Skrällrepris att vänta i Karlstad

Det är full omgång i SHL på lördagen med sju matcher igång under eftermiddagen och kvällens. Jag har valt att rikta fokus på mötet mellan Färjestad och Brynäs. Färjestad har varit ett av seriens målgladaste lag och ligger tvåa i tabellen trots att deras målskillnad bara är plus fem. Det är framförallt i offensiven deras styrkor ligger medan backsidan och målvaktsspelet kunde varit bättre, åtminstone under starten. Brynäs har varit väldigt upp och ner men med Timashov, Scott och Larsson finns det spets framåt. Nu verkar dessutom Anton Rödin vara tillbaka från skada.

När lagen möttes tidigare under säsongen på Brynäs hemmaplan slutade det 5-1 till Färjestad. Det kanske inte blir riktigt så stora siffror idag men jag tror att vi får se ytterligare en öppen tillställning med gott om målchanser. Färjestad kommer inte att bevaka sin ledning på hemmaplan utan fortsätta att ösa. Oddset 2,03 på över 5,5 mål i matchen ligger i överkant.

På Bomben är jag inne på samma spår med en målrik tillställning i Karlstad. HV71 mot Malmö blir en tajt historia där HV71 seglat upp som lite väl stor favorit sett till hur laget presterat hittills. Skellefteå får bära favoritskapet borta mot Timrå. Skellefteå är ett av ligans mest offensiva lag. Förutsatt att målvakterna inte storspelar så kan det bli ett riktigt målfyrverkeri i Timrå.

Matchlistan

Färjestad – Brynäs 2

Brynäs har gjort en del förändringar i truppen med målvaktsbyte och senast blev Palve bänkad. Rödin förväntas vara hundra procent igen efter skada. FBK kommer från en tuff match i CHL, skräll!

HV71 – Malmö 1

HV71 har inte motsvarat de högt ställda förväntningarna på laget. Trots att man är nykomlingen så var det ett lag som siktade mot slutspel. Spelet har inte varit tillräckligt bra hittills. Iskall etta...

Timrå – Skellefteå 2

Landslagsuppehållet kom olägligt för Timrå och Skellefteå då båda var inne i en fin period. Skellefteå hade precis ryckt upp sig från en djup formsvacka. Skellefteå har ett starkare lag, fin tvåa!

Växjö – Linköping 1

Växjö har visat upp en otrolig styrka i deras försvarsspel. Ska man kritisera något så är det offensiven som kan sakna kreativitet ibland. Linköping har två raka segrar i ryggen. Lutar åt ettan.

Turkiet – Tjeckien 2

Tjeckien saknar sin skyttekung Schick men imponerade hemma mot Färöarna förra matchen. Turkiet tog en knapp seger mot Skottland senast. Det är två jämna lag - ettan är för stor favorit här.

Leksand – Frölunda 1

Skadeläget ser bättre ut för Leksand efter landslagsuppehållet men man saknar fortsatt några namn. Frölunda kommer från en solid insats i CHL där man enkelt vann mot tyska Straubing.

Luleå – Oskarshamn 1

Luleå har underpresterat sett till deras trupp. Det räckte hela vägen till final förra säsongen och det här året ser inte truppen sämre ut. Oskarshamn har varit sylvasst i sitt powerplay. Favorit i fara!

Örebro – Rögle 1

Rögle får inte igång sitt spel. Det blev förlust mot Salzburg tidigare under veckan och återigen skapade man inte speciellt mycket framåt. Örebro har varit starka på hemmaplan. Vidöppet inför!

Sverige – Algeriet 1

Sverige saknar spelare som Ekdal, Kulusevski och Isak i truppen. Det blev seger senast mot Mexiko efter en stark försvarsinsats. Algeriet är spelskickliga och ska inte underskattas. Svag etta...

Dagens bästa spel

Färjestad – Brynäs: Över 5,5 mål i matchen.

Odds: 2,03

Bomben

A. HV71 – Malmö

0, 2, 4 – 2, 5

B. Timrå – Skellefteå

3, 5 – 4, 6

C. Färjestad – Brynäs

3, 4, 5 – 2, 4

144 rader, spelstopp 15.15

