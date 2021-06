Skippa helgspelen – men gör EM-läxan

Veckan efter elitloppshelgen brukar i spelvärlden vara stilla. Nu i dubbel bemärkelse när även Europabollen tagit sommarlov.

Sätter en stor varningstriangel för de vänskapslandskamper som spelas närmaste veckan innan EM. Håll er undan!

Slitna nyckelspelare kommer stå över och sex byten per lag. Normala chansvärderingen är satt ur spel.

Mitt råd inför den här spelhelgen är enkelt och sunt. Stå över spel helt under 3-5 dagar. Struntar i hästar och sporten. Det gör er gott! Visst, kolla lopp och matcher för hålla er uppdaterade, men orka inte bry er i att er ”klara” vann just under dessa dagar. Det kommer 1000 nya spelobjekt. Lovar.

Förutom gött väder så är det perfekt läge att göra EM-läxan med en vecka kvar till mästerskapet:

Plugga in grupper och gruppspelsmatcher.

Ha koll på träningsmatcher och skadeläget på ordinarie spelare.

Gör oddsjämförelser med bolagen man använder för matcherna. Titta igenom övrigt spelutbud. Varför ändras oddsen?

Har nu bestämt vilket som blir mitt huvudspel som EM-vinnare. Hade Belgien, men med general De Bruyne i Phantom of the opera-mask (brutet näsben i CL-finalen) blir det:

Spanien! Har ett par misslyckade mästerskap bakom sig och ingen tydlig fixstjärna. Perfekt läge för hela laget att slå till som ”underdog” bakom topp fyra. 9 gånger fläsket. Man tackar.

Ett säkert försommartecken som är tillbaka är Franska Öppna i tennis. Att ha på Eurosport i bakgrunden med slagdueller på grus och en kommentator som inte lägger sig i för mycket. Tryggt som en vaggvisa. Bara lyssna, inte spela…