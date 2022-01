Stark favorit som dagens bästa spel!

■ Den engelska fotbollen tar ny fart in i 2022 med en riktig godbit tidig på eftermiddagen. Formstarka Arsenal tar sig an seriesuveränen Manchester City på hemmaplan. City gjorde jobbet mot Brentford förra omgången men inte mycket mer än så medan Arsenal haft längre vila och såg riktigt vassa ut mot Norwich. Nu tror jag inte Arsenals försvar räcker till ändå mot snabbheten som City besitter offensivt. Tvåan spelas ner till 1,43!

■ Håll utkik för Covid-19 i de engelska matcherna. Rapporteringen är inte lika bra i League One och League Two men om man lämnar under matchdagen går det att hitta värde då oddsmarknaden svänger rejält dessa dagar.

Matchlistan

Arsenal – Manchester City 2

Arsenal har gjort 14 mål framåt på sina tre senaste matcher men nu ställs man inför en massiv uppgift. City har sett otroligt solida ut och roterade på flera positioner senast. Fin tvåa till 1,51.

Sheffield United – Middlesbrough X

Sheffield har haft ett långt uppehåll och saknar namn som Brewster, Guediora och O’Connell. Boro går in till mötet med sex raka matcher utan förlust. Gästerna har fortsatt Ameobi och Browne borta.

Watford – Tottenham 2

Ranieri får ingen ordning på defensiven. Det är Watfords största problem för tillfället. Tottenham har förbättrats rejält sedan tränarbytet och går in som klar favorit till mötet. Spurs rekommenderas!

Blackpool – Hull 2

Blackpool har visat upp en tveksam form och med skadorna i truppen blir det inte lättare. Hull däremot har spelat upp sig rejält och kommer från flera fina insatser spelmässigt. Högt värde i tvåan.

Charlton – Wycombe 1

Charlton fick en tung start på säsongen och med den truppen är det ett stort underbetyg att man befinner sig på den undre halvan av tabellen. Man har dock vunnit fyra av sina fem senaste matcher.

Rotherham – Bolton 1

Rotherham tappade serieledningen till Sunderland efter den överraskande förlusten förra omgången, men nu har man chansen att återta den vid en seger. Oddset är dock för lågt på ettan.

Crystal Palace – West Ham 2

Palace får tillbaka Zaha från avstängning men det är tveksamt ifall Gallagher hinner bli spelklar. West Ham stod för en rejäl urladdning i derbyt mot Watford och vann med 4-1. West Ham får tipset.

