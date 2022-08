Spöklaget kan ställa till det mot Bayern

Bayern München hade en del frågetecken att räta ut inför säsongen då deras notoriske målskytt Lewandowski lämnat klubben. Mane har kommit in som ersättare och man kunde inte ha önskat sig en bättre start på säsongen. Laget har vunnit tre raka matcher och gjort totalt 15 mål framåt. Musiala har vuxit ytterligare under sommaren och ser numera ut som en världsspelare. Med det sagt så har man haft svårt för just Gladbach senaste åren. Faktum är att Bayern endast vunnit två av sina sju senaste matcher mot Gladbach. Gladbach står på fyra segrar under den perioden. Gästarna har dessutom inlett säsongen väldigt med tre raka matcher utan förlust. Bayern ska givetvis vara favorit men den höga linan är avskräckande, då ser vi snarare värde i bortasidan. Gladbach att vinna med Asian Handicap +2,25 betalar 1,92 gånger pengarna.

Det är mycket som pekar mot att vi får se en målfest på Bomben-kupongen med tre jättefavoriter i form av Arsenal, Liverpool och Manchester City. Det ska mycket till om någon av dessa ska tappa poäng men troligtvis är i så fall Arsenal i derbyt mot Fulham. Fulham har sett bra ut och har Mitrovic där framme som är ett ständigt hot för motståndarnas backlinje. Liverpool behöver få en reaktion från insatsen mot United senast och vi kan mycket väl få uppleva en islossning på Anfield mot ett svagt Bournemouth.

Matchlistan

Southampton – Manchester United 2

Är det ett nytt United vi kommer att få se efter segern mot Liverpool? Det kan ha varit vändningen på deras säsong men man har haft problem mot uppställda försvar tidigare. Tvåan får tipset.

Brentford – Everton 1

Brentford har sett bättre ut spelmässigt under inledningen av säsongen än Everton. Gästerna har dessutom flera spelare borta och förväntas spela defensivt. Lågt odds på hemmasegern.

Brighton – Leeds 2

Båda lagen är obesegrade inför dagens drabbning. Framförallt Brighton har övertygat med fina insatser mot lag som förväntas hamna på den övre halvan av tabellen. Gästerna saknar Stuart Dallas.

Chelsea – Leicester 1

Chelsea ska försöka studsa tillbaka efter nederlaget mot Leeds förra omgången. Avsaknaden av Kante var tydlig och han är fortfarande inte tillbaka. Oddset på ettan lockar inte!

Liverpool – Bournemouth 1

Nyckelmatch för Liverpool om man ska ha någonting med guldstriden att göra. Hemmalaget står utan seger efter tre omgångar och saknar fortsatt avstängde Nunez. Passande uppgift hemma - etta!

Manchester City – Crystal Palace 1

Palace har stått upp bra mot både Arsenal och Liverpool. Man stod för säsongens största skräll när laget vann motsvarande möte förra säsongen. Ingen risk för underskattning nu - etta.

Millwall – Reading 1

Om trenden fortsätter vinner Millwall den här matchen. Under inledningen av säsongen har man vunnit hemma och förlorat borta. Reading har överpresterat under ligastarten. Fint odds på ettan.

Arsenal – Fulham 1

Både Arsenal och Fulham är obesegrade inför kvällens möte. Gästerna saknar Wilson och Solomon. Kebano kommer att testas sent. Mycket talar för Arsenal men 1,30 i ett derby känns lågt, avslag.

Bayern München – Mönchengladbach 1

Bayern har övertygat under inledningen av säsongen genom att rada upp fina resultat. Även Gladbach har inlett säsongen starkt. Gladbach har varit lite av en mardrömsmotståndare för Bayern.

Juventus – Roma X

Juventus saknar nästan hel startelva meda Roma har Zaniolo och Wijnaldum borta från spel. Med alla avbräck kan vi förvänta oss en defensiv inställning från båda lagen. Blicka mot underspelet.

Milan – Bologna 1

Bologna har Orsolini avstängd. Han kommer att saknas offensivt. Regerande mästarna Milan är i stort sett samma lag från förra säsongen med några förstärkningar. Ettan ska vara klar favorit här.

Dagens bästa spel

Bayern München – Borussia Mönchengladbach: Gladbach +2,25 Asian Handicap.

Odds: 1,92

Trippeln

1. Bayern München – Borussia Mönchengladbach: Gladbach +2,25 Asian Handicap.

Odds: 1,92

2. Juventus – Roma: Under 2,5 mål.

Odds: 1,79

3. Millwall – Reading 1

Odds: 1,86

Trippelodds: 6,39

Bomben

A. Liverpool – Bournemouth

3, 4, 5, 6 – 0, 1

B. Manchester City – Crystal Palace

3, 4 – 0, 1

C. Chelsea – Leicester

1, 3, 5 – 0, 2

192 rader, spelstopp 15.59

