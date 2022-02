Slog till med dubbelseger

Vi börjar med att blicka tillbaka till fredagens High Five-lopp Prix Jean Boillereau på Cagnes-sur-Mer där Halmstadtränaren Wilhelm Paal satt upp bakom Speedy Face. Ekipaget var inte betrott och stod i hela 45 gånger pengarna, men lyckades efter en perfekt resa i rygg på ledaren spurta till en säker seger på 1.12,6/2925 meter och över 25.000 euro in på kontot. Magnus Dahléns Velvet Gio blev oplacerad i samma lopp.

Under fredagen skickade stekhete Tomas Malmqvist sin Crack Atout till Graignes och visade att den fina stallformen håller i sig när Pierre Vercruysse guidade hästen till en andraplats. Tioåringen kördes till ledningen efter en bit, men släppte och följde med bakom vinnaren till en säker silverpeng.

Ett bra drag

Robert Bergh hade en stoduo till start på Laval i lördags. Vikens Fingerprint galopperade, men Mily slog till med en tredjeplats, vilket var hennes första pallplats på fransk mark. Även Fredrik Wallin tog med sig en pallplacering från lördagen när hans Orlando blev tvåa på Agen-La Garenne. Stoet kördes till ledningen men släppte till favoriten. Det visade sig vara ett bra drag och hon höll ryggen hela vägen till andrapriset.

Fredrik Wallin hade sedan en superdag på söndagen med dubbla segrar på Vincennes. Först ut var Millie Millionaire som vann Prix d’Arras. Stoet fick en fin resa invändigt och när luckan kom över upploppet sköt hon till vasst till en seger värd över 25.000 euro. Och direkt i loppet efter, Prix de la Gacilly, var det dags för Iceland Falls att ta en seger även hon. Iceland Falls visade riktigt vinnarskalle i spurten och vinsten var värd drygt 20.000 euro.

Även i söndagens mest prestigefyllda och penningstinna lopp hade vi dubbla svenskintressen. Criterium des Jounes, eller ”vår-kriteriet” för treåringarna avgjordes på söndagseftermiddagen. Favoriten, Phillippe Allaires Just a Gigolo, kördes offensivt och blev till slut också vinnaren. Det stora svenskhoppet, Tomas Malmqvists Jazzy Perrine, befäste sin plats i kulltoppen då hon bjöd på en ryslig spurt från kön och blev klar tvåa, vilket belönades med 50.000 euro. Jarmo Niskanens Joyful Diva blev nia och utan pengar i loppet.

Prix de Bracieux på Vincennes under måndagen var ett riktigt svenskslag. Som så ofta denna vinter drog Tomas Malmqvist det längsta strået och hans M.T.Oscar avgick med segern efter att ha kört sig till spets efter en bit och gått ifrån säkert över upploppet. Silverpengen gick till Jerry Riordans Bordeaux S. före Mister Donald som tränas och kördes av Björn Goop. Även fjärdeplatsen blev svensk i form av Jarmo Niskanens Franklin Face. I det slagna fältet fanns dessutom My Dream Art (Oskar J Anderssons första start på Vincennes) och Nicklas Westerholms On Track He’s Black.

Framgång för Goop

Björn Goops Jack l’Eventreur knep en andraplats i Prix de Graignes på Vincennes under tisdagen. Tomas Malmqvists duo Jail Break och Jasmin du Vallon blev båda diskvalificerade för galopp.

Blickar vi framåt har vi närmast dubbla svenskintressen i Prix du Cantal på torsdagseftermiddagen när Magnus Dahléns Julia Pellini bland annat möter Stefan Melanders Digital Class på Vincennes. De tar sig bland annat emot en fromtoppad Kennedy som numera finns hos Erik Bondo.

Till helgen är det stora loppet Prix de Paris som avgörs över mastiga 4150 meter. Den enda svenskhästen i anmälningslistan är Tomas Malmqvists Calle Crown som kommer med fin form efter andrapriset i Prix de Munich senast. Här kommer han dock få ta sig an både Pd’A-ettan och tvåan i Davidson du Pont och Galius, Souloys stjärnsto Ampia Mede S.M. och Richard Westerinks starke åttaåring Etonnant.