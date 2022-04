■■ Vi har flera fina matcher från The Championship att grotta ner oss i under eftermiddagen men dagens bästa spel hittar jag i det italienska mötet mellan Atalanta och Hellas Verona. Efter förlusten mot Sassuolo förra omgången behöver Atalanta tre poäng för att hoppet om spel i Europa nästa säsong ska leva vidare. Man möter ett Hellas som trivs i kontringsspelet och har tillräckligt med offensiva vapen för att kunna störa ett ihåligt Atalanta-försvar. När lagen möttes tidigare under säsongen på Hellas hemmaplan slutade det 2-1 i Atalantas favör.

Jag tror på ett liknande slutresultat ikväll och väljer därför att investera i över 2,5 mål i matchen till oddset 1,64.

■■ På Bomben tror jag att vi får se en reaktion från Barcelonas sida. Man fick utstå en hel del hård kritik både internt och från media efter uttåget mot Frankfurt i Europa League. Trots en del skador så har man ett vasst spelarmaterial och ska kunna spela ut ett lag som Cadiz på hemmaplan. Nottingham får också gälla som klar favorit på hemmaplan mot ett ojämnt West Bromwich. Nottingham släpper till ytterst få mål och vill man vara djärv så kan man spika nollan på bortasidan.

Atalanta mot Hellas är den mest öppna matchen på förhand. Jag tror inte att gästerna lämnar Bergamo mållösa.

Matchlistan

Barnsley – Peterborough 1

Både Barnsley och Peterborough behöver gå för segern. Ett kryss hjälper inte något av lagen i det här skedet. Peterborough skrällde senast mot Blackburn. Överspelet rekommenderas!

Blackburn – Stoke 1

Blackburns svaga form håller i sig med en seger på sina åtta senaste matcher. I fredags förlorade man mot bottenlaget Peterborough. Det skiljer dock bara två poäng upp till playoff. Lutar åt ettan.

Cardiff – Luton 2

Morrison, Vassell och Watters missar matchen för Cardiff. Luton får klara sig utan Steer, Osho och Clark. Cardiff har ingenting mer än äran att spela för medan Luton jagar en playoff-plats.

Queens PR – Derby 1

QPR har spelat bort sig själva från playoff genom att ha plockat en poäng på sina sex senaste ligamatcher. Derby vände och vann mot serieledarna Fulham förra omgången. Avslag på QPR.

Napoli – Roma 1

Napoli åkte på en tung förlust hemma mot Fiorentina förra omgången. Nu har man halkat efter i guldstriden. Napoli förlorar ytterst sällan två raka matcher hemma mot på San Paolo. Sund etta!

Nottingham – West Brom 1

Cook och Lowe saknas för Nottingham. WBA har Dike, Bryan och Zohore på skadelistan. Nottinghams förlustfria svit i ligan bröts förra omgången mot Luton. Nottingham har varit mer stabila - etta!

Atalanta – Hellas Verona 1

Atalanta har två raka förluster i ligan och åkte ur Europa League i veckan. Skador har varit en orsak till den svaga säsongen för Atalanta men framför allt ser spelet inte lika bra ut som förra året.

Barcelona – Cadiz 1

Det är ett rejält revanschsuget Barcelona som fått utstå hård kritik efter uttåget mot Frankfurt i torsdags. Passande uppgift hemma mot ett svagt Cadiz. Barca saknar Depay och Pique.

Dagens spel

Atalanta – Hellas Verona: Över 2,5 mål.

Odds: 1,64

Bomben

A. Barcelona – Cadiz

3, 4, 5 – 0, 1

B. Atalanta – Hellas Verona

1, 2, 4 – 1, 3

C. Nottingham – West Bromwich

1, 2, 3 – 0, 1

216 rader, spelstopp 20.59

