Brommapojkarna ångar på – och är en given spik

Det är ett riktigt trevligt Stryktips denna helg när två kvartsfinaler i EM blandas upp med återstarten av Allsvenskan. Dessutom sex matcher från Division 1, som brukar bjuda på bra spelvärde.

Den hemmastarka storfavoriten Oskarshamn (match 7) är det nog inte så mycket att göra åt och är en solid bankspik mot jumbon Linköping. I övrigt känns det spännande på flera håll där flera favoriter övervärderas.

Här har ni två vettiga spikar från Division 1 och två intressanta skrällar från EM och Allsvenskan att ta med er till på lördag:

■■ Match 4. Jag inleder med en ”trygg” spik. Brommapojkarna bara fortsätter att växla upp och stormar mot Superettan, där de hör hemma. BP ser oförskämt bra ut, de har ännu inte förlorat i den Norra Ettan efter 13 omgångar och har nu radat upp sju raka vinster i ligan (plus 6-0 mot Tyresö i Svenska Cupen) med en total målskillnad på 24-2 i dessa matcher. Hatten av. Marijan Cosic, som stod för 18 mål i Haninge i fjol, har varit ett riktigt bra nyförvärv och står på tio gjorda baljor. Som jag var inne på, den här truppen skulle inte göra bort sig en division högre upp. Efter en bra resultatmässig period mot lite lättare motstånd har Gefle nu åkt på två raka torsk och inte gjort mål på 180 minuter fotboll. Till den här matchen tappar de också en av sina bästa spelare, fjolårets skyttekung med 19 mål på 24 matcher, Isac Lidberg. Det här skulle bli hans avskedsföreställning innan karriären fortsätter som proffs i holländska andraligan, men på grund av ett gult kort senast i förlusten mot Örebro Syrianska så är anfallaren istället avstängd. Brommapojkarna trivs bra på Gavlevallens konstgräs, det visade de i fjol när stockholmarna vann med klara 4-0 här. Allt talar för ytterligare en seger.

I skrivande stund streckas tvåan till 64%, vilket är klart godkänd. Stabil favorit-spik.

■■ Match 8. Utsikten var topptippat inför säsongen i den Södra Ettan, men inledde svajigt. Den svajigheten är dock borta nu och göteborgarna agerar som det topplag de ska vara. Med 13 poäng på de fem senaste matcherna har ”Kiken” också fått kontakt med täten. Fyra poäng skiljer upp till gästande serieledarna Trollhättan och en vinst här skulle minst sagt göra toppstriden intrikat. En riktig sexpoängsmatch nu således där Utsikten kommer gå för vinst och Trollhättan vara nöjda med en pinne. ”Trollis” har imponerat offensivt i år där skyttekung Yoann Fellrath öst in mål. I seriefinalen mot Oskarshamn senast gick fransmannen dock mållös av planen. Här väntar ett minst lika tufft motstånd då Utsikten är riktigt starka hemma på sitt konstgräs på Ruddalen IP. Ett underlag Trollhättan inte är lika bekväma med. Hade den här matchen spelats som premiär den här säsongen hade Utsikten varit betydligt större favoriter på oddsen än vad de är nu. Totalt sett har hemmalaget en mer slagkraftig trupp och jag skulle bli förvånad om de inte jobbar sig förbi Trollhättan i tabellen innan säsongen är slut. Jag tror det svenska folket överskattar gästerna lite här med tanke på deras serieledning.

Utsikten är just nu en bra spik till 51%, vilket är lite för lågt.

■■ Match 2. De som jagar de stora pengarna bör ta sig en funderare på match 8 där den av de största streckfavoriterna lär hittas i England. Efter ett enkelt gruppspel där engelsmännen inte testades nämnvärt vann ”The Three Lions” rättvist mot Tyskland på Wembley. Det var dock med en defensiv taktik, där det först och främst gällde att hålla tätt bakåt. Här lär det se annorlunda ut när England ska föra matchbilden mot ett lågt stående Ukraina. Sett till gruppspelet har den sortens matcher inte blivit någon Eriksgata direkt, med bara två mål framåt på tre matcher där 0-0 mot Skottland säger en del om vad som komma skall. Nu tvingas också England för första gången i den här turnering lämna hemmaplan och Wembley för att lira på neutral mark i Rom. Jag är inte så säker på att Ukraina kommer att bli den munsbit alla förväntar sig. Under hösten och våren har de bland annat tagit en pinne borta mot Tyskland och vunnit hemma mot Spanien i Nations League. I en enskild match kan de absolut stå upp mot starkt motstånd och bollen har ju visat sig vara rund även i detta mästerskap. Jag räknar inte bort formstarka Zinchenko, som stod för både mål och assist mot Sverige, eller högmotiverade Yarmolenko som alltid höjer sig i landslagsdressen. Lägg där till att Ukraina lär få fint stöd av romarna på läktaren, inte minst för deras goda minne av tränare Shevchenko med alla sina fina säsonger i Serie A. England har börjat vandringen upp i procent och är redan under fredag förmiddag uppe i nära 70%.

Jag tror tvåan kommer landa på mellan 75-80%, vilket gör den övervärderad. Jag jobbar helgardering och ukrainsk storskräll!

■■ Match 10. Jag har fler skrällar i sikte när vi tar oss till Tele 2 Arena och ser ett rejält överstreckat Hammarby ta emot solida nykomlingen Halmstad. Bajen tog en skön cup-titel innan EM-uppehållet genom att besegra Häcken på straffar i finalen. I Allsvenskan har det dock gått tyngre vilket fått konsekvenser. Tränare Billborn har fått lämna tränarbänken till förmån för 38-åringen Milos Milojevic som kommer från ett assisterande uppdrag i Röda Stjärnan, men fick sitt tränargenombrott i Mjällby 2018/19. Det återstår helt enkelt att se om det blir flipp eller flopp. Några direkta underverk räknar jag inte med i hans tävlingspremiär i alla fall, framför allt hoppas jag inte på det då det svenska folket går all in på ettan här och streckar upp hemmalaget till nära 70%. Runt 55% är mer rimligt sett till oddsen. Hårdjobbande anfallsstjärnan Selmani är dessutom osäker till spel på grund av en muskelskada. Halmstad har inget att skämmas över i säsongsinledningen. Poäng i fem av åtta matcher, trots lite motrigg, är klart godkänt. Haglunds spelidé är enkel med ett solitt försvarsspel och bra organisation. Sen har tränaren spets att tillgå i den gamla skyttekungen Marcus Antonsson (4 mål) som ser en ny vår i Halland. Halmstad har dessutom visat att de kan prestera på konstgräs då de slagit Elfsborg på bortaplan och under EM-uppehållet nyligen slog Häcken på Bravida Arena med 2-0 i en träningsmatch. Här tror jag HBK kan stå upp bra.

Till de här strecken finns det inget annat än att helgardera och hoppas på skrälltvåan till dryga 10%.

SKRÄLLEN

Halmstad (match 10)

Halmstad har haft ett fint EM-uppehåll med vinster över Häcken och Mjällby i träningsmatcher. Är solida och svårslagna och har betydligt bättre chans att stå upp mot ett övervärderat Hammarby än vad strecken säger.

SPIKEN

Brommapojkarna (match 4)

Brommapojkarna är överlägsna i den norra Ettan. Sju raka segrar med 24-2 i målskillnad imponerar minst sagt. Gefle har tappat momentum och saknar här avstängda skyttekungen Isac Lidberg. Stabil spiktvåa.

FAVORIT I FARA

England (match 2)

England ska för första gången ge sig ut på resande fot i EM. Har inte visat att de gör sig bäst mot låga försvar. Här blir de övervärderade i Rom mot ett Ukraina som visat att de i enskilda matcher kan stå upp mot stornationerna. Att England inte vinner under ordinarie tid skulle garantera bra utdelning på kupongen.