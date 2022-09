■■ Hammarby har chansen att knappa in på toppen efter Häckens fadäs hemma mot Degerfors tidigare under helgen.

Efter krysset i derbyt mot AIK är det seger som gäller för Hammarby då man inte har råd att tappa så mycket mer poäng om man ska sno guldet från Djurgården och Häcken.

■■ För Norrköping består hela den andra halvan av säsongen av en ommöblering av laget. Man försöker att hitta en ny identitet med ett nytt spelsätt. Laget letar fortfarande då spelet inte fungerat i den utsträckningen man vill. Deras hemmaspel den här säsongen har varit under all kritik. Det finns dock gott om offensiv kvalitet i hemmalaget med spelare som Levi och Nyman på planen. Detsamma gäller förstås för Hammarby som öser in mål framåt.

Jag tror att vi får se mål åt bägge hållen i den här matchen och väljer därför att investera i över 2,5 mål i matchen. Det betalar 1,66 gånger pengarna.

■■ På Bomben håller jag Värnamo som den stora favoriten på hemmaplan. Man har chansen att distansera sig från bottenstriden en gång för alla om man vinner mot Helsingborg på hemmaplan.

Varken Kalmar mot Varberg eller Mjällby mot Göteborg förväntas bli några målfyrverkerier på förhand.

Matchlistan

Kalmar – Varberg 1

Efter två raka segrar ligger Kalmar bara en poäng efter Malmö och tre poäng bakom AIK. Man har chansen att hänga på i toppen av tabellen vid en seger i kväll. Varberg har tre raka oavgjorda.

Mjällby – Göteborg 2

Mjällby har tappat sin tränare mitt under säsongen. Han sa upp sitt kontrakt under veckan. Gustavsson är avstängd för Mjällby. Göteborg saknar Eriksson. Oddset 3,01 är för högt på Göteborg.

Värnamo – Helsingborg 1

Helsingborg förlorade den viktiga hemmamatchen mot Mjällby förra omgången och har nu Taha Ali avstängd. Han har varit deras viktigaste spelare offensivt den här säsongen. Stark etta!

Brage – Utsikten 1

Brage har Sletsjoe indisponibel till matchen. Utsikten har hela tre spelare avstängda inför mötet. Brage har bara två förluster på sina tio senaste matcher. Oddset på ettan lockar till spel.

Dalkurd – Brommapojkarna 2

BP går som tåget just nu. Gästerna jagar sin sjunde raka seger och har en förlustfri svit på tio raka matcher. Dalkurd har både Browning Lagerfeld och Ahmed Zubair avstängd till mötet.

Norrköping – Hammarby 2

Norrköping har varit en enorm besvikelse den här säsongen. Bajen är ett av seriens formstarkaste lag för tillfället. Det mesta talar för Hammarby men Norrköping har en hög högsta nivå.

Torino – Lecce 1

Berisha, Miranchuk och Fares är borta för Torino. Nykomlingen Lecce har Cetin, Strefezza, Dermaku och Brancolini osäkra till spel. Torino har ett starkare lag på papperet. Lutar åt ettan.

Valladolid – Almeria 1

Det är svårt att veta vart Valladolid står då man mött Sevilla, Barcelona och Villarreal. Det är tre förväntade topplag. Almeria har fått en bra start på serien men saknar avstängde Centelles i kväll.

Dagens bästa spel

IFK Norrköping – Hammarby över 2,5 mål.

Odds: 1,66

Bomben

A. IFK Norrköping – Hammarby

1, 3, 4 – 2, 3

B. Värnamo – Helsingborg

1, 2, 3 – 0, 2

C. Kalmar FF – Varberg

1, 3 – 0

D. Mjällby – IFK Göteborg

0 – 0, 1, 2

216 rader, spelstopp 18.59

