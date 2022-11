Speltips Schweiz – Kamerun

Osäkerhet runt Schweiz efter det svaga genrepet. Framtungt Kamerun talar för en öppen matchbild med mycket målchanser.

Det börjar direkt med en nyckelmatch för både Schweiz och Kamerun i gruppspelet. Utöver Schweiz och Kamerun är det Serbien och Brasilien som är resterande lag i gruppen. Brasilien förväntas jogga hem gruppen men andraplatsen är vidöppen. Schweiz var knapp favorit men deras insatser på sistone har jämna ut oddsen. Några dagar inför mästerskapet hade man bokat in Ghana som en motståndare för att det skulle likna Kamerun i spelstilen. Då ställde man upp med bästa möjliga lag men föll ändå med 0-2. Det skapades tillräckligt med chanser för att vinna, effektiviteten saknades bara. Det som var oroväckande var deras försvarslinje och fasta situationer. Det såg ut som att laget inte satt ihop.

Schweiz går in till mötet som klar favorit då man har en bättre trupp men jag kan inte låta bli att snegla mot Kamerun-sidan. Kamerun har flera offensiva alternativ som håller hög klass. Aboubakar vann skytteligan i afrikanska mästerskapen, Choupo-Moting har öst in mål för Bayern München och både Mbuemo och Toko Ekambi har fart för att hota i djupled. Lägg till att man har Anguissa på mittfältet som varit en viktig del i det Napoli som tagit Europa med storm under hösten.

Det finns onekligen talang hos Kamerun man kan man få utlopp för allt i spelet? Det är frågan.

Mitt huvudspel för matchen blir över 2.0 mål Asian. Oddset 1,70 känns generöst med tanke på balansen hos Kamerun. Jag kan inte heller låta bli att testa Kamerun att vinna till höga 5,40.

Sett till hur Schweiz såg ut i genrepet är det värt en slant.

Amrounis spelförslag

Över 2.0 Asian.

Odds: 1,70

Kamerun att vinna.

Odds: 5,40

Speltips Uruguay – Sydkorea

Det är dags för Valverde att få sitt stora genombrott på den internationella scenen. Son ser ut att göra en mirakulös återkomst i premiären.

Uruguay är mångas outsider till att ta sig långt i den här turneringen. Det finns både kvalité och erfarenhet i truppen. Forwardsparet Cavani och Suarez hänger fortfarande med men det är Liverpools Nunez som kommer att få dra det stora lasset offensivt i det här mästerskapet. Det är honom Uruguay förlitar sig på när det kommer till målskyttet.

Mittfältet är deras starkaste lagdel på papperet med spelare som Bentancur, Vecino, Valverde, Torreira och Ugarte.

Valverde har vuxit ut till en världsstjärna i Real Madrid under hösten och det här kan bli mästerskapet då han får visa resten av världen vilken fantastisk spelare han blivit. Han besitter både snabbhet och skotteknik av absoluta världsklass.

För Sydkorea har det mesta handlat om huruvida Son kommer att hinna bli spelklar till premiären och just nu tyder allting på att han kommer spela. Det ger förstås Sydkorea ett enormt lyft både offensivt men också som lag.

Han är deras stora fanbärare och den som förväntas avgöra matcherna för Sydkorea.

Uruguay är ingen drömmotståndare för Sydkorea. Det är ett lag som spelar fysiskt och är skickliga på fasta situationer. Det är två svagheter som finns hos det sydkoreanska laget. Mittfältskampen blir oerhört viktig då Sydkorea är ett lag som gärna vill rulla boll.

Min känsla inför matchen är ett Uruguay blir för tunga att möta för Sydkorea som väger lite lätt. Uruguay att vinna matchen finns att hämta till oddset 1,70. Jag gillar också prestationsbaserade spel på Valverde då jag tror att vi får se betydligt lägre odds senare under turneringen. Valverde att bli matchens lirare finns att spela till oddset 5,00 samt en skottrappa med skott på mål.

Ett skott på mål för Valverde betalar 2,05, två skott på mål ger 7,00 och tre skott på mål ger hela 41,00. Det är helt enkelt för högt om man ser till hur han presterat i Real Madrid under hösten.

Amrounis spelförslag

Uruguay att vinna.

Odds: 1,70

Valverde Man of the Match.

Odds: 5,00

Valverde över 0,5 skott på mål.

Odds: 2,05

Valverde över 1,5 skott på mål.

Odds: 7,00

Valverde över 2,5 skott på mål.

Odds: 41,00

Speltips Brasilien – Serbien

Offensivt balanserat Brasilien tar sig an Serbien i premiären. Det kan smälla i matchen då två fysiska lag drabbar samman.

Det är dags för turneringens stora favorit att äntra scenen. Brasilien har fått bära favoritskapet inför turneringen och det är lätt att förstå varför när man tar en närmare titt på deras trupp. Det är spelare som är stjärnor i sina lag på varje position. Lagen ställdes mot varandra i förra VM och då var oddsen näst intill identiska med Brasilien som klar favorit. Både Brasilien och Serbien ser bättre ut på pappret inför årets turnering. Milinkovic-Savic och Mitrovic har vuxit ut till stjärnor på den europeiska scenen. Frågetecknet som finns runt Serbien är deras backlinje. Den håller inte alls samma klass som mittfältet och anfallet. Dessutom ser det ut som att Kostic kommer att missa premiären för Serbien.

Hans inläggsspel är vanligtvis en nyckel när man söker spelare som Mitrovic, Jovic och Vlahovic i boxen.

Baserat på elvorna som det rapporterats om från Brasiliens träningar så har Tite valt en väldigt offensiv balans på laget i premiären. Det ser ut att bli full fart framåt med andra ord. Det i sin tur talar för överspelet men 3.0-linan är för hög i mitt tycke i en premiär. I vanliga fall hade jag spelat under men när Mitrovic möter Neymar undviker jag hellre det spelet. Istället har jag riktat blickarna mot kortlinan. Över 4,5 kort i matchen ger oddset 2,00.

Det är två lag som spelar med väldigt mycket passion och är fysiska, ibland på gränsen till småfula. Jag tror att det kan smälla i premiären.

Amrounis spelförslag

Över 4,5 kort i matchen.

Odds: 2,00

Speltips Portugal – Ghana

Det vimlar av kvalitet i den portugisiska truppen. Klarar Santos av att träffa rätt med balansen i laget?

Portugal har en av turneringens mest spännande trupper om man bara ser till namnen. Fernando Santos har en utmaning i hur han ska få plats med all offensiv talang på planen samtidigt. Ronaldo, Joao Felix, Leao, Bernardo Silva och Bruno Fernandes har alla gjort sig förtjänt av startplatser men det gäller att hitta rätt balans i laget för Santos. Spelare som André Silva och Joao Mario riskerar att få stå åt sidan. Även i backlinjen ser det knepigt ut med tre av världens bästa vänsterbackar i truppen. Cancelo, Guerreiro och Nuno Mendes hade tagit en startplats i nästan samtliga landslag men här behöver Santos välja för alla tre kan inte få plats i startelvan.

På mittbackspositionen är Ruben Dias given. Bredvid honom står valet mellan Danilo och 39-årige Pepe.

Om Portugal får ut maximalt av sin trupp är det få andra nationer som kommer i närheten av deras högsta nivå. Spelmässigt har det dock inte sett fantastiskt ut senaste månaderna och man möter ett kontringsskickligt Ghana som har väldigt mycket snabbhet på sina offensiva positioner. Blir Portugal för offensiva i sin balans på mittfältet kan man bli straffade hårt av Ghana.

Kvalitetsmässigt råder det ingen tvekan om att Portugal är det bättre laget men man ska visa det på planen också.

Över 2,5 mål i matchen spelas till oddset 1,87.

Amrounis spelförslag

Över 2,5 mål i matchen.

Odds: 1,87

