Det var under annandagen som Jonas Amrouni drog in nästan 25 000 kronor till sina andelsköpare på Europatipset, vilket gav cirka 1 900 kronor per andel.

Nu fortsätter spelexperten att visa storform på spelformen.

När Europatipset avgjordes under söndagen slog Amrouni till igen – och spelade in totalt 27 521 kronor till andelsköparna.

Varje andel kostade 110 kronor och utdelningen per andel blev 2117 kronor.

– Målet är att kunna bibehålla den goda formen med 11 rätt på fredagens kupong och 13 rätt på söndagens kupong. Jag ska passa på att rikta ett extra tack till Bragas Paulinho som vände matchen på egen hand i kupongens sista match vilket säkrade spiken och 13 rätt. Det var dock något bittert att varken SPAL eller Kosovo lyckades hålla ut. Det hade höjt utdelningen avsevärt! Vinsten på dryga 27000 är ändå en fin morot inför fortsättningen, sammanfattar Amrouni efter söndagens omgång.

ANNONS: Spela Europatipset med Amrouni och SportExpressen

ANNONS: Här kan du köpa en andel i Jonas Amrounis stora system

ANNONS: Här kan du köpa en andel i Redaktionens lilla system

Skrälldraget: ”Jag skippar ettan helt”

Nu blickar experten framåt – och bjuder på ett drag inför onsdagens omgång.

– För er som lyssnat på mig i Avspark och sett mina system är det ingen hemlighet att jag inte är något större fan av United den här säsongen. Rashford är fantastisk och forwardsuppsättningen med Martial och Greenwood ser allt bättre ut, men mittfältet och försvaret är fortfarande stora frågetecken. Norwich utan Pukki räckte inte till senast, här har vi ett Wolves som befinner sig på nivån ovanför. Jag ser goda chanser för Wolves att plocka poäng här och överväger till och med att skippa ettan helt på kupongen, säger Jonas Amrouni.

”Goda chanser till bra utdelning ändå”

Bästa spiken, det stora favoritskapet till trots, menar han är ”den gamla damen” från Turin.

– Det är aldrig roligt att behöva spika ett lag som är spelat till 89% men med en jackpot på 3 miljoner och en kupong utan några större favoriter (streckade över 70%) ser jag ändå goda chanser till bra utdelning. Juventus har inget annat att fokusera på i dagsläget vilket gör det till ett utmärkt läge att kunna matcha en stark elva i cupspelet. Cupen innebär en till chans till en titel vilket Sarri med all säkerhet är sugen på.