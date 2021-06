Armenien kan överraska – ett potentiellt miljondrag

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Det är dags för den sista Stryktipskupongen innan fotbolls-EM drar igång. Det märks att det är lugnet före stormen. Tre träningslandskamper, en Superettan-match, hela sju fighter från Norra och Södra Ettan, samt en match från Damallsvenskan och en avslutande play off-kvart mot League Two står på schemat.

De senaste två lördagarna har Division 1-bollen bjudit på rejäla oddsdroppar den sista timman vilket har givit bra fingervisningar. Jag räknar med en hel del ”gratisinformation” även denna lördag så var kalla och lämna in så nära inpå spelstopp 15.59 som möjligt.

Här är mina tidiga drag:

■■ Match 1 . Sverige är den största oddsfavoriten på kupongen i EM-genrepet hemma mot Armenien. Janne Andersson lär visserligen ställa en hyfsat ordinarie elva på benen som kan vara aktuell i EM-premiären mot Spanien, men oddset 1,21 i skrivande stund känns lågt för att vara en träningsmatch. Vi vet vad vårt svenska landslag kan uträtta, men har vi koll på Armenien?

Sedan Joaquín Caparrós tog över detta landslag för ett drygt år sedan så har den rutinerade spanjoren, som senast tränade Sevilla, gjort underverk. Inledningen på VM-kvalet har varit sensationellt med tre raka segrar där Rumänien och Island, som båda lagts på rygg, inte är några blåbär direkt. Och trots att den stora stjärnan, Romas Henrikh Mkhitaryan, inte finns med i truppen under den här samlingen så lyckades Armenien ändå lugga Kroatien på poäng på bortaplan i början av veckan. Även om truppen är anonym så finns det inslag från Bundesliga, La Liga och ryska Premier League, bland annat. Men framför allt har Caparrós fått ihop det här laget till en enhet som jobbar tillsammans. Med det sagt ska Sverige givetvis vara klar favorit.

Men när ettan lär dra iväg en bra bit över 80% så blir jag otroligt lockad till att gardera och jaga de stora pengarna.

■■ Match 10 . Utsikten har varit en stor besvikelse i Ettan Södra. Innan den knappa 1–0-segern i derbyt mot Qviding senast stod topptippade ”Kiken” på fyra raka utan vinst. Och då har det ändå varit ett tacksamt spelschema. Insatserna har varit minst sagt varierade.

Torn kommer visserligen med tre raka förluster på kontot, men det har varit mot idel topplag och Torn har ändå varit bra med i matcherna, där det stått oavgjort i halvlek men runnit iväg i andra halvan. Annars har bortaspelet varit glädjeämnet för Skåne-klubben där det bara blivit förluster mot seriens bästa hemmalag Oskarshamn och Ljungskile. Här borde Dino Mesic, som visade storform i början på säsongen, kunna vara tillbaka på plan. Anfallaren var nämligen tillbaka på bänken senast mot Trollhättan efter sin skada.

Utsikten sätts ut till väldigt låga odds här på Ruddalen och jag är lite skeptisk till 1,34. Ettan streckas över 70% och på en kupong med få riktigt bra skrällar så helgarderar jag och hoppas på att Torn kan stå för en riktig kupongrensare.

■■ Match 8 . Trollhättan flyger fram i Ettan Södra just nu. Tre raka klara vinster med totalt 10–2 i målskillnad. Hetast av de alla är Yoann Fellrath, som värvades in från Örebro Syrianska inför säsongen, som stått för sju mål på de senaste tre matcherna (totalt 11) och toppar ligans skytteliga i stor stil. Ihop med Alibek Aliev, som spelade allsvenskt med Varberg i fjol, bildar han seriens just nu bästa anfallsspar. Även truppen i övrigt håller bra klass och Trollhättan ska ha bra chans att vara med och stångas högt upp i tabellen när säsongen summeras.

Nykomlingen IFK Malmö är inget stryklag, men förutom i den galna 3–3-matchen borta mot Assyriska IK senast där IFK kvitterade i den 92:a minuten har offensiven varit skral. Här saknas också två tongivande spelare i den centrala mittfältaren Granit Stagova och mittbacksklippan Philip Persson Lundgren, som stod för den sena kvitteringen mot Assyriska, då båda är avstängda. Det gör att hela centrallinjen måste kombineras om.

Jag tycker det ska vara toppchans för glödheta Trollhättan hemma på Edsborgs IP. Favoritspiken är helt ok runt 65%.

■■ Match 11 . Jag vill avsluta med ett riktigt fräckt spikdrag. Österlen är en spännande nykomling som jag tror har bra chans till en helt okej placering, i alla fall nytt kontrakt. Senast stod laget för en riktigt bra insats borta mot Lindome där de vände underläge 0–2 till ledning 3–2 (slutade 3-3). Nyförvärvet från Norrby, Edafe Egbedi med tre säsonger i Superettan bakom sig, stod för ett av målen då. Mest formstark är dock lagets nummer 10, Jacob Blixt, som stått för fem mål på de fem senaste matcherna. Senast Österlen tog emot här i sydöstra Skåne så gjordes en bra insats mot topplaget Qviding (1–1) och tidigare har de utklassat Linköping City borta med 5–1.

Nu väntar ett Ljungskile som tappat en hel del spets efter degraderingen från Superettan i fjol, stora delar av den ordinarie elvan har gått vidare. Tabellplaceringen är ändå med beröm godkänd, (trea), men det är hemma på Skarsjövallen 15 av 16 poäng har plockats. Bortaspelet har inte alls kommit upp (0-1-3) i nivå där det blivit förlust mot nästjumbon Assyriska IK och bara en pinne mot tokjumbon Linköping.

Just nu övervärderas Ljungskile av det svenska folket som streckar upp tvåan till nära 50%. Då jag ser det här som en helt öppen match är det stort spelvärde i ettan till dryga 25%. En kul chansspik!

SKRÄLLEN

SPIKEN

DRAGET

