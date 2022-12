Spika dem? Det är som att be om låg utdelning

Tillsammans med Barcelona blir Rangers kupongens största favoriter och att spika båda kommer inte på tal i jakten på hög utdelning. Jag vänder istället blicken mot The Championship för att hitta en spikpartner till katalanskorna. Notera att kupongen sträcker sig över två dagar.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 7. Det sjöngs inga lovord om Birmingham inför denna säsong. Blånäsorna var ett bottenlag i fjol och efter ett inte märkvärdigt transferfönster stämplades de hemmahörande återigen som ett lag för de nedre regionerna. John Eustace har med det sagt lyckats slå alla kritiker på fingrarna tillsammans med sina adepter. The Blues parkerar in i mitten av tabellen med endast fem poäng upp till playoff-platserna, detta tack vare en taktiskt skarp hjärna på tränarbänken. Arsenal-lånet Trusty har övertygat stort i försvaret och framför honom är Bielik, med ett förflutet i The Gunners, oerhört skicklig på att hjälpa sin backlinje. I de främre leden bidrar sedan Chong med kreativitet tillsammans med Mejbri och lyckas den Man United-fostrade duon komma rättvända blir det jobbigt för Reading att hänga med i svängarna. Jag lägger inte alltför stor vikt vid att The Royals placerar sig tre poäng före fredagens kombattanter inför denna strid. Gästerna har en tendens att blanda högt med lågt och överpresterandet av xG-siffrorna vittnar snarare om att Paul Inces gäng kommer att dala i tabellen framöver. Bortaspelet är ett aber för Reading som tappat poäng på åtta av elva resor. Jag tror att dessa siffror förvärras efter besöket i rikets näst största stad. Ettan streckas förmånligt och är ett tecken som gillas skarpt. Spik!

■ Match 1. Det råder inget tu tal om att Rangers är ett av skotska Premierships två bästa lag, men att spika av grabbarna från Glasgow tillsammans med Barcelona är som att be om låg utdelning. Faktum är att The Gers hade en tuff höst där inte minst kräftgången i Champions League sänkte självförtroendet kraftigt. Storförlusterna påverkade även ligaspelet där Celtic är nio poäng före ärkerivalen när ligan återstartar denna torsdag. Queens Park Rangers succémakare, Michael Beale, har anlitats för att råda bot på problemen. Tränaren är således tillbaka i klubben där han agerade assisterande åt Steven Gerrard, men jag håller förväntningarna på en sparsam. En hel drös med frågetecken finns hos värdarna som drogs med mängder av skador innan uppehållet och de får dessutom klara sig utan Barisic som spelar VM med Kroatien. Det gör inte skytteligaledaren Colak, men lyckas Hibernian hålla honom i schack är mycket vunnet. Hibs har bara förlorat två av de fyra senaste inbördes mötena (alla kategorier) med Rangers och då ska det också sägas att förlusterna kommit i relativt jämna matchbilder. Uppehållet bör ha gjort gästerna gott som sett till xPoints underpresterade grovt under hösten. Campbell och Kukharevych är en duo som kan se till att det vänder och här är det svårt att blunda för kupongrenset i österled. X2 är tidiga inslag på mitt system!

■ Match 3. Arsenal rivstartade damernas Champions League när de åkte till Frankrike och krossade de regerande mästarinnorna Lyon med hela 5-1. Jonas Eidevall fick gnugga sina ögon när premiäromgången var avverkad och det är bara att konstatera att brittiskornas effektivitet framför mål var sylvass. Beth Mead bidrog med två baljor men superstjärnan finns inte med i det vändande mötet då hon åkt på en tung knäskada. Jag anser att det har påverkat Londonlagets offensiv i de senaste prestationerna. 4-1 mot Aston Villa var förvisso ett styrkebesked men dessförinnan hade värdinnorna två uddamålssegrar på kontot trots överkomligt motstånd. Denna torsdag skruvas svårighetsgraden upp rejält och till skillnad från svenska folket ger jag Lyon god chans till revansch. Förlusten senast mot PSG till trots har gästerna sett klart förbättrade ut mot slutet och spelare som Le Sommer, Maroszán och Cascarino är pjäser som kan avgöra tighta matchbilder på egen hand. Arsenal har faktiskt råd med en förlust här då slagpåsen Zürich väntar i nästa omgång. Lyon går däremot en tuffare drabbning med Juventus till mötes och denna fight blir således av störst vikt för de tillresta. Jag lockas av spelvärdet till höger och är inte blyg för att lämna de överstreckade ettan därhän. X2 blir mitt val.

Spiken

Barcelona (match 4)

Barcelona körde över Benfica med 9-0 i Spanien och behöver upprepa bedriften efter förlusten senast mot Bayern München. Klasskillnad råder i Lissabon där tvåan är supergiven.

Skrällen

Hibernian (match 1)

Hibernian är bättre än vad tabellen visar och ställs mot Rangers i ett perfekt tillfälle. Desperata i sin jakt på Celtic tror jag att värdarna kan gå bort sig mot en inte oäven opponent. Den rensande högersidan är av yppersta vikt.

Draget

Lyon (match 3)

Lyon gavs en gratisbiljett in i topp 2 när Arsenal besegrade Juventus. Fransyskorna har kapacitet för att kunna revanschera sig från det vändande mötet och jag faller pladask för den spelvärda högersidan. Ettan chansas bort helt.