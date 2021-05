Bortastarkt Everton roliga jackpotskrällen

ANNONS: Välj din favorit bland experternas andelsspel

BÄSTA SPIKARNA

Motiverat Chelsea gör inget misstag

1. Aston Villa–Chelsea 2

Chelsea går in till mötet med fyra segrar på sina fem senaste matcher. En seger skulle säkra CL-spel nästa säsong. Enda minuset är statusen på Kanté efter att ha tvingats kliva av tidigt i segermatchen mot Leicester.

Liverpool är kupongens säkraste vinnare

2. Liverpool–Crystal Palace 1

Det finns absolut ingenting som talar för att Liverpool ska sjabbla den här möjligheten som man både tagit och fått till skänks. Det här blir Hodgsons sista match som tränare för Palace, det kan påverka men jag tror ändå inte Palace räcker till mot ett formstarkt Liverpool på Anfield.

Leicester har en passande uppgift

3. Leicester–Tottenham 1

Leicester behöver vinna och troligtvis plocka in fyra mål på Liverpool. Tottenham har visserligen inte sett bra ut sedan Mason tog över tränarjobbet men det skulle krävas en total kollaps. Kane ryktas vara på väg bort för Tottenham vilket knappast höjer lagmoralen i truppen.

SKRÄLLDRAGEN

Bortastarkt Everton en bra jackpottskräll

4. Manchester City–Everton 1X2

Guardiola roterar friskt i startelvorna inför Champions League-finalen Det enda viktiga är att hålla spelarna friska då klubben redan säkrat titeln sedan en tid tillbaka. Everton trivs när man får spela på bortaplan. Faktum är att vid en seger kan Everton bli ligans näst bästa bortalag.

Reservbetonat United en favorit i fara

6. Wolverhampton–Manchester United 1X

Mycket kommer att avgöras innan avspark då vi får se vilka elvor lagen ställer upp med. United kan varken avancera eller tappa placeringar i tabellen. Värde i ettan!

Blåvitt kan skrälla mot serieledaren

12. Djurgården–IFK Göteborg 1X2

Djurgården är ett bra lag, bättre än många trott inför säsongen (inkluderat jag). Laget har dock fått väldigt bra utdelning på sina målchanser och som i matchen mot Degerfors kommer det att vända någon gång. Göteborg har tillräckligt med individuell kvalité för att kunna störa Djurgården om allting stämmer. Rolig skrällidé på raden.

MATCH FÖR MATCH

1. Aston Villa–Chelsea 2

Det är bara seger som gäller för Chelsea om man vill vara säkert på spel i CL nästa säsong. Aston Villa har stått för några bra insatser på slutet trots att klubben inte har något att spela för med bland annat segrar borta mot Everton och Tottenham. Nu är det bara en omgång kvar och det är inte omöjligt att man testar några unga spelare i startelvan.

2. Liverpool–Crystal Palace 1

Liverpool har på något mirakulöst vis lyckats ta sig in bland topp fyra till slut. Kombinationen av en stark avslutning och en fullständig kollaps gör att Liverpool har greppet om en plats bland topp fyra. Har inte förlorat i ligan sedan början av mars. Det kan handla om målskillnad vilket talar för att Liverpool kommer att köra full fart framåt från avspark.

3. Leicester–Tottenham 1

Tottenham befinner sig i en konstig situation då man nyligen sparkat sin tränare och det kommer inte komma in en ny förrän till sommaren. Resultaten under Mason har varierat men spelet har varit begränsat. För Leicester krävs en seger och troligtvis behöver man göra väldigt mycket mål om klubben ska nå topp fyra – fyra mål upp till Liverpool just nu.

4. Manchester City–Everton 1

Manchester City har haft lyxen av att kunna gå på sparlåga senaste veckorna då ligatiteln i princip varit säkrad sedan länge. Allt fokus ligger på Champions League-finalen. Bli inte förvånad om vi får se ännu en svag insats med flera förändringar i startelvan från City. Everton har glänst i bortaspelet under säsongen – gardera!

5. Arsenal–Brighton 1

Efter fyra raka segrar i ligan har Arsenal säkrat en plats på den övre halvan av tabellen. Det kommer finnas motivation hos hemmalaget som vid en seger kan gå om ärkerivalen Tottenham i tabellen. David Luiz är enda bekräftade avbräcket för hemmalaget. Brighton tog en meriterande seger mot City förra omgången. Jag vill gärna ha med tvåan på raden.

6. Wolverhampton–Manchester United 1

Wolves har förlorat bortamatcherna mot Spurs och Everton senaste omgångarna men precis som för United handlar det om att bygga inför framtiden. För Uniteds del handlar det enbart om att inte få någon av nyckelspelarna skadade inför EL-finalen. Utmärkt tillfälle för Wolves att få med sig ett resultat mot ett av storlagen.

7. West Ham–Southampton 1

West Ham vann mot WBA förra omgången vilket innebär att man behöver förlora och tappa mål på Tottenham för att klubben inte ska spela i Europa League nästa säsong. Moyes jobb får ses som en succé. Här ställs man dock mot tufft motstånd i form av Southampton med den formstarka duon Ings och Adams. Ettan riskerar att bli överstreckad på kupongen...

8. Leeds–West Bromwich 1

Jag har varit inne på det flera gånger under säsongen redan, Leeds är ingen tacksam favorit som spelare. Med en otroligt hög högstanivå och en väldigt låg lägstanivå kan jag inte acceptera Leeds som en av kupongens största favoriter. WBA har gjort bra matcher mot på slutet även om det resulterat i förluster. Den här matchen garderas tidigt på min kupong.

9. Sheffield United–Burnley 2

Burnleys spelare tycks ha tagit semester efter att laget säkrade kontraktet mot Fulham för någon vecka sedan. Insatserna mot Leeds och Liverpool har varit direkt svaga. Sheffield har visat lite glöd åtminstone, men jämför man lagen håller jag ändå Burnley högre. Det finns en chans att ettan kommer sluta som favorit i streckfördelningen – vidöppet på förhand.

10. Fulham–Newcastle 2

Fulham fick med sig en poäng borta från United förra omgången. Det var återigen en solid insats defensivt, men det är inte defensiven som varit problemet den här säsongen. Fulhams oförmåga att producera målchanser är den enskilt största anledningen till varför klubben åker ur. Newcastle har visat fin form på slutet och får också utgångstipset på helgens kupong.

11. Atalanta–Milan 1

Atalanta har chansen att ta en historisk andraplats vilket skulle vara klubbens bästa placering någonsin i Serie A. Det man ska ha med sig inför mötet är att Atalanta spelade en krävande cupfinal tidigare i veckan som man dessutom förlorade mot Juventus. Milan saknar Ibrahimovic vilket märktes i kryssmatchen mot Cagliari förra omgången. Fördel Atalanta.

12. Djurgården–IFK Göteborg 1

Djurgården har fått väldigt mycket ros under inledningen men vi har också sett att man inte är oslagbara. Degerfors skrällde mot Dif och Hammarby hämtade upp underläge. Göteborg är ett lag som underpresterat och kan man bara komma upp i den nivån som förväntas utav laget kan Göteborg störa Djurgården, även borta.

13. Häcken–Varberg 1

Häckens vårsäsong kan inte beskrivas som annat än ett misslyckande. Det här blir en av Alms sista matcher innan han lämnar tränarjobbet för att ta över Odense efter EM-uppehållet. Varberg skrällde senast mot Norrköping men deras defensiv lämnar en del att önska. Det måste lossna någon gång för Häcken och varför inte här? Passande uppgift – spiketta!