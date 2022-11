SIMON ”DYBBAN” LINDELL

Veckans spik

Albanien

Albanien har en rätt spännande elva med stor Serie A-prägel och Chelseas Armando Broja på topp. Stod för en spelmässigt bra insats mot Italien i veckan där de vann xG och förtjänade mer. Lämplig uppgift hemma mot ett Armenien på dekis som nyligen slängde in bollar i Nations League. Stabil etta.

Veckans spelvärda

Burton

Jag har nog aldrig under min livstid sett ett lag springa så mycket över sin förmåga som Plymouth. Den underliggande statistiken visar att de snarare borde vara ett mittenlag än serieledare. Tvärtom för nästjumbon Burton som varit värda mer. Trots att det är botten mot toppen som möts så har dessa två lag samma poäng i Expected Points-tabellen. Otroliga siffror som jag vill dra nytta av. Ettan kommer garanterat bli spelvärd och är en häftig chansspik.

Systemförslaget

1. 1X2

2. 1X2

3. 1

4. 1X2

5. 1

6. 1 2

7. 2

8. X2

9. X2

10. X2

11. 1

12. 1

13. 1X

864 rader

BENGT SONNERT

Veckans spik

Jackpotrunda på stryktipset inför VM-starten och vi får njuta av en kupong fylld med matcher från League 1. Men som spik väljer jag faktiskt Sverige i match ett. Trots reservbetonad elva, trots Mahrez, trots förlusterna sista året, så tror jag att vi har en bra chans här. Janne är nog taggad på att få ta två raka vinster och sänka volymen på tvivlarna. Insatsen mot Mexiko var kanske inte fantastisk men det fanns en vilja att vinna och nu tror jag vi startar med en starkare elva än senast. Spik!

Veckans spelvärda

Förra veckans drag satt nästan perfekt men Spurs vändning sänkte både utdelningen och mina chanser för 13. Denna vecka finns det ett par fina streckdrag men min favorit är Wycombe. The Beasts gamla klubb har gjort det lite bättre än tabellen visar och bör ha toppchans till ca 40%. Motståndet Cheltenham är ett av ligans sämsta lag men lyckats få mig sig lite resultat på slutet. Resultat är dock inte allt, senast mot Ipswich förlorade de skotten med hela 27-2 (!) men lyckades ändå få med sig oavgjort. Jag tror turen är slut och spikar Wycombe.

Andra spelvärde drag är bland annat Albanien, Accrington och Bolton.

Systemförslaget

1. 1

2. X2

3. 1

4. X2

5. 1X2

6. X2

7. 2

8. 2

9. 2

10. 1X2

11. 1X2

12. 1X

13. 1X

864 rader

JONAS AMROUNI

Veckans spik

Sheffield Wednesday

Sheffield har ett lag som ska vara med och slåss om uppflyttning. Mittfältet med Windass och Bannan skulle kunna spela i The Championship. Det finns flera andra stora favoriter som jag tycker är mer värda att försöka fälla på kupongen så man kan kosta på sig ett spika ettan trots att den står i drygt 75% i skrivande stund.

Veckans spelvärda

Wycombe

Wycombe har fortsatt en stark ekonomi efter deras sejour i The Championship. Laget har underpresterat under inledningen av säsongen men besitter en betydligt högre högsta nivå än deras motstånd, Cheltenham. Cheltenham ligger precis ovanför strecket och har endast gjort 14 mål framåt vilket är sämst i serien. Håller sig tvåan under 50% kommer jag att spika!

Systemförslaget

1. 1X2

2. 1X2

3. 1X

4. 1 2

5. 2

6. 1 2

7. 2

8. X2

9. X2

10. 1

11. 1X2

12. 1

13. 1

864 rader