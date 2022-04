■■ Söndagen bjuder på ett härligt utbud av matcher från Europas alla hörn och kanter. Mitt val för dagens bästa spel har fastnat vid mötet mellan Sampdoria mot Roma. Roma har fått en hel del kritik under säsongen. Mycket har att göra med Mourinho och alla associationer han bär med sig men tittar man på de underliggande siffrorna så gör Roma en riktigt bra säsong sett till spelarmaterialet. Formkurvan pekar uppåt just nu med åtta raka matcher utan förlust. Roma befinner sig på en femteplats i tabellen men hoppet lever ännu om att nå topp fyra och spel i Champions League nästa säsong. Sampdoria har en besvikelse under året med ett uddlöst anfallsspel och ett ihåligt försvar.

Deras enda mål för resterande del av ligan är att klara av kontraktet. Jag tror att Romas klass kommer lysa igenom och väljer att spela tvåan till fina 1,87.

■■ På Bomben ser jag toppmötet mellan Juventus mot Inter som en målsnål historia. Det är två lag med tveksam form som inte har råd med en förlust i det här skedet av säsongen.

PSG förväntar jag mig en reaktion från efter den svaga insatsen inför landslagsuppehållet medan Barcelona mot Sevilla känns mer öppen på förhand.

Matchlistan

West Ham – Everton 2

Everton saknar avstängde Allan samt Mina och Davies med skadeproblem. Både West Ham och Everton kommer från svaga insatser innan uppehållet. Oddset 1,80 är för lågt på West Ham.

Atalanta – Napoli 2

Napoli ligger bara tre poäng bakom serieledande Milan medan Atalanta jagar spel i Europa nästa säsong. Atalanta saknar både Toloi och Zapata i matchtruppen. Värdet ligger i Napoli.

Udinese – Cagliari 1

Maris och Santurro missar mötet för Udinese. Perez och Success är uppsatta som frågetecken. Gästerna får klara sig utan Nandez, Strootman och Walukiewizc. Överkomlig uppgift för Udinese.

Real Betis – Osasuna 2

Osasuna har varit ligans sjätte bästa bortalag den här säsongen. Det är deras fina bortaspel som gör så att man ligger på den övre halvan av tabellen. Betis har flera tunga namn på skadelistan inför.

Tottenham – Newcastle 1

Conte bygger någonting spännande med Tottenham. Kulusevski, Kane och Son har hittat ett fungerande samarbete. Newcastle förtjänade mer i förlusterna mot Chelsea och Everton. Svagt odds...

Sampdoria – Roma 2

Det är många matcher den här säsongen som Roma spelat bra utan att få resultaten med sig. Gabbiadini och Damsgaard saknas för hemmalaget. Roma har Zaniolo som tveksam till spel.

Juventus – Inter X

Chiesa, Kaio Jorge, Pellegrini och McKennie missar stormötet för Juventus. Inter har De Vrij som osäker till spel. Båda lagen letar efter formen och har inte råd med en förlust i toppstriden.

Barcelona – Sevilla 1

Skadeläget har ljusnat för Barcelona och spelet ser bättre ut för varje match som går. Sevilla saknar hela sju spelare till kvällens match. Sevilla är det laget som släppt in överlägset minst mål.

Dagens bästa spel

Sampdoria – Roma 2

Odds: 1,87

Trippeln

1. Sampdoria – Roma 2

Odds: 1,87

2. West Ham – Everton över 2,5 mål.

Odds: 1,97

3. Udinese – Cagliari 1

Odds: 1,82

Trippelodds: 6,71

Bomben

A. Juventus – Inter

0, 1 – 0, 1

B. Barcelona – Sevilla

1, 3, 4 – 0, 2, 3

C. Paris SG – Lorient

3, 4, 5 – 0, 1

216 rader, spelstopp 20.44

