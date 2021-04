Som att kliva in i Kalles chokladfabrik

Oj, söndagens Europatips är för en inbiten som att kliva in i Calles chokladfabrik som 7-åring. Det händer grejer precis överallt och spelvärdet är enormt. Premier League, Serie A, La Liga och första omgången av Allsvenskan är det som gäller. Antal överstreckade favoriter går inte att räkna på ena handens fingrar. Att hitta skrällar är således det minsta problemet.

Här är mina två bästa lågprocentare:

Match 8. Real Betis gör en fin säsong i La Liga och har välförtjänt riktigt fint häng på Europaplatserna där de på samma poäng slåss med Real Sociedad och Villarreal om platserna 5 och 6 som ger biljetter. Spelare som Fekir och inte minst Sergio Canales och i långa stunder varit lysande. På Benito Villamarin har Betis tagit tre raka segrar och här finns det inget lag i Spanien som hämtar lätta poäng. Särskilt inte ett Atlético Madrid som tappat fart och är på väg att slarva bort den tidigare så trygga serieledningen. Det är, som vanligt när det gäller AM, offensiven som ser trubbig ut. Nu har Simeone extra stora problem då både Suarez (19 mål) och Felix (7 mål) dras med skador och är frågetecken till den här matchen. Om ingen av anfallarna kan starta ser det riktigt tunnsått ut framåt. Det svenska folket litar dock sin vana trogen på Atlético och streckar upp tvåan över 60%. Helt befängt i min värld då den snarare borde ligga runt 40-45%. Valet att chans bort den överstreckade tvåan är enkelt. Jag streckar från vänster där skrällettan till just nu 15% är ett av kupongens absolut bästa drag.

Match 12. Allsvenskan är tillbaka på tipskupongerna! Underbart, men så klart svårtippat de första omgångarna innan lagen har satt sig. Premiär-omgångar är alltid speciella. Något som återkommer varje säsong är att det alltid finns någon nykomling som överträffar sig själva de första omgångarna när de går ut och är överpeppade på livet som kalvar på grönbete. Jag hoppas att Halmstad kan vara det laget när Örjans Vall äntligen är en allsvensk arena igen. Hallänningarna har en trupp som har alla förutsättningar att klara sig kvar i den högsta serien. Rutin finns i Ante Johansson och Joel Allansson. I Malmö-lånet Marcus Antonsson har tränare Haglund en spelare som i rätt miljö kan aspirera på titeln allsvensk skyttekung. I genrepet mot Elfsborg stod anfallaren för matchens enda mål. Häcken är tippade som ett topplag och är starka truppmässigt, där inte minst Jeremejeff sett riktigt het ut under försäsongen. Visst ska Hisinge-gänget vara favoriter, men vi ska inte glömma att Getingarna hade det svårt på gräs förra säsongen och trivs absolut bäst på plastmattorna. När Häcken då streckas upp över 70%, 20 enheter för högt, borta mot en pigg nykomling så måste bara 1X har högsta prioritet. Ettan till 10% är en spännande rensare.

***

Spikarna då? De svåra luringarna denna söndag.

I jämnstreckade match 3 mellan West Ham - Leicester tycker jag det finns ett bra läge att välja sida. West Ham gör en otroligt fin säsong och David Moyes har fått all upprättelse han kan få. Absolut ingen trodde att The Hammers skulle vara med och slåss om Champions League-platser när säsongen började, men just nu stämplar de faktiskt in Topp 4. Före klubbar som Chelsea, Tottenham och Liverpool. Lånet av utskrattade Jesse Lingard har varit en total succé. Killen som stod för ett mål på hela säsongen i United i fjol har redan bombat in sex bollar på åtta matcher. Men. Till den här matchen har hemmalaget en hel del problem. Viktige Declan Rice dras med en skada och giganten på topp, Michail Antonio, fick kliva av senast mot Wolves och är troligtvis borta. Två av lagets absolut bästa spelare och blytunga avbräck. Lägg därtill att det såg rejält virrigt ut sista 60 minuterna mot Wolves där de återigen var nära att tappa en 3-0-ledning. Leicester har trivts utmärkt på bortaplan hela säsongen och är ett bättre lag. Nu är dessutom Maddison tillbaka från skada och det tackar inte Vardy och formtoppade Iheanacho på topp nej till. Innan torsken mot Man City senast hade Leicester radat upp fina prestationer och jag tycker de ska ha toppchans i den här matchen. När svenska folket inte kan bestämma sig och streckar rakt över så är det således bra läge att välja sida. Jag spikar tvåan som i skrivande stund kan fås under 40%.

Med tanke på alla överstreckade favoriter så går det inte att komma ifrån att kosta på sig en egen ”åsnespik”. Det vill säga ett singeltecken som det inte finns något vidare spelvärde i, men som bara måste sitta i jakten på 13 rätt.

Där väljer jag att lita på IFK Norrköping i match 13. Rikard Norling har haft en stor spelaromsättning sedan han tillträdde som tränare. Men truppen håller fortsatt riktigt bra kvalitet. Nye nigerianen Adegbreno, värvad från Rosenborg, ser högintressant ut och har bombat in mål på försäsongen. Ihop med en playmaker av internationell klass i Haksabanovic finns det offensiv kraft så det räcker och blir över även när Totte Nyman går skadad. Sirius tog de flesta med storm i fjol, men mattades rejält framåt hösten. Sen dess har de tappat två av sina absolut bästa spelare i Stefano Vecchia samt Elias Andersson, men kanske framför allt spindeln i näten tränaren Henrik Rydström som flyttat hem till Kalmar. Försäsongen har skvallrat om att Uppsala-gänget kommer att få det tufft den här säsongen och jag tror inte de kommer kunna stå emot på Östgötaporten. Ettan spikas trots höga streck.

Spiken

Norrköping (match 13)

Sirius har tappat både Vecchia, Elias Andersson och tränare Rydström inför säsongen. Kommer att få det kämpigt. Här råder klasskillnad när Norrköpings nya skyttekung (?) Adegbenro sett strålande ut på försäsongen ihop med playmakern Haksabanovic. Ettan känns solid på Östgötaporten.

Skrällen

Halmstad (match 12)

Örjans Vall är äntligen en allsvensk arena igen och Halmstad kommer komma ut som frustande tjurar på vårens första grönbete. Har värvat smart när de tog in Markus Antonsson från Malmö. Favorittippade Häcken trivs bättre på konstgräs och överstreckas rejält av det svenska folket. Ge oss en häftig premiärskräll!

Favorit i fara

Atlético Madrid (match 8)

Atlético ser ut att sakna båda anfallarna Suarez och Felix på grund av skador här. Då blir det tufft mot hemmastarka Real Betis som i allra högst grad slåss om Europaplatser. Den överstreckade tvåan lockar inte alls.