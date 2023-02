■■ Det blev en svensk succé under gårdagens distanslopp med Hanna Öberg som etta och Linn Persson tvåa. Detta trots att Sveriges största hopp på förhand inte fanns tillgänglig i form av Elvira Öberg. Det säger en del om bredden i det svenska laget på damsidan.

Idag finns det en ny chans till svensk medalj då Sverige går in som andrahandsfavorit till singelmixedstafetten.

■■ Det är inte alla nationer som ställer upp med bästa möjliga lag men Norge har valt att göra det. Röiseland stod över gårdagens lopp för att vara fysiskt redo till dagens stafett och hon ska åka ihop med suveränen Johannes Thingnes Bö. JTB har vunnit varje lopp han ställt upp i under det här mästerskapet och det mesta talar för att man plockar ännu en guldmedalj i dagens lopp. Största utmanarna skulle jag säga är Sverige, Italien och Österrike. Frankrike och Tyskland skulle vanligtvis vara med och slåss om segern men Frankrike ställer upp med Jeanmonnot och Fabien Claude i stället för exempelvis Simon och Fillot Maillet.

Tyskland har Schneider och Nawrath som absolut kan hota om medaljerna men nog hade man hoppats att Tyskland skulle matcha Herrmann och Doll eller Herrmann och Rees.

I stafetten är åkningen i fokus. Det är en masstart vilket gör det svårt att hänga av sina konkurrenter men det krävs att man missar tre extraskott för att det ska bli någon straffrunda och med vassa snabbskyttar i startfältet är det svårt att tjäna någon tid på vallen. På ren åkkapacitet har Norge det överlägset bästa laget vilket oddsen också talar om. Norge att vinna står i 1,40. Sverige har det näst starkaste paret med Öberg och Samuelsson men Samuelsson kommer att behöva några sekunder för att orka gå med Bö.

I en eventuell spurt håller jag Samuelsson som favorit mot Bö men han måste orka gå med honom hela vägen dit också.

Öberg och Samuelsson har återigen visat vilka otroliga mästerskapsåkare man är i Oberhof. Varken Öberg eller Samuelsson har presterat speciellt bra under säsongen men här på mästerskapet har man höjt sig och plockat två medaljer vardera med flera lopp kvar att åka. Öberg och Samuelsson är enda hotet mot en norsk seger som jag kan se det.

Italien gjorde det riktigt bra i stafetten och har en formstark Vittozzi i laget men Giacomel ska köra mot Bö på två distanser och där tror jag inte att italienaren räcker till.

■■ Oddsmässigt ser det inte speciellt roligt ut för vinnarspel då både Sverige och Norge känns som enda tänkbara vinnarna på förhand. Varken 1,40 på Norge eller 3,50 på Sverige lockar. Istället vill jag lyfta Österrike att komma på pallen till oddset 7,00. Komatz har överraskat positivt under mästerskapet och Hauser är en världsåkare som inte fått ut det hon vill i spåret under mästerskapet. Det här kan vara Hausers enda realistiska chans till medalj i mästerskapet efter att hon sköt bort sig från distansloppet. Österrike är en av få nationer som matchar bästa möjliga lag. Tittar man på Head to Head-marknader gillar jag Tyskland att slå Schweiz till oddset 1,72. Hartweg har visserligen överraskat positivt men Schneider ska ha goda möjligheter att åka ifrån Haecki-Gross i spåret och Nawrath är duktig i spåret men sämre på vallen.

Håller han sig från en straffrunda bör man ha bra chans att sluta före Schweiz i resultatlistan.

Amrounis spelförslag

Österrike att komma topp 3.

Odds: 7,00

Tyskland vs Schweiz: Tyskland

Odds: 1,76

