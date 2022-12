Aston Villa har finfin skrällchans i London

Lördagens Stryktips inleds på självaste nyårsafton där bland annat topptrion i Premier League står för showen. Därefter är det dags att avge bräckliga löften innan äventyret fortsätter under söndagen. The Championship och League One tar kupongen i mål.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 6 . Graham Potters effekt på Chelsea var i det närmaste obefintlig under hösten. Åtminstone i Premier League. Fem raka utan seger varav tre raka förluster lydde facit innan uppehållet som gjorde att det började tisslas och tasslas om svenskbekantingens framtid i stadens helblå delar. Potter lyckades dock få sina adepter att kräma ur en gedigen insats i återstarten mot Bournemouth. Den ständigt ifrågasatte Kai Havertz låg bakom 2–0-segern med ett mål och en assist och tysken ska inte behöva oroa sig över startplatsen mot Nottingham. Tillsammans med Sterling, Mount och Pulisic ser Havertz till att The Blues offensiv ständigt är i rörelse, något som en stationär Aubameyang inte erbjuder. Smolket i Potters bägare var att Reece James återigen tvingades utgå med en befarad knäskada, men wingbackens eventuella frånvaro ska inte påverka prestationen på City Ground nämnvärt.

Nottingham är ett lag som Chelsea ska kunna dra ned brallorna på ändå, inte minst med tanke på hur Forest agerade mot Manchester United. United spelade in, ut och igenom Steve Coopers gäng gång efter annan och den enorma spelaromsättningen från i somras har knappast givit Cooper ultimata förutsättningar att få gruppen sammansvetsad. Fler förstärkningar har utlovats från den grekiske ägaren i vinter och jag blir inte förvånad om Forest värvar sig ur Premier League redan efter en säsong. Chelsea besitter alla nödvändiga nycklar för att utmanövrera värdarna och jag lutar starkt åt höger på denna klassiska arena.

Tvåan är en fin spik till runt 60-65 procent.

■■ Match 11 . Premier League-klubbar börjar oftare än tidigare att titta mot The Championship när det ska handlas spelare och anställas tränare. Nathan Jones är ett färskt exempel på detta då walesaren gavs chansen i Southampton efter att ha tagit Luton till nya höjder. The Hatters spåddes få problem med att hitta en likvärdig ersättare, men den välskötta klubben från Bedfordshire agerade snabbt när Rob Edwards plockades in efter en misslyckad sejour i Watford. The Hornets tålamod med en tränare varar i ungefär 24 timmar och jag är övertygad om att Edwards är rätt man att leda Luton framåt.

40-åringen tog sin första triumf i föregående omgång mot Norwich (2–1) och följde sedan upp det med en fin skalp i torsdags mot QPR. 3–0 speglade kanske inte matchbilden till punkt och pricka men med hänsyn till Edwards korta tid på posten går det än så länge inte att kräva mer. Truppen han befogar över är bred där förra årets skyttekung Adebayo vilades hela matchen. Här kan således pigga ben luftas i det tighta spelschemat. Momentum finns det en uppsjö av hos gästerna som bör kunna trivas med matchbilden även mot Huddersfield.

The Terriers kommer till spel med två raka segrar mot Preston och Rotherham i ryggen men det har inte varit insatser som fått tv-tittarna att tappa hakan. Värdarna har förlorat xG i bägge tillställningarna och jag vill vara väldigt tydlig med att de blåvita är ett lag för den definitiva bottenstriden. Luton har i sin tur kapacitet att nå play off-platserna och sköter de tillresta sina kort rätt på John Smith’s Stadium hänger den tredje raka segern i luften.

Till vad som ser ut att bli hyfsat jämnt fördelade streck lockas jag till ställningstagande. Tvåan spikas!

■■ Match 7 . Tottenham hade spelmässigt stora bekymmer under hösten. De liljevita lyckades hamna i femtioelva underlägen som gjorde uppförsbackarna branta och läxan var inte lärd när återstarten mot Brentford sparkade igång Boxing Day. The Bees låste fast Spurs tama offensiv i en enkel rävsax och hade bud på mer än 2–0 innan derbymotståndarna insåg allvaret. På mindre än tio minuter lyckades Contes gäng vända på steken till 2–2 men det är inte ytterligare en vändning som är grejen att ta med sig från denna fight. Den envisa italienaren behöver ändra sin filosofi om Tottenham ska ha chans att nå topp 4 under våren då mängder av andra lag har ett spelsätt som är hållbart i längden. Spurs kan inte föra en matchbild om deras liv hängde på det och när Son tycks vara i en djup formsvacka lämnas för stort offensivt ansvar till firma Kane/Kulusevski.

Lyckas Aston Villa hålla duon i schack ska gästerna ses med vettig poängchans i norra London. Unai Emerys gäng hade under annandagen problem med Liverpools djupledsspel, men trots 0-2-underläget arbetade sig The Villans in i matchen. Watkins reducerade med dryga halvtimmen kvar att spela och ett tag kändes det som att det bara var en tidsfråga innan kvitteringen skulle komma. Bajcetic satte dock spiken i kistan men Villa ska inte skämmas över insatsen. Emery har till skillnad från Gerrard lyckats styra de tillresta på rätt väg och spanjoren förfogar över mängder av spetsspelare som kan såra Tottenham på egen hand.

Jag gillar Villas match up denna söndag och att ettan sticker iväg gör det hela än mer intressant. Spelvärda X2 är tecken som inte får missas.

■■ Match 8 . Har ni hört talas om Blackburn? Det vet jag att ni har. Efter det sanslösa överpresterandet i höstas har Rovers hamnat i klammeri med rättvisan sedan temperaturerna började sjunka. Fem av de sex senaste tävlingsmatcherna har renderat i förlust och i de två senaste ligamatcherna har det synts tydligt att humörsvängningen är total i Jon Dahl Tomassons gäng. Ledningar har tappats till förluster mot både Sunderland och Middlesbrough där Blackburn dessutom varit det sämre laget över 90 minuter. Ni kan hoppa upp och sätta er på att jag tror att eländet inte slutar när Cardiff kommer på besök.

Walesarna har fyra raka utan förlust sedan uppehållet och även om ingen av dessa varit triumfer är jag övertygad om att en trepoängare finns runt hörnet. Mark Hudsons manskap faller väldigt sällan ur ramen och kan den gamla Cardiff-försvararen bara få sina lirare att hålla sig lojala till matchplanen finns smaskig poängchans på Ewood Park. Harris, Colwill och Ojo är potentiella matchvinnare för The Bluebirds som till min stora glädje ges klent förtroende av tipparna.

Då går jag all in på den spelvärda högersidan. X2 är draget som gäller!

• • •

ANNONS: Lämna in expertens 288-raderssystem

• • •

SPIKEN

Manchester City (match 2)

Kupongens största favorit är också den mest befogade. Det är helt okej att spika av Manchester City mot ett tafatt Everton och försöka leta skrällar på annat håll. Banketta på Etihad.

SKRÄLLEN

Aston Villa (match 7)

Aston Villa var under ett tag på väg in i matchen och en möjlig pinne mot Liverpool. Unai Emerys taktiska sinne gör gästerna svårspelade för alla lag i Premier League och Tottenham är definitivt inget undantag. Jag betalar gärna för högersidan som rensar friskt.

FAVORIT I FARA

Blackburn (match 8)

För andra matchen i rad tappade Blackburn ledning till förlust när Middlesbrough blev för svårt i torsdags. Jag tror att raset bara har börjat för Tomasson och company. Cardiff viker aldrig ned sig och ska kunna trivas med den förväntade matchbilden på Ewood Park. Jag chansar bort den betrodda ettan helt.