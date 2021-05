Snurrig tipshelg – men rätt beslut

Återigen börjar det sättas i system att kunder smidigt kan sätta in hos spelbolagen, men när kund begär utbetalning på liten del av vad man satt in sätts det upp trösklar.

Bolagen hänvisar till regler – KYC (Know Your Customer) – Kundkännedom. Begär in dokument som visar att du är du och också var du fått pengarna ifrån som du spelar för.

Utnyttjas mot småspelare. Torskarna, som för en gångs skull får ett litet inslag och vill uppleva känslan att begära utbetalning. Det medvetna problemskapandet får hälften av kunderna strunta i ta ut och i stället spela bort pengarna.

Visa ryggrad. Begär dokumentation efter andra eller tredje insättningen. Då fungerar utbetalning smidigt. Ni får ju pengarna ändå. Skamligt!

Det här är troligen en återgång i strategi tack vare att insättningsgränsen förlängs hela tiden.

Vi har en riktig snurrig tipshelg framför oss:

Stryktipset förläggs till söndag med sista PL-omgången. 17 mille-jackpot. Spelstopp 16.59!

Europtipset vikarierar på lördag sista omgången av LaLiga och Bundesliga samt ett par tidiga svenska matcher. Spelstopp 14.59. En lördag!

Tycker ändå Svenska Spel gör rätt här för att ge oss bästa möjliga kuponger. Svenska tippare har blivit flexibla på grund av pandemin.

Chans till ett par riktiga skrällar på söndag, men stor risk för lätt rad, låg utdelning och potten rullar vidare. För att kunna konkurrera med en dubbeljackpot. På elitloppslördagen!

Frågan då, förutom CL-finalen, är att Stryket får svårt hitta 13 värdiga matcher. Men det problemet tar vi nästa vecka…