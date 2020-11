Skrällen plockas med tidigt i Londonderbyt

■■ Tre Premier League-matcher och tio fighter från The Championship. Vi börjar vänja oss vid upplägget och de svåra kupongerna. Denna helg finns det bara en riktigt stor favorit, Chelsea. Här är frågan om man vill göra det lätt för sig och spika det högt streckade, men formstarka, Londonlaget när det ändå lär kunna ge bra med pengar? Jag lutar åt det.

Frank Lampard har börjat få ihop pusselbitarna efter en svajig start på säsongen. Försvarsspelet har satt sig med fem raka tävlingsmatcher utan insläppt mål. Kommer visserligen från ett tight spelschema med Champions League, men matchen i veckan mot Rennes blev en promenad i parken när Chelsea fick spela med en man mer i över en halvlek och avgjorde tidigt med hjälp av Werners straffmål. Dessutom ingen jobbig bortaresa i benen. Att Pulisic och Havertz saknas är givetvis avbräck, men när Ziyech nu kommit igång finns det gott om alternativ. Truppen är bred. Sheffield United har visserligen kämpat på, men når inte alls upp till samma nivå som i fjol. En poäng på sju matcher är ett bevis på det. Jag tror inte det här behöver bli någon överkörning, men jag tycker det finns bättre skrällar på kupongen och Chelsea är ändå den troligaste vinnaren i de här 13 matcherna. Jag spikar den stora favoriten i match 1.

■■ Det gör jag inte med nästa Premier League-favorit i match 3. West Ham har gått starkt på slutet, trots tuffast möjliga spelschema. Tog sånär en poäng borta mot Liverpool senast. Men, den som har följt The Hammers under en längre tid vet hur ojämna de kan vara. Bra insatser mot topplagen, men när West Ham förväntas vinna och föra matcher så går det åt pipan. Kolla bara på premiären hemma mot Newcastle (0-2) som är ett tydligt exempel. Här ser viktige centertanken Antonio ut att saknas igen och fjolårets 400-miljonersvärvning, Haller, har ännu inte bevisat sig i Premier League. Fulham tog i sin tur första vinsten för säsongen hemma mot WBA i måndags, där 2-0 var i underkant. Mitrovic såg ut som den bjässe han är och assisterade bägge målen. Tvåan streckas just nu till 14% och det är alldeles för lågt. Skrällen åker med tidigt i detta Londonderby.

Jag skriver det nästan varje vecka, men The Championship är en liga som aldrig upphör att förvåna. Det är tätt matchande med rotation och skador på det. Så det är viktigt att hålla koll på lagen. Mina bästa drag i andraligan kommer här:

■■ De två största favoriterna är Watford i match 10 och Nottingham i match 12. Båda möter på pappret tacksam motstånd, men streckas alldeles för hårt. Det har bevisats gång på gång att det inte går att ställa ut skorna och tro att tre poäng ska kastas på en som hemmafavorit i den här ligan. Bournemouth streckades på samma sätt förra lördagen, men fick nöja sig med en pinne. Jag vill gärna gardera både dessa favoriter, med åtminstone krysset, för i de här matcherna går det att göra pengar.

■■ I match 9 hittar vi en intressant match. Preston har på något sätt lyckats förlora fem raka hemmamatcher, men tagit 13 av 15 möjliga poäng på bortaplan. Det är naturligtvis en hel del tillfälligheter inblandat i det där, men det svenska folket älskar sån här statistik. Det gör att tvåan nu streckas upp mot 50%, vilket är alldeles för mycket. Preston vinner absolut inte den här matchen i snitt varannan gång. Rotherham är i mitt tycke underskattade. I grunden står de för en stabil defensiv fotboll och går sällan bort sig. Ska ha bra chans till minst en pinne här i vad jag tror kommer bli en målsnål och tight match. 1X får bort över hälften av alla kuponger i spel och är en spännande väg att gå.

■■ I övrigt tror jag det är dags för Brentford att ta tre poäng i match 6. Middlesbrough har inlett säsongen klart över förväntan, men förväntas inte vara något topplag när säsongen summeras. Brentford har varit en liten besvikelse hittills, men inledde också fjolåret knackigt innan de exploderade. Nyförvärvet Ivan Toney fortsätter visa hysterisk form med nio mål på de sju senaste och toppar skytteligan. Jag gillar priset vi får på ettan här. Så länge den håller sig runt 55% är det en fullt gångbar spik.

• • •

SKRÄLLEN

Fulham (match 3)

West Ham har en historia av att kunna stå för riktiga bottennapp när de kliver in som klara favoriter och ska föra matcher. Antonio är ett tungt avbräck. Fulham tog en stabil seger mot WBA och vädrar morgonluft till detta Londonderby. Till låga 14% är tvåan kupongens bästa skräll värdemässigt.

SPIKEN

Chelsea (match 1)

Lampard har fått igång maskineriet och har en bred trupp som kan ersätta Havertz och Pulisic som saknas. Sheffield United har inte alls kommit upp i fjolårets nivå. Kämpar på, men räcker i slutänden inte till mot så här tufft motstånd på bortaplan. Ettan är en osexig, men en rimlig spik på en svår kupong.

FAVORIT I FARA

Preston (match 9)

Det svenska folket irrar bort sig i sin statistik-djungel när de ser att Preston är ligans bästa bortalag. Totalt sett har Preston dock varit ojämna och ska inte alls streckas upp mot 50% borta mot defensivt starka och underskattade Rotherham. Avslag på favorittvåan.