Spelvärda garderingar kan ge fin utdelning

■■ Alla rekar satt för andra dagen på raken i går. Skrällen Lille slog Milan med hela 3-0 på San Siro och draget LASK vann mycket rättvist borta mot Antwerp, bland annat. Trevliga dagar, nu gäller det att fortsätta gneta. Dagens Topptips är ett potpurri som tar oss runt stora delar av Europa.

Det är en riktigt svår kupong utan en enda favorit som står tydligt under 2 gånger pengarna.

■■ I match 2 hittar vi Serie A:s utropstecken i Sassuolo. De grönsvarta har inlett säsongen över all förväntan med 14 poäng på sex matcher och en andraplats. Framför allt anfallsspelet har varit imponerande med ett målsnitt på tre baljor per match. Nu är dock stjärntrion som legat bakom de flesta av de målen borta då Berardi, Djuricic och Caputo alla är skadade. Rejäla avbräck för offensiven och defensiven har stundtals sett rätt virrig ut. Udinese har sett allt bättre ut och var bara minuter från poäng mot serieledande Milan senast. Har ett lag som är alldeles för bra för att harva i botten. Nu har även klassförvärvet från Watford, Deulofeu, gjort en match för start och börjar komma i gång. Av naturliga skäl kikar det svenska folket tabellen och tycker att den överstreckade spikettan är den mest solklara som finns.

Jag helgarderar direkt. Den vågade går för X2 som får bort 60% av alla kuponger.

■■ Vi fortsätter på temat överstreckade hemmalag i match 3 där Werder Bremen har en del problem. Av de ordinarie spelarna som saknas är det Augustinsson och lagets bästa målskytt Fullkrug, med fyra mål på fem ligamatcher, som sticker ut. Köln har inlett poängmässigt svagt, men varit bättre än resultaten. Höll faktiskt stången riktigt bra mot Bayern München senast där de skapade en hel del framåt och föll med uddamålet. Werder Bremen var ett bottenlag i fjol och är ingen favorit att hålla i handen. Särskilt inte när de streckas över 50% till dessa odds.

Det här är en tämligen öppen historia och X2 är absolut förstavalet.

■■ De bästa spikarna på kupongen ser ut att bli Celta Vigo (match 4), Aberdeen (match 7) och Rio Ave (match 8). Här gäller det att välja och vraka efter eget tycke, men jag tycker nog att Celta Vigo känns allra bäst. Celta har en trupp för att kunna hålla sig i mitten av La Liga medan Elche antagligen har den sämsta samling fotbollsspelare i hela ligan. Nykomlingen har fått en flygande start, men kommer med all sannolikhet mattas. Det svenska folket tar för stor hänsyn till den unga tabellen.

Fint värde på tvåan runt 40%.

■■ I övrigt. Southampton fick sin skyttekung Danny Ings skadad i vinsten mot Aston Villa senast. Blytungt avbräck. När ettan i match 1 dessutom ser ut att överstreckas så åker åtminstone kryssgarderingen fram, trots tacksamt motstånd.

SPIKEN

Celta Vigo (match 4)

Elche har redan lyckats ta tre vinster i La Liga, men har inte varit det bättre laget i någon av matcherna. Nykomlingen har ligans sämsta trupp och kommer dala vad det lider. Celta Vigo har fått en tung start, men haft ett betydligt svårare spelschema. Har en klart högre kvalitet i sig än motståndet här och ska vara klara favoriter. Läge för en viktig trepoängare till trevlig procent.

SKRÄLLEN

Udinese (match 2)

Med spelare som De Paul och Deulofeu har Udinese ett lag som ska kunna klättra i tabellen. Var nära poäng senast mot Milan och möter nu ett Sassuolo som får klara sig utan sina tre bästa offensiva spelare. Bra läge att störa. Tvåan under 20% ska med.

FAVORIT I FARA

Marseille (match 5)

Marseille har ett riktigt tufft spelschema där de vara nere i Portugal och spelade Champions League-fotboll mot Porto (0-3) så sent som i tisdags. Strasbourg ser allt bättre ut och nyförvärvet Diallo har kommit in med energi och två mål på tre matcher. Marseille har inte vunnit på den här arena på många år och får det betydligt svårare än vad strecken säger.