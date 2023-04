Bottenmötet bjuder på ett fräckt spikdrag

Det finns bara två Premier League-matcher att tillgå denna lördag. Resterande brittisk kvot fylls av flera heta bataljer från The Championship. Bland annat ett derby i West Midlands där jag slår på stora skrälltrumman.

Som om inte det vore nog serveras vi även två matcher från Allsvenskan samt ett högkaratigt möte från Serie A. Blir det Roma eller Milan som gör fjärdeplatsen till sin att förlora?

Vi ser en hel del motivationsodds i England där vissa lag har allt att spela för och andra inget. Men det där ska inte heller överdrivas. Engelska lag brukar sällan ge bort poäng bara för att de kan…

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 2 . Julen Lopetegui tog över ett Wolverhampton på nedflyttningsplats när spanjoren ersatte Bruno Lage i mitten av november. Den före detta spanske förbundskaptenen har med ett tålmodigt arbete och en strukturerad plan lyckas lotsa Wolves till säker mark där det nu skiljer sex poäng ner till giljotinen. Tre segrar på de fyra senaste är anledningen till detta, men samtliga vinster har kommit hemma på Molineux. Utanför hemtrakterna ser det inte lika stabilt ut där blott en seger på de åtta senaste bortamatcherna i Premier League är ett skralt facit. Lopetegui och company spelar inte sällan för en poäng när resväskorna packas och det tror jag kan straffa sig mot ett betydligt skickligare Brighton.

1–3 i nacken mot Nottingham var ingen höjdare från De Zerbis gäng, men återigen skapade ”Fiskmåsarna” tillräckligt mycket för att vinna mötet med nykomlingen. Italienaren deklarerade på presskonferensen efteråt att stjärnskottet Ferguson bör vara åter denna lördag. Med honom får The Seagulls en helt annan spets än vad som var fallet mot Nottingham. För ett lag som bara haft det inhemska spelet att fokusera på hela säsongen är jag heller inte särskilt orolig över att det ska finnas slitna ben inför denna akt. Brighton har en Europaplats i egna händer om de sköter sina kort rätt och ett mätt Wolverhampton ska ses som ett lämpligt hinder på sydkusten. Jag tror att Wolves skrala presterande på främmande mark fortsätter på AMEX Stadium där Brighton tar tjuren vid hornen.

Ettan spikas trots marginell överstreckning. Bättre skrällägen finns på annat håll.

■■ Match 10 . Ångesten är minst sagt påtaglig på Select Car Leasing Stadium där det blåser upp till ett rejält bottenmöte mellan Reading och Wigan. De förstnämnda har i flera år befunnit sig i en negativ spiral där ekonomiska oegentligheter och en helt fruktansvärd omsättning på spelare tvingat klubben att hela tiden släcka bränder. Frågan är om inte den här säsongen är den hittills värsta? För den taskiga ekonomin bestraffades The Royals med sex minuspoäng och Noel Hunt har inte lyckats höja prestationsnivån sedan han tog över efter Paul Ince. Snarare tvärtom. Reading har länge varit ett av The Championships sämsta lag sett till underliggande statistik. Detta bevisas inte minst i oddsmarknadens värdering av mötet med jumbon Wigan där vi får helt jämna odds trots Readings hemmaplansfördel. Det säger mycket om det mesta och det säger framför allt en del om var Wigan befinner sig just nu.

Trots det utsatta tabelläget har Shaun Maloney lyckats få The Latics att sluta samman och rada upp två raka segrar mot Stoke och Millwall. Gästerna har således givit sig själva en möjlighet att lösa kontraktet och mot ett Reading i spillror lutar jag definitivt åt höger. När svenska folket envisas med att måla upp ettan till tydlig favorit, antagligen på grund av den tidigare rätt fina hemmastatistiken, är det bara att tacka och ta emot för den spelvärda tvåan.

Till runt 30% är det en häftig chansspik att ta rygg på!

■■ Match 3 . Coventry har allt i egna händer med två omgångar kvar av säsongen. Två trepoängare innebär play off. Här vankas det således motivationsodds på hemmalaget som är stora favoriter hemma mot ett Birmingham som inte har något att spela för tabellmässigt. Jag är dock inne på att det här kommer passa gästerna perfekt. Detta är ett derby som Birmingham knappast kommer ge bort utan kamp. Här kan de spela utan press och få matchen precis dit de vill när Coventry tvingas framåt. Ett liknande läge utspelade sig nyligen borta mot Millwall, som jag rankar på samma hylla som Coventry, där ”Brums” åkte hem med tre pinnar efter en 1–0-seger.

Coventry visar visserligen stark form, med bara en torsk på de 15 senaste, men det är främst defensiven som utmärker sig. Offensivt är Viktor Gyökeres för ensam lite för ofta. Har inte svensken dagen så kommer inga segrar gratis. Jag ser framför mig hur värdarna blir tagna av stundens allvar när de inte lyckas passera Birminghams köttmur och i stället öppnar upp för snabba omställningar. Då känns det inte aktuellt att spika ettan som kommer att streckas stenhårt, troligtvis en bra bit över 70%.

Alla tecken och skrälljobb mot de större pengarna blir min rekommendation.

■■ Match 5 . I onsdags blev The Championships toppduo cementerad när Sheffield United betvingade West Bromwich med 2–0 på Bramall Lane. Segern innebar att The Blades är tillbaka i Premier League nästa säsong och det är svårt att argumentera för att avancemanget inte är rättvist. Anel Ahmedhodzic har varit en bidragande del till en av ligans bästa defensiver och med sina fem mål som mittback lär Malmöpågen ha en del större blickar på sig under sommarens transferfönster. Det lär med det sagt ha firats vilt efter den säkrade biljetten till finrummet och jag blir inte förvånad om The Blades står för en klart sämre insats när de tar emot Preston. Det är snarare en förutsättning.

De liljevita gästerna har i sin tur allt att spela för då det endast skiljer två pinnar upp till play off. Ryan Lowes mannar trivs ypperligt mot lag som för matchbilder – den kostymen iklär sig Sheffield United per automatik – och med så gott som optimala förutsättningar köper jag inte tipparnas favorisering av ettan. Preston löste en livsviktig pinne i derbyt mot Blackburn där kvitteringen till 1–1 föll i den 94:e minuten. Sådana mål öppnar dörren för en sällan skådad moral som jag tror kan räcka långt även i stålstaden.

Till över 60%, 50% vore rimligt, är det inte mycket som lockar med ettan. Spelvärda X2 är i stället en gjuten utgång som får flera kuponger på fall.

SPIKEN

Häcken (match 12)

Trots ett tufft skadeläge har Häcken visat mästartakter under inledningen av allsvenskan. Samuel Gustafson dirigerar ett inte sällan självspelande piano som har alla förutsättningar för att spela skjortan av Värnamo på Hisingen. Jag bankar in ettan.

SKRÄLLEN

Birmingham (match 3)

Derby där Coventry har all press på sig och Birmingham bara kan koncentrera sig på att göra livet surt för sina rivaler. Här ser jag en passande matchbild för de lågt streckade gästerna som älskar att kliva in som underdogs.

DRAGET

Wigan (match 10)

Trots att det råder helt jämna odds i Berkshire väljer tipparna att måla upp Reading som tydliga favoriter mot ett pånyttfött Wigan. Jag anser dock att gästerna visar betydligt mer för stunden och den spelvärda tvåan tornar upp som kupongens kanske häftigaste spikförslag.