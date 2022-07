Stormatcher på kvällens kupong

■■ Tre av fem bottenlag är igång under lördagen med viktiga matcher för deras överlevnad. Jag har valt att fokusera på matchen mellan Sundsvall och Varberg. Giffarna har till slut valt att sparka Åhnstrand. Taktiska missar och en spelartrupp som tappat förtroende för tränaren räckte in men när man åkte när för att möta jumbon Helsingborg med en fembackslinje utan att skapa en riktig målchans första 75 minuterna var det sista droppen som fick bägaren att rinna över. Förhoppningen för Sundsvall är att det ska ge laget en nytändning. Det finns tillräckligt med individuell kvalité på forwardspositionerna och i backlinjen. Mittfältet är seriens sämsta men det beror till stor del på att man sålde Stensson till Sirius under sommarfönstret.

Varberg får tillbaka fyra spelare från avstängning efter förlusten mot Hammarby. Tranberg och Lushaku saknas efter gula kort senast. Gästerna har inte fått spelet att stämma på plastgräs vilket till stor del beror på deras spelstil. Det blir betydligt färre närkamper på en konstgräsplan.

Med Sundsvalls nytändning och fördelen av att spela på hemmaplan står ettan lite väl högt. Hemmasegern betalar just nu 2,82 gånger pengarna.

■■ På Bomben håller jag Bayern och City som klara favoriter i sina respektive matcher. Ajax mot PSV känns mer öppet. Det finns flera frågetecken att räta ut för Ajax efter att Ten Haag lämnade jobbet som tränare tidigare under året. Där kan vi mycket väl få se en skräll.

Matchlistan

Degerfors – Kalmar 2

Degerfors kommer från ännu ett tungt nederlag då man tappade ledning till förlust sista tio minuterna mot Mjällby. Gyau är avstängd efter utvisningen senast. Kalmar fortsätter att imponera.

Blackburn – Queens PR 1

Blackburn fick behålla Brereton under sommaren vilket var det viktigaste för deras ambitioner att gå till Premier League. QPR saknar skadade Archer och Willock. Lågt odds på Blackburn.

Blackpool – Reading 1

Reading klarade sig kvar med liten marginal förra säsongen. Ekonomin är forstatt svag vilket gjort att man inte kunnat värva i den utsträckningen som klubben vill. Blackpool får utgångstipset.

Cardiff – Norwich 2

Hemmalaget får klara sig utan skadade Morrisson. Hos gästerna saknas Hayden och Gabriel Sara. Dean Smith sitter kvar som tränare för Norwich. Han har en lång meritlista från den här ligan.

Hull – Bristol City 2

Bristol City har en spännande trupp och nu har man förstärkt defensiven med Kal Naismith från Luton. Han utmärkte sig under fjolåret som en av ligans bästa backar. Allting över 3,00 på tvåan liras.

Luton – Birmingham 2

Luton tog sig hela vägen till playoff förra säsongen men laget känns inte lika starkt den här säsongen. Birmingham är ett lag som ska befinna sig betydligt högre upp än tjugondeplatsen från i fjol.

Sundsvall – Varberg 1

Sundsvall har sparkat sin tränare och hoppas kunna få en nytändning. Varberg får tillbaka fyra spelare från avstängning men saknar Tranberg och Lushaku. Oddset på Sundsvall rekas!

Liverpool – Manchester City 2

Liverpool saknar både Diogo Jota och Alisson inför den här matchen. För City är mittbacken Laporte osäker till spel. City har övertygat under försäsongen och får bära favoritskapet inför mötet.

Middlesbrough – West Bromwich 2

Fisher är skadad för Boro. Gästerna saknar Bryan. WBA har värvat smart inför säsongen och är en av favoriterna till att ta någon av de två direktplatserna till Premier League. Värde i bortasidan!

Halmstad – Landskrona 1

Landskrona vann serieledande Halmstad för bara tre omgångar sedan. Då var det en jämn match som länge stod och vägde. Gästerna har Heier avstängd efter det röda kortet senast.

Ajax – PSV Eindhoven 2

Ajax har tappat succétränaren Ten Haag till United. Flera spelare har lämnat truppen från fjolåret och det kan ta ett tag innan man är tillbaka på samma nivå igen. Tilltalande odds på Eindhoven här.

Leipzig – Bayern München 2

Bayern München har värvat Mané från Liverpool men tappat skyttekungen Lewandowski till Barcelona. Han kommer att saknas offensivt men gästerna får ändå gälla som klar favorit.

Dagens bästa spel

GIF Sundsvall – Varberg 1

Odds: 2,82

Trippeln

1. GIF Sundsvall – Varberg 1

Odds: 2,82

2. Degerfors – Kalmar 2

Odds: 1,90

3. Wigan – Preston 2

Odds: 3,01

Trippelodds: 15,38

Bomben

A. Liverpool – Manchester City

1, 2 – 2, 3, 4

B. Leipzig – Bayern München

1, 2 – 2, 3, 4

C. Ajax – PSV Eindhoven

1, 3 – 0, 2, 3

216 rader, spelstopp 17.59

