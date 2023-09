Burnley kan fälla ett överskattat Tottenham

Trots att det bara finns fyra Premier League-matcher att handskas med är det en väldigt fin kupong som ligger framför oss. Brighton–Newcastle blir en värdig avslutning på vad jag hoppas blir en riktig panglördag.

Icke att förglömma är matcherna från världens bästa andraliga. För ovanlighetens skull levererar The Championship flera klara favoriter, men långt ifrån alla är spikbara.

Känslan är att det kan smälla på flera hörn och det borde finnas flera olika vägar att gå i jakten på 13 rätt.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 3 . Det har sjungits lovord om äktenskapet mellan Tottenham och Ange Postecoglou. Australiensaren har fått Spurs att spela fin fotboll, men det har samtidigt inte välts några kiosker när de liljevita härjat runt. 2–0-segern mot Manchester United imponerade visserligen, framför allt den andra halvleken, men i veckan åkte Spurs ur ligacupen mot Fulham. Där roterade Postecoglou förvisso flitigt, men det är inte optimalt att vaska en titelchans redan i sin fjärde match i sitt nya lag. Maddison är ett nyförvärv som fallit väl ut, men det finns fortfarande stora skor att fylla efter Harry Kane. Richarlison och Son har inte sina största förtjänster som central anfallare och jag ser problem i spåkulan när Spurs reser till Turf Moor. Hur kul det än ser ut på plan så tror jag att klubben kommer agera ojämnt den här säsongen.

Burnley inledde säsongen med två raka förluster men repade mod i veckans ligacupmatch mot Nottingham. På ett erkänt svårspelat City Ground var The Clarets klart bättre än Forest. 1–0 speglade matchbilden väl och vassa nyförvärvet Amdouni fick göra sitt första mål för gästerna. Schweizaren är en möjlig matchvinnare även här. Inte minst på grund av att Tottenham står snuskigt högt med sin backlinje. Jag tror att Burnley kan utnyttja detta med publiken i ryggen.

Under dubbel deg och över 55 procent på tvåan är alldeles för mycket. Spelvärda 1X blir min utgång.

■■ Match 13 . Den avslutande matchen tror jag blir en nyckel till utdelning. West Bromwich ställs ut som kraftig favorit av det svenska folket och ser ut att streckas runt 70% när de snarare ska ligga en bra bit under 60%. Visst har WBA en stark trupp, bra tränare och goda förutsättningar för en bra placering när säsongen summeras. Men jag tycker inte att de har fått ihop det än. Sanningen att säga har de torskat xG i alla sina fyra inledande matcher och fått med sig mer än de förtjänat poängmässigt. Sånt brukar jämna ut sig i längden, varför inte ett retroaktivt poängtapp nu på lördag?

Huddersfield rankade jag som ett av de sämsta lagen i The Championship inför säsongen, men jag tycker faktiskt att de har stått upp bättre än väntat. Rutinerade Neil Warnock ser ut att ha en sista vår i sig och är en motivationshöjare av rang. Jag var speciellt imponerad av insatsen borta mot Middlesbrough där Hudds ledde med 1–0 och fick med sig en pinne till slut. Jag rankar Boro, vad än tabellen säger, som ett minst lika bra lag som WBA. Så Huddersfield har helt klart kraft att störa även här.

Jag vill ha med både krysset och tvåan som rensar väldigt fint i kuponghögarna.

■■ Match 6 . Segertåget Ipswich körde in i en vägg mot Leeds. The Tractor Boys tog förvisso ledningen med 1–0, men på färre än tio minuter lyckades Leeds vända med inte mindre än tre gjorda mål. Slutsiffrorna skrevs till 3–4. Rättvist? Nix. Ipswich vann xG ganska klart och fick således känna på hur det är att ha marginalerna emot sig i The Championship. Jag är dock ruskigt imponerad av McKennas gäng. De ofantligt starka underliggande siffrorna i League One var ingen tillfällighet. Värdarna har fortsatt på samma väg i andraligan och förvånad blir jag inte om Ipswich studsar tillbaka mot Cardiff.

Walesarna slog i sin tur tillbaka Sheffield Wednesday med 2–1 i förra omgången. Avgörandet kom dock på en straff i den 98:e(!) minuten. Trots en elvametare med sig lyckades The Bluebirds bara åstadkomma 1,0 xG. En straff motsvarar ungefär 0,8. Offensiven glänser inte alls och frågetecken finns för Ramsey som missade mötet med Ugglorna. Utan sin stjärnspelare ger jag inte mycket för Cardiff. Framför allt inte på bortaplan.

Ipswich ska hållas högst på Portman Road där jag är beredd att leva med viss överstreckning på ettan. Den spikas nämligen ändå.

■■ Match 9 . Säsongen är ännu i sin linda men det finns tre lag som jag tror får det väldigt tufft i The Championship. Rotherham är ett. Sheffield Wednesday är ett annat. Queens Park Rangers är det tredje. En ruskigt orättvis trepoängare mot Cardiff är det enda som finns på pluskontot så här långt. Annars har The Hoops förlorat samtliga tävlingsmatcher med totalt 1–8. I Gareth Ainsworths efter matchen-intervjuer låter det som att gästerna leder serien. Omvänd psykologi verkar inte fungera på de blåvita som inte imponerar i någon lagdel. Som om inte det vore nog är Willock och Dykes, de två bästa offensiva spelarna, tveksamma till spel mot Middlesbrough. Puh.

Boro har i sin tur bara spelat ihop en poäng, men det är inte en direkt avspegling på prestationerna. Carricks mannar har vunnit xG i samtliga ligamatcher och går bara och väntar på en urladdning. 3–1 i veckans ligacupmatch mot Bolton var ett steg i rätt riktning. Crooks och McGree fanns med i protokollet och duons spetsegenskaper motsvaras inte hos QPR. Innan fönstret bommade igen hämtades dessutom Bangura, O’Brien och Sam Greenwood in på lån. Trion kommer på olika sätt se till att värdarna börjar klättra i tabellen. Resan inleds denna lördag.

Det våras för Boro medan det är konstant vinter för QPR. Ettan ser ut att bli en helt okej spik. Jag slår till!

SPIKEN

Chelsea (match 2)

Två bra prestationer mot Liverpool och West Ham gav en poäng. Två mindre (nåja) bra mot Luton och Wimbledon gav två segrar. Under lördagen levererar Chelsea en stark insats mot Nottingham som väger för lätt på Stamford Bridge. Tung etta.

SKRÄLLEN

Huddersfield (match 13)

WBA kommer att streckas till månen, trots en allt annat än imponerande start av säsongen. Huddersfield är en skräll att ta med för dem som jagar de större pengarna.

DRAGET

Burnley (match 3)

Burnley visade att de har i Premier League att göra i veckans Ligacupmatch. Nottingham lirades bort på svårspelade City Ground där Kompanys gäng dikterade villkoren. Tottenham ges ett överdrivet favoritskap på Turf Moor där jag lockas av 1x. Inte minst på grund av det fina spelvärdet.