Stark norsk tvåa är bästa spiken

■■ Förutom Getingarnas batalj med skottarna ska även lag som Ajax och Royale Union SG ge sig in i kvalet mot Europa League. Jag kommer också att hålla ett getöga på Klaksvík som tar sig an Sheriff Tiraspol på Färöarna.

Europatipset går sedan i mål med en hel drös kvalmatcher mot Europa Conference League. Osasuna - Club Brugge och Fenerbahce - Twente är båda höjdpunkter, men jag hittar en av mina spikar i Rumänien. Där ska ett visst norskt lag in i elden.

■■ Match 1. Skador, försäljningar och inskolning av nyförvärv är alla faktorer som kommit i Per Mathias Högmos väg under säsongen. Norrmannen har dock lyckats fäkta undan dessa på ett beundransvärt vis. Häcken är återigen med i kampen om Lennart Johanssons pokal och sett till underliggande siffror är Getingarna Allsvenskans bästa lag. I samband med detta ska de gulsvarta även försöka bärga ett gruppspel i Europa League. Anledningen till att det inte blir spel i Champions League anser jag samtidigt är värdarnas svaghet. Nämligen defensiven. Häckens spelsätt är otroligt offensivt viktat och när bolltapp sker är Högmo och company känsliga för omställningar. Något som Aberdeen bör kunna utnyttja. Skottarna går in i turneringen först i det här skedet, men Barry Robsons gäng har likväl hunnit med tre ligamatcher. I mötet med Celtic (1-3) kom The Dons upp i 1,6 xG och kan offensiven se lika vass ut på Bravida Arena är mycket vunnet. Firma Duk/Miovski kan åstadkomma mycket på egen hand och vill det sig väl kan duon slippa se Sadiq attackera åt andra hållet.

Ghananen sägs vara ytterst nära Young Boys och skulle vara ett blytungt tapp för göteborgarna. Hur som haver är över 65% på ettan alldeles för mycket. Aberdeen kan ställa till det och jag vill gärna ha med X2 som rensar friskt.

■■ Match 6. Det har diskuterats mycket om Häckens lottningar i Europaspelet. De gavs absolut en gynnsam väg i både CL- och EL-kvalet, men ett annat lag som faller under samma kategori är Slovan Bratislava. Slovakerna inledde äventyret i CL-kvalet där de i tur och ordning ställts mot Swift Hesperange, Zrinjski Mostar samt Maccabi Haifa. Facit? Blott två segrar på sex försök och uttåg mot israelerna. Siktet har istället fått ställas in mot Europa League där värdarna ska brottas med Aris Limassol över två möten. Jag tror inte heller att det blir en promenad i parken. Slovan Bratislava har haft problem i sin offensiv och Aris visade prov på hög nivå trots att de åkte ur CL-kvalet mot Raków Czestochowa. Sett till matchbilderna var faktiskt cyprioterna det bättre laget och en annan dag hade Aris fortfarande haft chans att nå Mästarturneringen. Leo Bengtsson och company värmde upp inför denna drabbning med att slå AEK Larnaca med 2-0. Det boostade självförtroendet bör räcka långt även i Slovakien.

Ettan borde stå i runt 40-45% och när tipparna dragit upp den en bra bit över 60% är det dags att gå emot. Spelvärda X2 blir min lösning.

■■ Match 4. Det är hårda bud som tränare för Dinamo Zagreb. Så sent som i april tog Igor Biscan över mesta mästarna, efter förra veckans uttåg ur Champions League-kvalet mot AEK Aten fick den gamla mittfältaren sparken. Sergej Jakirovic har hämtats in från Rijeka för att fylla luckan och det är inget dåligt spelarmaterial som den nya tränaren tar över. Petkovic, Ivanusec och megatalangen Baturina är alla lirare som hade gått rakt in i Sparta Prags startelva. När trion och deras kamrater dessutom får chans till revansch hemma på Maksimirstadion tror jag att gästerna från Tjeckien får en svettig torsdag framför sig. Sparta gick i sin tur miste om Champions League efter uttåget mot FC Köpenhamn. Tjeckerna släppte till mängder av målchanser över dubbelmötet och jag ser inte hur defensiven ska täppas till i Zagreb. Dinamo är erkänt starka framför sin publik där ettan ser ut att bli en av få vettigt streckade favoriter.

På en kupong som torsdagens tvekar jag därför inte att slå till när spiken landar mitt framför mina ögon. Detta vinner Dinamo Zagreb!

■■ Match 13. Efter den snöpliga förlusten i seriefinalen mot Viking har Bodö/Glimt lagt i en högre växel. Kalmars banemän i kvalet mot Europa Conference League, Pyunik, kördes över med totalt 6-0 innan Haugesund (3-1) besegrades i den senaste omgången av Eliteserien. Kjetil Knutsen har under många år fått arbeta med sitt vägvinnande spelsätt och när diverse försäljningar ersätts med den ena spetsspelaren efter den andra tappar B/G sällan i slagstyrka. Moe, Berg och Moumbagna utgör en stark centrallinje och när den dessutom kryddas med Albaek och Pellegrino kan Knutsen inte klaga. De gulklädda är numera ett lag att räkna med i kontinentalspelet och jag ser inte hur Sepsi OSK ska hota norrmännen över två möten. Rumänerna har visat upp en stark defensiv i det inhemska ligaspelet, men här väntar en betydligt tuffare motståndare. I dubbelmötet med Aktobe från Kazakstan (2-1) hade värdarna marginalerna på sin sida.

Mot ett lag av Bodö/Glimts kaliber behövs mer än så. Detta är norrmännens match att förlora och jag litar benhårt på en stark insats. Tvåan kan gott lämnas allena trots något hög procent.

Spiken

Bodö/Glimt (match 13)

Bodö/Glimt har steppat upp ytterligare en nivå i Europaspelet. De gulklädda spelar bort ansenligt motstånd på löpande band och är ett nummer för stora för Sepsi OSK. Stark tvåa i Rumänien.

Skrällen

Aberdeen (match 1)

Häcken har en hög högstanivå på Hisingen. Här överskattar dock tipparna densamma när ettan målas upp till obehagliga höjder mot ett offensivt spännanden Aberdeen. X2 är en väg mot de stora pengarna.

Favoriten i fara

Slovan Bratislava (match 6)

Slovan Bratislavas insatser i kontinentalspelet har inte varit mycket att hurra över. Slovakerna har problem i offensiven och är en bräcklig favorit mot ett inte oävet Aris Limassol. X2 är guldtecken.