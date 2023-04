Sista avgången från stationen, ”Saints”

Sista avgången från Southampton Station!

Ska Southampton vara kvar i PL krävs tre poäng här! Man har ganska tufft schema kvar så den här typen av hemmamatcher måste vinnas. Formen är inget att luta sig emot utan här är det 100% motivation som måste plockas fram.

Crystal P pånyttfödda med Roy Hodgson och har två raka. Vändningen mot Leeds (5-1) på påskdagen imponerade. Förutom den har Palatset faktiskt gjort klena bortainsatser. Man har tacksamt spelschema kvar och luft ner till strecket, det här är inte en måstematch för Londonlaget.

Spelar Southampton att vinna till 2,92. Den försiktige kan välja nollboll (0) till 2,02 (insatsen tillbaka vid oavgjort, ger då 1,00 i kombinationsspel).

Spelstopp: lördag, 16.00.

Napoli har fokus på tisdagsreturen – tappar poäng till bottenlaget!

Napoli har 13 poäng ner till Lazio (och en mindre spelad) med åtta omgångar kvar. Ligatiteln klar. Istället har man fullt fokus på tisdagsmatchen och returen mot Milan i CL-kvarten. Där måste man vända 0-1 från förra veckan. Inga risker för tveksamma spelare.

Verona måste ta chansen! Man ligger under strecket och har fyra poäng upp till Spezia (en mindre spelad). Serie A’s sämsta bortalag och budgeterar normalt sett inte poäng i en sådan här match. Nu möter man Napoli i rätt läge och en poäng skulle betyda mycket för serieavslutning. Har en seger (Sassuolo) att gå på från förra lördagen så bara köra!

Spelar Verona +0.5 (X2) till höga 2,86. Det högre hcp-oddset +1 (insats tillbaka vid uddamålsförlust) ger 2,16.

Spelstopp: lördag, 18.00.

Modo till SHL – börjar med hemmaseger!

Två gamla klassiska Elitserielag och man skulle vilja se båda i SHL. Nu är det här en matchseriefinal där endast vinnaren får en SHL-biljett. Nästan slutspelsstämning i Stockholm när DIF slog ut Löven i veckan. Modo är snäppet bättre, har fått extra vila och här blir matchserien kort till Örnsköldsviks favör. Viktigt vinna första matchen!

Spelar Modo att vinna inom ordinarie matchtid till 2,19 (1,73 inkl förlängning).

Spelstopp: söndag, 18.30.

Helgtrippeln

Southampton 2,92

Verona +0.5 2,86

Modo 2,19

Trippelodds: 18,29

Senaste nytt för Stryktipset/Big 9 lördag klockan 11.00 - Tänk på att…

Manchester City (Match 1) kupongens stora banker. Streckad till 90% av Svenska folket.

Oddsändringar PL: Brighton lite ner och nu knappa bortafavoriter (!) mot Chelsea. Något förvånande går Everton upp en del mot, för dagen, håglösa Fulham. Wolves de av PL-lagen som går upp mest på lördagssläppet.

Oddsändringar i Championship: Odds rejält ner på Sunderland. Samma gäller för Stoke och Swansea.

Notera att oddsen fortsätter ändras under dagen och efter lagen släpps 15.00 får man indikationer på eventuella problem i startelvan. Lämna in så sent som möjligt.

Veckans Favoritspik: Match 10, Sunderland 1:a.

Veckans Chansspik: Match 5, Southampton 1:a.

Skrällgarderingen: Match 8, QPR - Coventry 1X.

Lördagsskrällen Big 9: Match 7, Napoli – Verona X2.