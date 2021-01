Sheffield plockas med tidigt till låg procent

Det märks att det är speciella tider på resultaten ute i de stora ligorna nu. Det tighta spelschemat gör att inte ens storlagen orkar hålla uppe tempot i matcherna. Liverpool fick exempelvis bara med sig 0-0 borta mot Newcastle i veckan. Som min gode vän ”Giganten” ofta säger i Stryktipspodden: ”Det är svårt att vinna fotbollsmatcher.” Det stämmer extra bra just nu.

Så när det nu vankas en sen nyårskaramell på 16 miljoner i jackpot gäller det att hålla tunga rätt i mun. Vill man gå för de stora pengarna är det rätt läge att på större system gardera de stora favoriterna Arsenal och Brentford, även om känslan säger att båda vinner. I övrigt är kupongen nämligen vidöppen. Det skulle förvåna om vi får en repris på förra veckans antiklimax med låg utdelning, trots 25 miljoner i jackpot då.

Det finns flera intressanta spikar till lite lägre procent och jag tänker även ta ställning i ett par matcher som är jämnstreckade.

I match 3 tar Brighton emot Wolverhampton. Ser man till underliggande siffror har Brighton fått med sig alldeles för få poäng hittills. Hemma mot Arsenal senast vilade Graham Potter nästa hela frontlinjen, vilket gör att Maupay, Welbeck, Trossard och March kommer utvilade i det tighta spelschemat. Wolves kämpar på, men fick en riktig nagel i ögat senast mot Manchester United där allt slit gav noll efter Rashfords sena vinstmål. Espírito Santo går hårt på sin rätt tunna trupp som verkligen lider av Jiménez huvudskada. I de sex matcher skyttekungen inte kunnat medverka har laget gått mållösa i tre.

■■ Matchen streckas helt jämnt, men jag tycker Brighton ska vara favoriter och ha bra chans här med piggare ben på hemmaplan. Ettan är en fräck chansspik till 33%.

Match 4. Bournemouth föll knappt i toppmötet borta mot Brentford i veckan. Men insatsen var det inget fel på. Körsbären har en av de bästa trupperna i ligan och är en het kandidat för en direktuppflyttning. Stoke tar sina poäng, men är verkligen inget extra. Med det farligaste offensiva hotet Tyrese Campbell är det inte mycket som händer framåt. The Potters har gått mållösa från tre av de fem senaste matcherna och var det sämre laget hemma mot bottengänget Nottingham senast (1-1). Det här är dessutom Stoke femte match sedan den 19:e december, under samma period har Bournemouth lirat två matcher mindre. Ett lugnare matchande ska inte alls underskattas denna hektiska tid på säsongen.

■■ Piggare ben och bättre lag, jag tycker Bournemouth ska vara klar favorit. När tvåan streckas till låga 43% är det den kanske bästa spiken på kupongen.

I skrällväg finns det flera bra alternativ, men i match 2 ska det bara vara dags för Sheffield United. Om jumbon spelar om sina 16 första matcher så kommer de aldrig få med sig så lite som två poäng igen. Det är faktiskt ett oflyt utan dess like och laget är inte så dåliga som poängsamlingen indikerar. Med flera spelmässigt bra insatser i ryggen, där det radats upp uddamålsförluster, ska inte Sheffield United räknas ut mot ett rätt trött Crystal Palace som inte gillar att kliva in som favoriter och föra matcher. I fjol vann The Blades faktiskt båda mötena med Palace och ser man på trupperna är de nästan de samma som då. Ettan streckas upp till skyhöga 65%, vilket är minst 15 enheter för högt. Jag tycker det är ett dåligt favoritstreck som kan chansas bort helt.

I övrigt. Formstarka Barnsley åker till Carrow Road i match 8. Laget har nu fem segrar på de sex senaste matcherna och det är bara Brentford som kan matcha den formraden i ligan. Vinsten borta mot corona-drabbade Rotherham senast ser dock ut att bli dyrköpt. Det rapporteras nu om att flera viktiga spelare i truppen har blivit smittade. Det som från början såg ut som ett bra skrälläge till låg procent, kan nu istället bli en vettig favoritspik. Håll ögonen öppna på den här matchen. Följ oddsförändringar och laguppställningar innan matchstart.

I toppmötet mellan Swansea och Watford i match 5 gillar jag gästerna. Watford har ny tränare och stod för en bra insats när de slog serieledarna Norwich senast. Swanseas solida defensiv ska inte underskattas, men totalt sett är Watford ett bättre lag. När tvåan då ser ut att streckas som underdog till runt 30% är det första tecknet jag plitar ner.

I match 7 ska Brentford givetvis ha bra chans hemma mot ett lite skadedrabbat Bristol City. Men när ettan drar iväg över 75% gäller det att dra öronen åt sig. Det är trots allt jämna The Championship vi snackar om. Ska det jagas miljoner behöver den här matchen garderas.

Skrällen

Sheffield United (match 2)

Sheffield United har sprungit klart under EV hittills och borde få lite retroaktiv betalning snart. Trivs bra på Crystal Palace spelstil och undervärderas rejält av det svenska folket här. 15% på tvåan måste med!

Spiken

Bournemouth (match 4)

Bournemouth har två färre matcher i benen under det tighta julschemat än Stoke och är ett klart bättre lag. Framför allt offensivt. Under 50% på tvåan är en riktigt bra spik.

Favorit i fara

Preston (match 11)

Ojämna Preston övervärderas rejält mot Nottingham. I en match med snudd på jämna odds får hemmalaget ändå 58% förtroende. Nottingham gjorde en bra insats senast mot Stoke och har fyra raka utan förlust. Helt öppet!