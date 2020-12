City spelvärd spik på svårlöst kupong

ANNONS: SPELA STRYKTIPSET MED EXPRESSENS EXPERTER

BÄSTA SPIKARNA

Bättre än resultaten visar – en spelvärd spik

1. Southampton–Manchester City 2

Southamptons fina form på slutet kommer dra en hel del spel till sig. City fick tillbaka Aguero från skada senast och är betydligt bättre än deras facit i ligan visar. Fint värde i tvåan vilket gör den till en stark spikidé.

Skyttekungen har hittat formen

7. Huddersfield–Watford 2

Huddersfields försvarsspel är stundtals under all kritik. Nu har Deeney hittat målformen för Watford vilket är välkommet då det enda problemet gästerna har haft är just i den sista tredjedelen av planen. Om tvåan står i under 60% kommer jag spika Watford.

QPR har bra uppgift mot svag nykomling

13. Wycombe–Queens PR 2

Wycombe saknar två spelare på ordinarie mittfält och när man börjar plocka bort spelare från Wycombes startelva finns det inte mycket att plocka in, åtminstone inte som håller på den här nivån. Queens PR kan vända den negativa trenden här genom att bärga en seger.

SKRÄLLDRAGEN

Trots svag form har Arsenal bra skrällchans

2. Everton–Arsenal X2

Everton saknar flera tunga namn till det här mötet. Trots att man imponerat i sina två senaste matcher så litar jag inte på laget. Det finns hål defensivt som behöver ses över. Arsenal har så mycket mer potential att få ut av den truppen som Arteta förfogar över. Fint värde i tvåan!

Newcastle blir för mycket streckat

3. Newcastle–Fulham 12

Newcastle har en handfull tongivande spelare borta till det här mötet vilket syns på oddsen. Däremot är man kraftigt överstreckat. Jag skulle inte bli förvånad om ettan når till 60%. Det överensstämmer inte alls med oddssättarna som har ettan till strax under 40%.

Är svårslaget – kan skrälla i tuff bortamatch

8. Swansea–Barnsley 1X2

Barnsley har visat sig väldigt svårslaget på slutet. Gästerna spelar med en härlig optimism och även om Swansea är korrekt favorit så finns det goda möjligheter för Barnsley att sno med sig poäng från det här mötet.

MATCH FÖR MATCH

1. Southampton–Manchester City 2

Southampton fortsätter att imponera och har fått tillbaka Ings med samma form som innan skadan. City kommer från ännu en svag insats offensivt. Det känns som laget går på tomgång. Den där sista procenten saknas då känslan är att Pep lämnar efter säsongen. Aguero hoppas vara tillbaka. City har släppt in ett mål på sina sju senaste matcher...

2. Everton–Arsenal 2

Hur jag än vrider och vänder på det kan jag inte acceptera Everton som klar favorit. Nu ser dessutom Delph, Coleman, Digne och James ut att missa mötet. Arsenal må vara svagt, ja... rent ut sagt uselt offensivt för stunden MEN det finns gränslöst med kvalité. Når gästerna upp i nivå ska det räcka till minst en poäng här.

3. Newcastle–Fulham 1

Fulham har fått ganska dålig utdelning i många matcher som stått och vägt. På slutet har Parkers spel börjat sätta sig och man kan skörda framgångar. På fyra senaste matcherna har man mött Leicester, City, Liverpool och Brighton och stått upp bra spelmässigt i samtliga matcher. Betydligt lättare motstånd nu – gardera ettan tidigt!

4. Stoke–Blackburn 2

Blackburn har inte imponerat på slutet, men man har också stött på tufft motstånd. I veckan lyckades man dock vände 0–1-underläge till 2–1-seger genom mål i 80:e och 97:e minuten hemma mot Rotherham. Det är sådan moralisk seger som kan få spelet att vända till det positiva. Givetvis var det lagets stjärna Armstrong som låg bakom vändningen med mål och assist.

5. Brentford–Reading 1

Brentford har fått dålig utdelning om man ser till statistiken den här säsongen. Det är flera matcher som man borde vunnit men inte lyckats avgöra. När inte Toney gör mål saknas det matchvinnare för hemmalaget. Readings form är inte som den var under inledningen av säsongen men det är fortfarande ett stabilt lag. Jag vill plocka med krysset pga streckningen.

6. Birmingham–Middlesbrough 2

Middlesbrough har vunnit en av sina nio bortamatcher den här säsongen. Bortaspelet är ett problem som Warnock behöver ta tag i. Nu saknas Hall, Howson, Wood och avstängde Morsy. Fletcher är på väg tillbaka från skada men förväntas inte vara redo till det här mötet. Birmingham saknar Friend, Jecock och Boyd-Munce. McEachran är tveksam till spel.

7. Huddersfield–Watford 2

Huddersfield fokuserar mycket av sitt spel kring bollinnehav. Det innebär att man måste visa upp tryggheten med bollen. När man tappar boll på fel ställen blir det riskabelt, det såg vi inte minst i matchen mot Bournemouth då det blev 0–5. Watford spelar rakt och kommer trivas mot den här typen av motstånd. För mig är tvåan en självklar spik.

8. Swansea–Barnsley 1

Swansea är kanske ett bättre lag i grunden. Kollar man spelare för spelare så innehåller Swanseas trupp betydligt mer individuell kvalité, men så som Barnsley övertygat på slutet kan inte tvåan glömmas bort. Det kommer komma en hel del spel på ettan som spik. För mig är det här en given garderingsmatch – tvåan ska med!

9. Millwall–Nottingham X

Nottingham har inte fått spelet att stämma den här säsongen trots att man värvat för att vara med i toppskiktet. Efter fyra raka förluster kommer man med all säkerhet vara nöjt med en poäng här. Millwall har svårt att producera mål framåt och trivs inte som det bollförande laget. Letar man efter ett spikkryss är det här matchen att rita in. Överstreckad etta!

10. Luton–Bournemouth 2

Bournemouth ligger tvåa i tabellen med den bästa målskillnaden i hela serien. Deras 4-3-3 har visat sig otroligt effektivt i offensiven. Laget radar upp mål framåt och ska ses med god chans att knipa en av direktplatserna. Luton är inte lika vasst offensivt och behöver matcha gästernas anfall om det ska räcka till poäng. Bournemouth-segern är en tänkbar spikikdé.

11. Rotherham–Derby 2

Rotherham fortsätter att underprestera. Spelmässigt ser det okej ut men man har svårt att avgöra matcher. I veckan tappade laget ledning mot Blackburn till förlust sista tio minuterna. Derby har höjt sig rejält sedan Rooney valde att fokusera fullt ut på tränarrollen. MacDonald, Ogbene, Robertson och Sadlier återfinns på hemmalagets skadelista. Börja från höger.

12. Sheffield Wednesday–Coventry 1

Sheffield har varit seriens sämsta lag sett till antalet målchanser skapade. Coventry däremot visar gryende form och ska räknas i det här mötet. Hemmalaget saknar skadade Flint, Iorfa och Marriott. Westwood är tveksam till spel. Gästerna har Godden, Jones, Marosi och Rose borta från spel. Rätt favorit men värdet finns i bortasidan – gardera tidigt!

13. Wycombe–Queens PR 2

Wycombe är värderat som det sämsta laget i serien av oddsbolagen. Förståeligt när en spelare som Akinfenwa är kapten. Han har producerat noll mål framåt som anfallare efter 15 framträdanden. Hemmalaget saknar dessutom två ordinarie mittfältare. QPR har inte rosat marknaden på slutet men ska vara det bättre laget här – tänkbar spik.