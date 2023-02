Arsenal studsar tillbaka – ettan är en riktig bank

Jag kommer givetvis att vara med i Tips-SM vars vinstpengar får skänkas till valfri förening men i denna analys ser systemen ut som de gjort tidigare. Sex matcher från Premier League och sju från The Championship är vad som ska bemästras.

Gott att veta är att det kommer smälla på med extra omsättning från dessa 64-raders som i regel är väldigt favoritbetonade och är hopplöst chanslösa en skrällfylld runda. ”Gratis” pengar i potten således…

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 11 . Jag ska villigt erkänna att det är skönt att ha Sunderland tillbaka på ansenlig nivå i den engelska fotbollen. En klubb av den digniteten hör hemma i tv-tablåerna och supportrarna har sannerligen blivit bortskämda då Tony Mowbray klivit in och fortsatt det fina jobb som Alex Neil påbörjade. The Black Cats har sensationell känning på en play off-plats efter mer än halva ligan avverkad, något som i mångt och mycket grundar sig i en stark offensiv. Ross Stewart har inte sällan gått i bräschen i densamma men skadan som anfallaren ådrog sig i det första FA-cupmötet med Fulham ser ut att hålla honom borta resten av säsongen. Det är ett avbräck av monumentala mått. Utan honom får värdarna ta omvägar till offensivt straffområde och jag ser ett ras i tabellen framför mig utan storstjärnan. Veckans returmöte med Fulham slutade med förlust och uttåg ur världens äldsta klubblagsturnering och jag tror att det kan påverka både psyket och de fysiska förutsättningarna inför lördagens kamp mot Reading.

The Royals har en kuslig förmåga att blanda och ge men när Paul Inces gäng träffar rätt kan de skaka om alla lag i The Championship. Upphämtningen från 0–2 till 2–2 mot Watford var en välkommen boost och då liksom denna lördag får besökarna ägna sig åt att spela på motståndarnas misstag. Då trivs de blåvita som allra bäst och jag skriver inte under på att Sunderland ska målas upp över 60 procent.

När X2 erbjuder spelvärde är det tecken som bör prioriteras.

■■ Match 3 . Efter de tunga förlusterna mot Arsenal och Manchester City har Tottenham lyckats styra skutan åt rätt håll. Två raka 1–0-segrar har boostat Spurs självförtroende där inte minst triumfen i det vändande mötet med Manchester City var en gedigen försvarsinsats. Antonio Contes assistent, Cristian Stellini, kunde belåtet se på när Romero och company effektivt neutraliserade Haaland och övriga på andra sidan, men det ska sägas att den viktige försvarsgeneralen drog på sig en utvisning som gör att han är avstängd till mötet med Leicester. Som om inte det vore nog dras även Lloris med en skada och dessutom drar Champions League-slutspelet igång redan under tisdagen.

En liten portion av fokuset kan således redan ligga på mötet med Milan, något som ett pånyttfött Leicester ska kunna utnyttja hemma på King Power Stadium. Fyra poäng och sex gjorda mål på de två senaste är munter läsning för Brendan Rodgers vars manskap såg otroligt spelsugna ut senast mot Aston Villa (4–2). Iheanacho, Maddison och Barnes gav inte Villas backlinje en lugn stund och jag blev dessutom imponerad av nyförvärvet Tete som visade att han vill vara med och konkurrera om en startplats per omgående. Har kvartetten en bra dag kan de absolut springa åttor runt ett Tottenham som normalt inte trivs särskilt väl i favorit-kostymen.

Till rådande förutsättningar har jag också svårt att skriva under på tvåan som dansar över 50 procent. 45% hade varit mer rimligt. Leicesters poängchans gillas skarpt och jag är inte blyg för att inleda med det västliga spelvärdet.

■■ Match 7 . Lite i skymundan har Bristol City stått för en stark vinter. Efter två förluster på de tre första matcherna efter VM-uppehållet fick Nigel Pearson nog och slog näven i bordet. Det fick effekt på The Robins som faktiskt gått åtta raka tävlingsmatcher utan förlust och tack vare detta vinkat tillfälligt adjö till bottenstriden. Jag vill dock höja ett varningens finger för att värdarna har en tendens att snabbt trilla tillbaka i gamla hjulspår. Under den obesegrade perioden har bara två ligamatcher vunnits – 4–2 mot Birmingham och 2–1 mot Preston – och det ska sägas att dessa varit ytterst jämna historier där marginalerna varit på de rödvitas sida. Alex Scott är ett rejält utropstecken som snart spelar i Premier League, men å andra sidan har Semenyo försvunnit till Bournemouth. Den sistnämnda var rent spelmässigt Bristol Citys bästa anfallare och utan honom saknas spets som bland annat finns i Norwichs anfallsbesättning.

Firma Sargent/Pukki sänker vilken opponent som helst när de har sin dag och jag blir inte förvånad om duon hittar vägar igenom en normalt sårbar motståndare på Ashton Gate. Under David Wagners ledning har The Canaries sett ut att vara på gång och jag drar inga större växlar av 0–3-förlusten mot Burnley. För det första var matchbilden betydligt jämnare än så och för det andra hade de gulgröna tidigare kört över Preston och Coventry med totalt 8–2. Kommer de upp i samma nivå här blir det åka av för Pearson och company.

När tipparna stirrar sig blinda på resultatet i föregående omgång hoppar jag snabbt ner i gästernas båt. Tvåan är en fräck spik till runt 40-45 procent.

■■ Match 9 . Två lag som gör det bra med små medel ska mäta svärd i Midlands där Luton föga förvånande får stort förtroende av svenska folket. Rob Edwards har både tagit vid och förädlat landsmannen Nathan Jones fina arbete hos The Hatters som har en play off-plats i sin ägo med mindre än halva serien kvar att spela. Gästernas framfart har även synts i FA-cupen där det dessvärre blev uttåg i veckan mot Grimsby. 0–3 i baken var frukten av en dålig insats och det faktum att ”Hattmakarna” spelat väldigt mycket fotboll sedan klockan slog januari. Detta blir de tillrestas tionde tävlingsmatch inom loppet av en dryg månad och om de tidigare varit mycket stolpe in för Luton blir jag inte förvånad om det går åt andra hållet med start denna lördag.

På andra sidan står nämligen ett herrskap som förtjänat mer än de fått med sig mot slutet. Coventry har bara en vinst på de sju senaste ligamatcherna men det är inte i paritet med vad Mark Robins adepter åstadkommit på det gröna schackbrädet. The Sky Blues var inte långt ifrån en pinne mot West Bromwich (0–1) och senast det begav sig på hemmabanan fick Huddersfield smaka på Viktor Gyökeres vrede. Svensken spelade fram båda målen i 2–0-segern och han kan mycket väl bli tungan på vågen mot ett möjligen slitet Luton. I fjol stod Coventry för en urstark slutspurt och det bör finnas krafter kvar i tanken för något liknande även denna säsong. Med publiken i ryggen och fräschare ben anser jag att stjärnorna står rätt för de ljusblå denna helg.

Ettan hamras in till smakliga 40 procent.

• • •

• • •

SPIKEN

Arsenal (match 2)

Arsenal gick på en mina mot Everton men jag är ändå övertygad om att Arteta ska kunna skaka liv i sitt lag inför Londonderbyt mot Brentford. I höstens vändande möte var det spel mot ett mål och jag ser ett liknande scenario framför mig på Emirates.

SKRÄLLEN

Reading (match 11)

Sunderland har i princip gått på moln fram till nu men jag anar att luften kan ha gått ur de rödvita efter veckans uttåg ur FA-cupen. Stewarts skada är dessutom blytung och Reading kan absolut lägga fälleben för värdarna på Stadium of Light. Den spelvärda högersidan måste prioriteras.

FAVORIT I FARA

Tottenham (match 3)

Tottenham reser under tisdagen till Milano för att ta sig an Milan i Champions League. Dessförinnan står Leicester på menyn och utan firma Lloris/Romero ser jag Rävarna stå upp mot de liljevita. 1X är tecken jag gillar skarpt.