgensen och Toney kommer att testas sent. Värdet ligger i bortasidan här.

Har en bättre trupp – kan bryta trenden

4. BRIGHTON–ASTON VILLA X2

Efter den fina starten för Gerrard har Villa nu stått för tre sämre insatser. Vi har sett vilken nivå Villa kan hålla och ser man till truppen så håller jag den som klart bättre än Brightons. Det finns spets och matchvinnare som kan avgöra tillställningar som står och väger, tvåan ska med!

MATCH FÖR MATCH

1. Everton–Manchester City 2

Everton blev helt utspelat mot Southampton förra omgången. Laget har vunnit båda sina hemmamatcher sedan Lampard tog över men bortaspelet har lämnat en del att önska. Hemmalaget saknar Mina, Godfrey, Delph och Davies. Både Gray och Doucoure är osäkra till spel. Det är tunga avbräck för The Toffees.

2. Manchester United–Watford 1

United har vunnit två raka matcher i ligan mot Brighton och Leeds men mot Atlético i veckan såg det inte speciellt bra ut. United blev räddat av unge Elanga som hoppade in och satte dit kvitteringen. Spelmässigt har man haft svårt för försvar som ligger lågt, precis så som Watford spelar. Cavani och McTominay osäkra till spel.

3. Brentford–Newcastle 2

Brentfords svaga form håller i sig. Har åtta raka matcher utan en seger. Man har det förtvivlat svårt med att skapa målchanser. Newcastle kommer från en riktigt stark insats borta mot West Ham där man förtjänade mer. Gästerna har Hayden, Wilson, Lewis och Trippier på skadelistan. Eriksen förväntas debutera för Brentford.

4. Brighton–Aston Villa 2

Brighton har 0–5 i sina två senaste matcher mot United och Burnley. Efter en lång förlustfri svit i ligan har utdelningen uteblivit på slutet. Brighton har sprungit lite för bra sett till hur man spelat. Dunk är tillbaka från avstängning medan Webster är osäker till spel. Mwepu och Sarmiento saknas sedan tidigare.

5. Crystal Palace–Burnley 1

Efter tre raka matcher där man inte fått utdelning på sina målchanser fick Palace någon form av ketchupeffekt i mötet med Watford tidigare under veckan. Laget vann enkelt med 4–1 och fixstjärnan Zaha blev tvåmålsskytt. Gallagher var tillbaka i truppen efter att ha missat matchen mot Chelsea. Högt spelvärde i ettan.

6. Birmingham–Huddersfield 2

Huddersfield har gått obesegrat genom 16(!) raka matcher. Först slog man sensationellt Fulham borta för att följa upp det med en vändning på tilläggstid hemma mot Cardiff i veckan. Laget uppträder med otroligt självförtroende för stunden. Birmingham har Friend och Richards på skadelistan. Roberts och Deeney är tveksamma till spel. Streckas från höger!

7. Coventry–Preston 1

Det är ett skadedrabbat Preston som tar sig an Coventry på bortaplan. Gästerna får klara sig utan Brown, Maguire, Rudd, Cunningham och Barkhuizen. Murphy kommer att testas sent för spel. Hemmalaget saknar Eccles, Godden och Kelly. Coventry kommer från två raka segrar och har överlag visat upp en fin form senaste veckorna. Ettan ska vara klar favorit.

8. Millwall–Sheffield United 1

Millwall hade en längre formsvacka bakom sig innan man bröt trenden och vann tre raka matcher. Man är tunga att möta på The Den men man ställs mot ett kapabelt Sheffield. The Blades går in till mötet med en förlustfri svit på nio raka matcher. Bradshaw, Ojo och Leonard saknas för Millwall. Sheffield har McGoldrick, Brewster, O’Connell och Osborn skadade.

9. Blackpool–Reading 2

Efter en lång period av misär tycks Reading ha vaknat till liv. Att man få ha både Joao och Swift skadefria har betytt otroligt mycket för gästerna. Swift är med i toppen av poängligan med sina elva mål och 13 assist. Blackpool upplever en tung period just nu med åtta spelare på skadelistan och ett spel som hackar. Det kommer gå att hitta värde i Reading-sidan.

10. Bournemouth–Stoke 1

Stoke har fortsatt göra mål framåt men defensiven har inte sett klockren ut den senaste tiden. Laget har tre raka matcher utan en seger nu och mot Bournemouths högoktaniga offensiv behöver man tajta till markeringsspelet om det ska räcka till poäng. The Cherries har imponerat stort på slutet och ska vara klar favorit.

11. Luton–Derby 1

Luton har varit en frisk fläkt i The Championship den här säsongen. Man har byggt vidare på den defensiva grunden man la under fjolåret och förbättrat offensiven allt eftersom. Derby sliter i botten av tabellen och saknar både Kazim-Richards samt Jozwiak till helgens möte. Luton kommer från två fina skalper mot Stoke och WBA. Luton får utgångstipset i matchen.

12. Nottingham–Bristol City 1

Nottingham saknar viktige Grabban vilket märks på deras offensiv men man har en bred trupp för att vara i The Championship och är obesegrat i fyra raka matcher. Precis som jag varit inne på tidigare handlar väldigt mycket om Weimann för Bristol. Om Nottingham kan neutralisera honom har man tillräckligt med kvalité i truppen för att vinna det här mötet.

13. Peterborough–Hull 2

Nyckelmatch i bottenstriden för två lag som haft problem med målskyttet. Hull hade en bra period runt årsskiftet men nu är man segerlöst i sina sex senaste matcher. Peterborough är inte mycket bättre med en seger på sina tio senaste matcher. Om man ska jämföra startelvorna så håller jag Hull som ett bättre lag i samtliga lagdelar. Spännande chansspik.