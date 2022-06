Smålänningarna får åka poänglösa hem

Med midsommarhelg kommer automatiskt ett reducerat spelutbud.

Ändå finns en hel del att se fram emot:

Efter en tredjedel spelad och knappt en månads uppehåll drar Allsvenskan i gång igen.

Ska Häcken lura Stockholmslagen på titeln när Malmö FF släppt fem poäng i förgåva?

På måndag drar Wimbledon i gång och vi har två veckor med snabbtennis framför oss. Alla väntar vi på en generationsväxling som aldrig kommer.

1,89 på Djokovic.

Från 1 juli har vi cykelns Tour de France. Vacchis och Adamsons röster är lika sommarvaggande som Sommar i P1.

Jaga bergsetappvinnare.

6 juli damernas fotbolls-EM. Sverige rankas som sjätte lag.

Nio gånger insatsen.

I Las Vegas snurrar finalserien i NHL på i bakgrunden. Ljummet intresse när inte deras egna Golden Knights ens gick till slutspel.

Desto mer tryck runt pokern då jakten på de smaklösa VM-guldarmbanden pågått under hela juni. WSOP, World Series Of Poker. Nu tillbaka med ordinarie rutiner och slogan ”Returns to the strip” efter byte av spelhotell.

Huvudtävlingen startar 3 juli, men flera tävlingar har redan haft tusentals startande.

Än så länge inga riktigt framskjutna placeringar för svenska deltagare.

Är på plats. Fruns initiativ. Humor och högoddsare två viktiga ingredienser i ett fungerande och långvarigt förhållande. Hon föreslog att vi på vår jubilerande bröllopsdag skulle förnya våra äktenskapslöften i ett Elviskapell i Las Vegas.

– Och så kan ju du vara med i den där pokertävlingen.

– Äsch, jag har inget i Main Event att göra, svarade jag förhoppningsfullt.

– Nej, jag menar i WSOP Seniors. Den för deltagare +50 år.

Ridå. Min egen fru. Föreslår start i tävlingen med det mindre smickrande smeknamnet ”Läsglasögonarmbandet”…