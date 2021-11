Brentford är en bra jackpotspik

ANNONS: Välj din favorit bland experternas andelsspel

BÄSTA SPIKARNA

Brentford besegrar den hopplösa jumbon

2. Brentford–Norwich 1

Brentford möter ett Norwich som ser ut att räkna ner till man får åka tillbaka till The Championship. Det såg håglöst ut i bottenmötet med Leeds och det är väldigt lite som pekar på att man ska vända den negativa trenden.

Bra uppgift för skickligt Brighton

3. Brighton–Newcastle 1

Newcastle befinner sig mitt uppe i jakten på en ny tränare. Till det blir klart har jag svårt att se hur laget ska kunna lyfta på planen. Brighton är tryggt i sitt spel och med sin spelidé. Det finns en taktisk variation hos hemmalaget som Newcastle inte kommer i närheten av.

Formstarkast i serien – fixar tre nya poäng

12. Peterborough–Fulham 2

Fulham vann i överlägsen stil tidigare under veckan. Gästerna har den överlägset bästa målskillnaden i ligan på plus 29 mål. Man har inte släppt in ett enda mål på sina fyra senaste matcher. Det är inte mycket som talar för att nykomlingen Peterborough ska kunna rubba Fulham.

SKRÄLLDRAGEN

Har kapacitet att skrälla i London

1. Crystal Palace–Wolverhampton 1X2

Wolverhampton har spelat bättre än Palace och om procenten sticker iväg på ettan finns det ett enormt värde i bortasidan. Wolverhampton har stått för flera skrällar den här säsongen redan och nu tycks Jimenez vara tillbaka med besked igen. Ta med alla tecken på raden.

Formsvagt hemmalag ingen bra favorit

7. Cardiff–Huddersfield 1X2

Cardiff ska vara favorit hemma mot ett skadedrabbat Huddersfield men med tio raka matcher utan en seger är det ingen favorit man vill hålla i handen. Huddersfield har gjort resultat trots skadeproblemen laget haft under året.

För stor favorit – garderingen kan ge bra betalt

13. West bromwich–Middlesbrough 1X2

Middlesbrough får tillbaka några spelare från skada. Gästerna trivs när man får ligga defensivt i sina positioner och kontra på motståndarna. West Bromwich kommer att dominera bollinnehavet men effektiviteten har varit ett problem offensivt under säsongen. Spelvärd gardering!

MATCH FÖR MATCH

1. Crystal Palace–Wolverhampton 1

Båda lagen har sett riktigt bra ut så här långt. Palace kommer från en seger borta mot Manchester City samtidigt som Wolves fortsätter att rada upp fina prestationer. Eze är på väg tillbaka för Palace men bedöms inte vara redo för 90 minuter ännu. För gästerna saknas Jonny, Neto och Mosquera. Svår match, ta med alla tecken.

2. Brentford–Norwich 1

Norwich har förtvivlat svårt att skapa målchanser. I matchen mot bottenkonkurrenten Leeds mäktade man knappt med en forcering vid underläge. Målet kom på en fast situation och det var snarare uselt försvarsspel från Leeds mer än något annat. Brentford har dippat lite formmässigt men spelar med helt annan pondus än Norwich. Spiketta!

3. Brighton–Newcastle 1

Newcastle jagar ny tränare och det har pratats om Emery men ännu är ingenting klart. Tränarlöst och utan en klar spelidé blir Brighton en på bortaplan ett berg att bestiga. Brighton kommer från 2–2 borta mot Liverpool på Anfield. Det ska sägas att Newcastle blivit bättre sedan Wilson kom tillbaka från skada. Brighton får ändå tipset – fin etta!

4. Barnsley–Hull 1

Bottenmöte mellan två av seriens formsvagaste lag. Nu vann Barnsley i veckan mot Derby men det var inte speciellt rättvist sett till matchbilden. Hull förlorade mot West Bromwich vilket innebar lagets femte raka förlust. Gästerna får klara sig utan Fleming och Huddlestone. Baxter, Smallwood och Honeyman är tveksamma till spel. Svårtippat, ta med flera tecken.

5. Birmingham–Reading 1

Birmingham fick en tuff start på säsongen med flera nederlag trots att spelet såg bra ut. Nu kommer man in till det här mötet med fyra raka matcher utan förlust och tre raka segrar. Reading har Joao, McIntyre och Meite borta, samtliga tre hade varit aktuella för startelvan. Gästerna ska försöka bryta en negativ trend på fyra raka förluster. Lutar åt ettan här!

6. Blackburn–Sheffield United 2

Blackburn har sett bättre ut defensivt sedan van Hecke anlände, nu är han avstängd efter det röda kortet i veckan mot Fulham. Sheffield är ett lag som underpresterat. Gästerna har en trupp som ska vara med och utmana om uppflyttning. Det syns också på de underliggande siffrorna. Gästerna ligger fyra i antalet skapade målchanser. Streckas från höger!

7. Cardiff–Huddersfield 1

Cardiff har förlorat nio av sina tio senaste matcher. Senaste segern kom i mitten på september. Tidigare har Cardiff varit hemmastarkt men den här säsongen har man inte dragit någon fördel av att spela hemma. Det som faktiskt talar för Cardiff är skadeproblemen som Huddersfield dras med. Det börjar tära på deras trupp.

8. Nottingham–Preston 1

Man blir inte riktigt klok på detta Nottingham. I matchen mot QPR skapade laget ingenting men likväl fick man in kvitteringen på tilläggstid genom en styrning på Colbacks skott. Nottingham har ett lag som ska prestera bättre fotboll men spelmässigt fungerar det inte. Man får favoritskapet här men räkna inte bort Preston. Tidig garderingsmatch för mig!

9. Coventry–Bristol City 1

Coventrys fantastiska start på säsongen har avtagit. Nu ser det mer ut som många experter tippade inför säsongen. Man får inte lika bra utdelning på sina målchanser och segrarna trillar inte in med samma frekvens längre. Här står man inför en passande uppgift mot ett svagt Bristol City. Gästerna har förlorat fyra av sina fem senaste matcher. Tänkbar spik på raden.

10. Luton–Stoke 1

Stoke vann borta mot Blackpool men matchen innan tappade laget 3–0 till 3–3 hemma mot Cardiff. Formen är inte den bästa hos gästerna. Man saknar dessutom Clucas, Doughty, Fox, Powell och Sima. Luton har Berry på skadelistan. Luton har endast förlorat en hemmamatch den här säsongen och den kom i slutet av augusti mot Birmingham. Lutar åt ettan!

11. Millwall–Derby 1

Millwall har varit ett av säsongens stora utropstecken i The Championship. Efter en dyster start på säsongen har segrarna börjat trilla in. Man parkerar på en niondeplats men det skiljer bara tre poäng upp till fjärdeplatsen. Derby ligger sist men man får komma ihåg att laget började med tolv minuspoäng. Gästerna har McDonald och Bielik på skadelistan inför matchen.

12. Peterborough–Fulham 2

Fulham kommer från ännu en övertygande seger där man höll nollan. Blackburn blev fullkomligt krossat när man vann med 7–0. Peterborough behöver ha en bra dag samtidigt som Fulham underpresterar för att det ska bli jämnt. Hemmalaget saknar Jones, Marriott och Randall. Hos Fulham är Chalobah och Francois skadade. Tänkbar spik!

13. West Bromwich–Middlesbrough 1

West Bromwich har spelat bra men man är ineffektivt. Det blev onödigt spännande i veckan hemma mot Hull, en match man ska vinna. Middlesbrough har skadeproblem i backlinje med flera ordinarie spelare borta. Ettan ser ut att bli överstreckad och med WBA:s offensiva problem kan det vara värt att gardera ettan när den står i 65%.