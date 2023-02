Skatorna saknar sin spindel – favorit i fara!

Bengt Sonnert

Veckans spik

Fantastisk kupong med 13 miljoner i högsta vinstgruppen och en klassisk lista med Premier League och championship. Det finns många drag att gå på och för att öka sannolikheten till 13 rätt så spikar jag av Man United. Ten Hag har visserligen matchat de bästa spelarna hårt men laget har inte visat tecken på svaghet än. Eriksen borta men i övrigt en stark förväntad elva. Palace är utan Zaha och jag tror att detta ska vara skillnad på klass.

Veckans spelvärda

Stoke har sett klart bättre ut på slutet även om resultaten har varit blandade. Senast körde de över Reading med 4-0 och jag tror att The Potters har en stabil vår framför sig. Luton däremot har fått med sig resultaten, men det har inte sett så bra ut på planen. Nu streckas de över 50% i en match som jag tror kommer bli väldigt jämn. Jag väljer värdet och chansspikar tvåan!

Systemförslaget

1. 1X2

2. 1

3. 1 2

4. 1

5. 1X

6. 1X2

7. X2

8. X2

9. 2

10. 1

11. 1X2

12. 1X

13. 1

864 rader

Simon ”Dybban” Lindell

Veckans spik

Av de två stora favoriterna på kupongen, Man United och Brighton, så känns valet givet vilken jag helst spikar. United är på riktigt under Ten Hag. Här kommer holländaren återigen ställa ut starkast möjliga elva och hemma på Old Trafford är de blytunga just nu med 13 raka segrar. Crystal Palace lyckades sno med sig en pinne efter ett sent frisparksmål i hemmamötet, men har i sanningens namn sett väldigt bleka ut den senaste tiden. Har dessutom Zaha skadad. Ettan är väldigt trolig.

Veckans spelvärda

Vi får se hur spelvärda de blir, men jag tycker West Ham ska ha goda möjligheter att ta poäng borta mot Newcastle. The Hammers är inte så dåliga som tabellen säger och brukar kunna bjuda på starka defensiva insatser. När Newcastle har haft ett tajtare spelschema samt saknar spindeln i nätet, Bruno Guimaraes som är avstängd, tycker jag att skatorna är en favorit i fara till höga streck.

Systemförslaget

1. X2

2. 1

3. 2

4. 1

5. 1X

6. 1X2

7. X2

8. 1X2

9. X2

10. 1

11. 1 2

12. X2

13. 1X2

1728 rader

Johan Meijer

Veckans spik

Inte den troligaste vinnaren men jag gillar att spika Watford i match 12 till en procent runt 40. Föll mot Reading i cupen för någon månad sedan men saknade då hela 15 seniorspelare. Läget är klart bättre nu och med intressanta nyförvärv i januari tycker jag att The Hornets ska ha bra vinstchans mot ett begränsat Reading.

Veckans spelvärda

Brighton har övertygat stort och öser in mål. Blir jättefavorit i sydkustmötet med Bournemouth men jag garderar gärna ettan. Trossard har lämnat för Arsenal, Mac Allister är avstängd och Caicedo kanske inte är fullt motiverad/fokuserad efter att hans övergång till Arsenal gick i stöpet. Bournemouth har värvat för att kunna ta sig över nedflyttningsstrecket och kanske kan skrälla. Både krysset och tvåan rensar bort många rader.

Systemförslaget

1. 1X

2. 1

3. 1X

4. 1

5. 1X2

6. 1

7. 1X2

8. 1X

9. 1 2

10. 1X

11. 1X2

12. 2

13. 1

864 rader

Jonas Amrouni

Veckans spik

Det här blir tredje gången lagen möts senaste veckorna och Liverpool har fyra poäng från de två tidigare matcherna. Då har man inte sett speciellt bra ut spelmässigt. Når man upp i någorlunda normal nivå vinner man den här matchen med enkelhet. Den svaga formen på Liverpool gör dessutom att streckningen inte sticker i väg på tvåan.

Veckans spelvärda

Huddersfield befinner sig under strecket och övertygar inte spelmässigt. Laget visar inga tendenser till förbättring varken offensiv eller defensivt. QPR har ett lag som ska ligga betydligt högre upp i tabellen. Nu har man spetsat till truppen ytterligare under januari och det finns goda förutsättningar för att man ska klättra i ligan.

Systemförslaget

1. 1

2. 1X2

3. 2

4. 1X2

5. 1X2

6. 1

7. 2

8. X2

9. 1X

10. 1

11. X2

12. 1 2

13. 1X

864 rader

