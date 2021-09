Aston Villa är den fräcka jackpotspiken

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Det blev klen utdelning förra lördagen, trots stor jackpot. Men som vanligt kommer det nya chanser. Även denna vecka är det megajackpot på 15 miljoner.

■■ Premier League och The Championship samsas som vanligt på kupongen. Liverpool och Manchester City är två stora favoriter som blir svåra att fälla på hemmaplan. Men ska någon av giganterna garderas lutar jag åt Pool i match 2 .

Totalt sett spelade The Reds ut Milan hemma i veckans Champions League och ser starka ut (3–2). Van Dijk vilades då vilket också gav upphov till en del brister i försvaret. Här lär holländaren kliva tillbaka på mittbacken och stadga upp.

Det blir som sagt en väldigt tuff uppgift att rå på ett formstarkt Liverpool på Anfield, men jag tycker Crystal Palace sett lovande ut. 3–0 mot Tottenham senast var starka papper där nyförvärvet från Celtic, Edouard, fick sina första minuter i klubben och tackade med två mål på nio minuter. Där har CP fått in klass i offensiven och defensivt vet vi att de i sina bästa stunder är starka och kan få en passande matchbild med omställningslägen mot ett Pool som kommer äga bollen större delen av matchen.

Ettan kommer streckas över en bit över 80% så de som vill ha chansen på hela kakan av mångmiljonerna garderar och hoppas på storskräll.

■■ Match 4 . När man läser 0–3 i baken borta mot Chelsea är det förstås inget som höjer förväntningarna på Aston Villa denna lördag. Men de som såg matchen och pluggat statistiken vet att slutsiffrorna långt ifrån förtäljer hela sanningen om Villas insats. Sanningen att säga var den riktigt bra. Ser man exempelvis till Expected Goals hade de jämna siffror med Chelsea. Här återkommer även Buendía och Martínez in i startelvan jämfört med då. Att få in en av ligans bästa målvakter, Martinez, mellan stolparna igen betyder trygghet. Buendia är en lirare som vann assistligan överlägset i The Championship med Norwich i fjol och har kapacitet att bli en centralfigur för offensiven.

Everton har å sin sida fått en strålande inledning på säsongen med tio poäng på fyra matcher. Här lär dock skyttekungen Calvert-Lewin återigen saknas, precis som i 3–1-vinsten mot Burnley senast. Det var en märklig match där Everton vände underläge till tvåmålsledning på sex minuter. Prestationen i stort var annars inget extra och det lär snart komma en snyting.

Med tanke på de båda lagens resultat hittills så tror jag att Everton kommer få för stort förtroende av det svenska folket, vilket i så fall betyder spelvärde på Aston Villa.

Hemmalaget ska vara favorit hemma på Villa Park och så länge matchen, som i skrivande stund, streckas helt jämnt är ettan en fräck spik.

■■ Match 1 . Arsenal fick till sist spräcka målnollan i Premier League och ta sina första poäng för säsongen hemma mot Norwich förra helgen (1–0). Men en knapp vinst på Emirates mot ett bottenlag är knappast något som räddar Artetas anseende. Det finns fortsatt en hel del att jobba med spelmässigt.

Här väntar en tuff uppgift borta mot fysiskt starka Burnley. Ett lag Arsenal har haft stora problem med de två senaste säsongerna, med bara ett mål framåt och noll vinster på senaste tre inbördes. Den fysiska matchen kommer Burnley vinna och inte blir det bättre av att en av Arsenals mer fysiska spelare, kapten Xhaka, är avstängd. Fasta situationer kan bli en avgörande faktor här där Burnleys Barnes och Wood på topp alltid är på tå. Burnley gjorde spelmässigt en bra insats borta mot Everton, men tappade koncentrationen under sex sjuka minuter där tre mål släpptes in. Finns huvudet med alla 90 minuter så tycker jag det ska vara bra poängchans framför hemmapubliken på Turf Moor.

Jag chansar bort tvåan, som troligtvis blir för högt streckad, och lirar 1X.

■■ Match 13 . Jagas de större pengarna så är den här matchen en av de viktigaste på kupongen. Med tanke på hur omotiverat högt QPR streckas ser de nämligen ut att blir omgångens favorit att fälla. Londonlaget åkte på sin första torsk för säsongen senast i den tuffa bortamatchen mot Bournemouth. Men sanningen att säga borde den ha kommit tidigare. För QPR har haft en hel del stolpe in i de tidigare matcherna, spelmässigt har de inte imponerat fullt ut. Laget har varit inblandat i en hel del sjövilda matcher med mängder av mål i båda ändar. Av lagen högre upp i tabellen har QPR släppt in flest mål.

Bristol City hade en usel vårsäsong i fjol men ser under Nigel Pearson bättre ut. Tre raka utan förlust och åtta poäng på de fem senaste är klart godkända papper. Deppig poängförlust senast hemma mot Luton där Bristol City släppte in kvitteringen på tilläggstid (1–1). I österrikaren Andreas Weimann, som var skadad större delen av förra säsongen, finns en målskytt av rang. Anfallaren har redan mäktat med fyra pytsar.

I jämna The Championship går det i stort sett aldrig att motivera den här typen av överstreckningen på en favorit.

66% på ettan är minst 10% för högt. Jag helgarderar tidigt där tvåan till låga 13% är viktig att få med.

■■ I övrigt. Norwich står på noll poäng efter fyra omgångar och parkerar som jumbo. Men låt er inte luras av de skrala resultaten. Spelschemat har nämligen varit stenhårt där både Liverpool och Man City stått för motståndet. Hemma mot Leicester var Kanariefåglarna dessutom minst lika bra och värda poäng. De fick också ett omdiskuterat VAR-mål bortdömt. Mot Arsenal senast vilade faktiskt Farke flera viktiga spelare som Cantwell och Gilmour. De lär kliva in när nykomlingskollegan Watford gästar i match 5 . Farke vet att det inte är mot storlagen kontraktet räddas, den här fighten betyder betydligt mer och kan redan nu ses som något av en sexpoängsmatch. Watford har sedan premiärvinsten sett bleka ut och är starkast hemma i London.

Norwich är ingen dum spik runt 45%.

SKRÄLLEN

Bristol City (match 13)

QPR är en övervärderad favorit som måste försöka fällas i jakt på utdelning. Londonlaget har haft en hel del stolpe in hittills. Bristol City trivs faktiskt bättre på bortaplan och har skyttekung Weimann i form. 13% på tvåan ska med.

SPIKEN

Manchester City (match 3)

Manchester City har några avbräck i försvaret, men med De Bruyne tillbaka i spel är offensiven sylvass. Detta utan någon egentligen renodlad striker på plan. Sex mål gjordes mot Leipzig i veckan och ett tamt Southampton får det väldigt svårt. Banketta.

DRAGET

Aston Villa (match 4)

Aston Villa har varit bättre än resultaten visar och får här troligtvis tillbaka Buendia och Martinez. Everton ser å sin tur återigen ut att få klara sig utan skyttekung Calvert-Lewin. Det luktar fint spelvärde på ettan som chansspikas.