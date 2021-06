Brommapojkarna är en obesegrad spik

ANNONS: Välj din favorit bland experternas andelsspel

• • •

Bästa spikarna

Brommapojkarna är en given spik

3. Assyriska FF–Brommapojkarna 2

Brommapojkarnas facit är respektingivande. Laget ser ut att ha en ärlig chans att gå obesegrade genom hela säsongen. Deras passningsskicklighet och tekniska spetsegenskaper kan inget lag i serien matcha. Assyriska kämpar för att hålla sig ovanför strecket och har inte den defensiva organisationen för att mäta sig med ett lag som Brommapojkarna i dagsläget. Tvåan är en given spik.

Sandviken är numret för stort – spik

5. Sandviken–Täby 1

Jag är inte imponerad av Täby presterat hittills under säsongen. Deras försvarsspel har sett ihåligt ut och virrigt. Sandviken har producerat väldigt mycket mål framåt och ska ses som numret för stora för Täby.

Bodö/Glimt är ett starkt singelstreck

8. Bodö/Glimt–Stabaek 1

Stabaek står kvar på en seger inför det här mötet och lyckas inte få till det offensivt. Sju mål första sex omgångarna är talande för hur deras offensiv sett ut. Bodö däremot har öst in mål. Det har inte varit lika sprudlande som under fjolåret men det är förståeligt med tanke på vilka spelare klubben tappat. Om Stabaek ska ta poäng kommer det krävas att laget gör mål... stark etta!

Skrällvarningarna

Belgien är bra – men ettan är överstreckad

1. Belgien–Portugal 1X2

Belgien är en av guldfavoriterna och deras matchfacit i gruppspelet lär med all säkerhet dra spel till sig. Vi ska dock komma ihåg att det var en ganska enkel grupp i jämförelse med den Portugal hade. Portugal har sanslöst med talangfulla spelare på offensiva positioner. Insatsen senast mot Frankrike var en klar förbättring. Belgien ska inte stå i 50% som favorit, då måste man gardera.

Tjeckiska skrällen är rolig till låg procent

2. Nederländerna–Tjeckien 1 2

Nederländerna är det bättre laget i grunden men Tjeckien är ett läskigt lag att möta. Både Schick och Soucek är två av de bästa spelarna i världen på att förvalta fasta situationer. Nederländerna saknar Van Dijk i backlinjen och just på hörnor och frisparkar saknar laget längt och styrka. Till 18% vill jag ändå ha med tvåan.

Oskarshamn måste med på kupongen

7. FC Trollhättan–Oskarshamn 1X2

Jämför man spelartrupperna är Oskarshamn ett bättre lag. Det skiljer inte speciellt mycket mellan lagen och jag ser inte varför Trollhättan ska vara så pass stor favorit i streckningen. Får man 27% på tvåan tycker jag att den ska finnas med på en annars favoritbetonad kupong.

• • •

ANNONS: Lämna in expertens 1 728-raderssystem

• • •

MATCH FÖR MATCH

1. Belgien–Portugal 1

Stabilt Belgien får tipset. De Bruyne och Hazard har sakta matchats in i turneringen efter skadefrånvaro och såg pigga ut. Castagne och Thorgan Hazard har skadat sig i gruppspelet och är båda tveksamma till spel. För Portugal är Joao Felix osäker till spel. Portugal har talang men spelet har inte varit där under mästerskapet, utgångsetta.

2. Nederländerna–Tjeckien 1

Öppen tillställning att vänta. Det var ett helt annat Nederländerna vi fick se i match två och tre när laget kontrollerat besegrade Nordmakedonien och Österrike. I första mötet saknades De Ligt och det gjorde verkligen skillnad när han inte spelade. Tjeckien får det svårt i det öppna spelet mot tekniskt skickliga holländare. Ettan lär dock bli stor favorit.

3. Assyriska FF–Brommapojkarna 2

Given tvåa på kupongen. Brommapojkarna har varit smått överlägsna i serien under första halvan av säsongen. Efter tolv omgångar är laget fortfarande obesegrat och man har bara släppt in fem mål bakåt! Assyriska sliter i botten av tabellen. Assyriska måste överprestera samtidigt som Brommapojkarna gör en dålig match för att nå poäng. Spiken är stark!

4. IF Karlstad–IF Sylvia 1

Två målglada lag gafflas. Karlstad saknar både Boye och Aso Omar i helgens match. Båda hade tagit plats i startelvan i normala fall. Det är på förhand en spännande och oviss match där två offensiva lag ska mäta sina krafter. Jag väljer att skippa krysset helt på kupongen och går istället på en klassisk ”gubbe”. Den starka offensiva viljan hos båda lagen gör krysset mindre troligt.

5. Sandviken–Täby 1

Klar fördel Sandviken. Sandviken vann det prestigefyllda derbyt mot Gefle och är det starkaste laget i serien bakom Brommapojkarna. Skadesituationen har lättat något för Sandviken som har en hel drös av högkvalitativa spelare. Täby vann visserligen mot HTFF förra omgången men laget har haft det väldigt svårt mot klubbar från den övre halvan av tabellen.

6. Örebro Syrianska–Gefle 2

Tvåan chansspikas. Örebro Syrianska kommer in till mötet med väldigt svag form. Laget har haft svårt att styra spelet på egen hand. Majoriteten av deras målchanser kommer via kontringar. Nu saknas dessutom deras skyttekung Rodin Deprem. Han har stått för sju av Syrianskas 13 mål i serien. Gefle förlorade derbyt förra omgången mot Sandviken men har visat fin form senaste tiden.

7. Trollhättan–Oskarshamn 1

Tidig garderingsmatch. Tidig seriefinal mellan seriens två klart bästa laget hittills. Trollhättan och Oskarshamn har öst in mål framåt. För Trollhättans del har mycket handlat om Fellrath. Han toppar skytteligan med 14 fullträffar. Om Fellrath har en dålig dag vinner inte Trollhättan. Matchen är klart värd att gardera.

8. Bodö/Glimt–Stabaek 1

Givet spikförslag på raden. Målmaskinen Bodö/Glimt är regerande mästare och ser ut att kunna försvara titeln den här säsongen. Trots att flera nyckelspelare försvunnit har man lyckats hålla uppe spelet. Bodö har hela fyra spelare bland topp 15 i skytteligan. Stabaek däremot sliter med målskyttet. Allting annat än en hemmaseger skulle förvåna.

9. Brasilien–Ecuador 1

Rättmätig favoritstämpel. Brasilien har redan säkrat avancemang efter att ha vunnit tre raka matcher i gruppspelet. Det krävdes en sen vändning efter mål från Casemiro och Firmino mot Colombia förra omgången, men återigen var det en solid insats. Ecuador får tillbaka Valencia från avstängning vilket är ett välkommet tillskott i startelvan. Brasilien kan välja att rotera i startelvan.

10. Venezuela–Peru 2

Passande uppgift för Peru. Venezuela har drabbats hårt av Corona under inledningen av mästerskapet men truppsituationen ser allt bättre ut. Laget kommer från fina insatser mot Colombia och Ecuador, men man ligger fortsatt sist i gruppen. Troligtvis krävs en seger här, frågan är om man räcker till. Peru har visat sig vara starka i kontringsspelet och känns snäppet vassare.

11. Frankrike–Schweiz 1

Svårstoppat Frankrike. Frankrike har fått tillbaka Coman i laget igen efter frånvaro. En välkommen förstärkning som säkerligen kommer spela en roll i slutspelet. Dembele har lämnat turneringen skadad och Digne fick kliva av matchen mot Portugal. För Schweiz del gäller det att tajta till en darrig försvarslinje om det ska räcka till avancemang mot regerande världsmästarna. Stark etta!

12. Kroatien–Spanien 2

Formstarkt Spanien tippas! Kroatien har haft mycket boll och sett okej ut defensivt men laget har inte kommit till speciellt mycket målchanser. Individuell skicklighet från Perisic och Modric är vad som legat bakom deras mål. Spanien däremot har sett riktigt bra ut och fick det äntligen att lossna målmässigt mot Slovakien i den sista gruppspelsmatchen. Busquets är tillbaka i startelvan igen.

13. Haninge–Sollentuna 1

Ovisst mittenmöte. Som jag var inne på tidigare har Sollentuna haft ett ganska bekvämt spelschema hittills då man matchats mot en hel del lag på den undre halvan av tabellen. Insatsen mot Hudiksvall var heller ingen toppmatch. Formraden för gästerna blir därför något missvisande. Haninge släpper till väldigt lite bakåt, men man gör heller inte särskilt mycket mål framåt, öppet!