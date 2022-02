Ångestmöte i botten med en spelvärd spik

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

• • •

Det är en spännande variation på kupongen denna lördag. Som vanligt är det en helengelsk bong, men matcherna hämtas från hela fyra olika tävlingar. En hängmatch i Premier League, åtta tillställningar i FA-cupen, tre från The Championship och en avslutande drabbning i League One.

När det vankas cupspel så brukar det alltid dyka upp ett par brutala skrällar. För några veckor sedan var det lilla Cambridge som slog Newcastle på bortaplan, vilket rensade bort merparten av alla kuponger inklusive mina egna. Jag hoppas på nya lågprocentare denna lördag, men har också ett par vettiga spikar att bjuda på.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Kupongens enda match från Premier League inleder med en brutal sexpoängsmatch i bottenstriden. Burnley ligger för tillfället jumbo, men med en radda matcher mindre spelade än bottenkonkurrenterna så finns det chans att rädda upp det hela. Denna lördag blir vital i jakten på att rädda kontraktet. Under transferfönstret har Wood skeppats iväg till Newcastle för 300 miljoner och Weghorst hämtats in från Wolfsburg för hälften av den summan. En riktig bra affär för Burnley. Nederländaren har bombat in mål i Bundesliga de senaste säsongerna och är en fysiskt stark spelare som passar bra in i Burnleys något burdusa spelidé. Sean Dyche får också tillbaka lagets kreatör Cornet och har ett rätt bra truppläge i övrigt. Trots bara en enda seger på hela säsongen så sitter tränaren kvar på sin plats och det känns ändå inte som laget har tappat konceptet utan jobbar vidare på sin modell.

Det kan man knappast anklaga Watford för som sparkade sin andra tränare för säsongen när Ranieri fick gå efter 0–3 hemma mot Norwich. Gentlemannen Roy Hodgson återuppväcktes från sin pension och ska bli mannen som räddar kvar Londonklubben i PL. Jag har inga större förhoppningar om att han ska komma med några magiska formler, men troligtvis en bättre defensiv. Här har Hodgson dock knappast fått tid att implementera sina idéer. Lagets bästa målskytt Dennis är avstängd medan Sarr inte hinner hem i tid från Afrikanska Mästerskapen. Tunga avbräck för offensiven. Burnley har som sagt inte strösslat med trepoängare under säsongen, men här tycker jag det är upplagt för seger hemma på Turf Moor. Med rådande läge finns det inget annat i sikte och jag tycker Burnley är bättre, och framför allt tyngre, än spretiga Watford. Jag tror inte ettan drar iväg allt för mycket i procent och är en vettig spik runt 45%.

■■ Match 2 . Vi fortsätter i nummerordning med en spik som kommer att streckas lite högre, troligen för högt om man ser till spelvärde, men som i kombination med kupongens utformning i övrigt känns fin ändå. Everton har varit väldigt aktivt under januarifönstret. Benitez har fått foten och ersatts av Frank Lampard. Den gamle mittfältaren har fått sällskap av en hel del kreativitet på just mittfältet i form av van de Beek (Man United), Dele Alli (Tottenham) och El Ghazi (Aston Villa), samt ukrainas landslagsback Vitali Mykolenko (Dynamo Kiev). Framför allt fick The Toffees behålla sina tyngsta namn Calvert-Lewin och Richarlison. Den förstnämnda är ett osäkert kort här, men med tanke på hur bra Demarai Gray presterat under säsongen så är offensiven inget som ska oroa. Ett nytt år med en ny tränare och friskt blod i truppen känns som en nystart för Everton som jag tror kommer ut rejält peppat till detta cupmöte. Med tanke på att ligasäsongen är körd så är FA-cupen den sista chansen att ge fansen en positiv upplevelse.

Brentford avslutade med fyra raka förluster innan uppehållet och stod framför allt för svaga insatser på bortaplan där de bland annat blev bortsvepta av Southampton med 1–4. Det är tur för nykomlingen att de stod för en pigg start på säsongen för annars hade det börjat se nervöst ut. Christian Eriksen är så klart en häftig värvning som gjorts under transferfönstret, men dansken är knappast fit för 90 minuter efter sitt långa uppehåll. Till den här matchen är Eriksen inte aktuell alls då han anländer till London första på söndag och gör sin första träning på måndag.

Jag lutar åt att Everton står för en inspirerad insats framför hemmafansen och nya tränaren, dessutom mot passande motstånd. Spiketta!

■■ Match 6. Wolverhampton kommer att bli en av de högst streckade favoriterna på kupongen. Inte så konstigt med tanke på den fina formkurvan med tre raka segrar i ligan och ett avancemang hemma mot Sheffield United i den förra rundan av denna FA-cup. För mig är det dock ingen favorit att hålla i handen till hög procent. Adama Traoré har lämnat för Barcelona och Raúl Jiménez spelade 90 minuter med Mexiko så sent som i torsdags och lär knappast komma till start här. Det gör en något stukad offensiv för vargarna. Att kliva ut som stor favorit med tryck på att dominera matchbilden är inte heller det som passar laget bäst.

Norwich kunde räta på ryggen efter den sköna 3–0-vinsten borta mot Watford innan uppehållet som tog upp Kanariefåglarna på säker mark i Premier League för första gången på hela säsongen. Här har gästerna ingen som helst press på sig och kan bara gå ut och köra med pigga ben efter uppehållet. Då vill jag inte räkna bort storskrällen.

Jag helgarderar i jakten på de större pengarna då X2 streckas för lågt.

■■ Match 11 . Trots två raka segrar sparkade Hulls turkiska ägare Grant McCann för att ta in sin polare, den gamle georgiska storspelaren Shota Arveladze, som ny tränare. Ett beslut fansen kanske inte gjorde vågen åt, men som ändå inte gick att ifrågasätta efter

2–0-vinsten mot Swansea. Tredje raka vinsten. Det gör att hemmalaget nu övervärderas av det svenska folket. Totalt sett över de tre senaste matcherna har Hull haft en hel del flyt och med normal utdelning kanske varit värda fyra av de nio poängen. Även mot Swansea var de rejält tillbakatryckta.

Nu väntar ett svårspelat Preston som trivs bra på bortaplan och i grunden är det bättre laget av dessa två. En förlust på de åtta senaste skvallrar om att formen är god. Att tipparna streckar upp Hull till klar favorit, runt 50%, i en oddsmässigt jämn match ter sig således som ett mindre hjärnsläpp.

Sådant ska tas tillvara på. Jag vänder på klacken och chansspikar Preston till fenomenalt spelvärde.

• • •

ANNONS: Lämna in expertens 432-raderssystem

• • •

SKRÄLLEN

Norwich (match 6)

Det är ett långskott, men som ger bra betalt om det sitter. Wolverhampton har skeppat iväg Traoré och lär vila Jiménez efter hans landslagsuppehåll. Vargarna trivs inget vidare med att föra matchbilder som stora favoriter. Norwich har inget att förlora och med ett nyvunnet självförtroende i ryggen ska de inte räknas ut till alldeles för låg procent.

SPIKEN

Everton (match 2)

Nytt år, ny tränare och ett par intressanta nyförvärv. Lampard kommer ställa upp med en bra elva här i FA-cupen för att ta sin premiärseger framför hemmafansen. Jag räknar med en inspirerad insats mot ett Brentford som på slutet varit svaga på bortaplan.

DRAGET

Preston (match 11)

Hull har haft en hel del stolpe in i sina tre raka segrar och övervärderas nu grovt av tipparna. Preston trivs med att spela på bortaplan och visar fin form. Tvåan är en häftig chansspik till suveränt spelvärde.