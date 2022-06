■■ Sverige fick hård kritik för hur man avslutade VM-kvalet. Det såg länge ut som att man skulle komma först i sin grupp före Spanien men svaga resultat mot Grekland och Georgien blev kostsamma.

Man följde upp det med att knappt besegra ett B-betonat Tjeckien för att sedan åka ut mot Polen i playoff.

■■ Det är ett nytt Sverige där stjärnorna besitter offensiva kvalitéer framför defensivt kunnande. Det innebär också att man måste anpassa taktiken efter den spelartruppen och det är precis vad Janne Andersson gjort, eller åtminstone ska göra. Han har gått ut och sagt i media att det är en mer offensiv taktik som Sverige kommer att gå in till matcherna med framöver och det börjar i kväll. Med tanke på hur defensiven sett ut under kvalet och en mer offensiv inställning tror jag knappast att Sverige håller nollan. Är målet att gå framåt finns det goda möjligheter för en målrik tillställning. Samtidigt så ligger just nu den asiatiska mållinan på låga 2.0.

Jag ser högt värde i överspelet och väljer att investera i över 2,5 mål i matchen till oddset 2,48.

■■ På Bomben är jag inne på samma spår med en målrik seger för svensk del. Norge ska inte räknas bort i sin svåra bortamatch mot Serbien. Gästerna har både Haaland och Ödegaard som kan ställa till med problem för Serbien.

Spanien mot Portugal blir troligtvis en jämn tillställning där individuell briljans eller ett misstag kommer att avgöra.

Matchlistan

Tjeckien – Schweiz 2

Tjeckiens skadeläge ser bättre ut nu än vad det gjorde mot Sverige i VM-kvalet. Den stora målskytten Schick saknas dock hos hemmalaget. Schweiz har mer kvalité i truppen och får också tipset.

Spanien – Portugal 1

Pyreneiskt derby och mycket prestige på spel när Spanien tar emot Portugal. Spanien har inte ett lika namnstarkt landslag som Portugal för stunden men man har spelat en bättre fotboll - etta.

Israel – Island 1

Island kommer från ett tungt kvalspel. Det är inte en lika stark upplaga som under Lagerbäcks tid. Israel är svåra att möta på sin hemmaplan och till oddset 1,88 måste man överväga spel på ettan.

Serbien – Norge 1

Norge avslutade kvalspelet starkt och med spelare som Ödegaard och Haaland på planen kommer man alltid att ha en chans. Serbien är favorit men man är väldigt ojämna i sina insatser, avslag...

Slovenien – Sverige 2

Slovenien är utan fixstjärnan Ilicic medan Ekdal saknas i Sveriges trupp. Cajuste har kommit in i laget istället. Sverige är bättre på samtliga positioner utöver målvaktssidan. Klar bortafavorit!

Nordirland – Grekland 1

Grekland har varit som bäst i matcherna där man fått kontra på motståndarna. Mot Nordirland kommer man inte att få speciellt många tillfällen för kontringar. Nordirland är extremt disciplinerade.

Ecuador – Nigeria X

Ecuador plockade majoriteten av sina poäng i kvalet på hög höjd. Den här matchen spelas på neutral plan. Varken Dennis, Osimhen, Iheanacho eller Lookman är med i Nigerias matchtrupp.

Mexiko – Uruguay X

Suarez saknas i Uruguays trupp. Det är också troligt att en spelare som Valverde vilas med tanke på att han spelade final i Champions League i helgen. Matchen spelas på neutral plan i USA - vidöppet!

Dagens bästa spel

Slovenien – Sverige över 2,5 mål i matchen.

Odds: 2,48

ANNONS: Lämna in expertens spel

Bomben

A. Slovenien – Sverige

0, 1 – 1, 2, 3

B. Spanien – Portugal

1, 3 – 0, 1, 3

C. Serbien – Norge

0, 2 – 0, 1, 2

216 rader, spelstopp 20.44

ANNONS: Lämna in expertens systemförslag