Sevilla blir rejält överstreckat nu

■■ Trevligt Topptips denna måndag där Premier League, The Championship, La Liga och en avslutande match från spanska Primera Liga står på schemat.

Kupongen är väldigt trevligt sammansatt med flera överstreckade favoriter som ska kunna rubbas för att få upp utdelningen. Utmaningen är att hitta spikar. En tillställning är redan inställd. Match 2 mellan Nottingham och Barnsley kommer att lottas. Här ser det faktiskt ut att bli värde på lotten då ettan på Nottingham har 56% chans att gå in, men streckas lägre än så.

Anledningen är så klart att folk inte vill riskera att sitta med dumstrut om den lottas ”fel” och tar det säkra före det osäkra. När det är så svårt att hitta bra spikar bör det ändå övervägas att ta det värdet som går att få.

ANNONS: Lämna in expertens systemförslag på 108 rader

Det finns flera vettiga skrällar på kupongen. Här är två favoriter som jag vill helgardera eller helt chansa bort för att garantera fin utdelning vid åtta rätt.

■■ Match 4. Stoke har bara tagit fyra poäng på de fem senaste omgångarna och är inne i en svacka. Framför ser offensiven blek ut. Lagets bästa anfallare, Nick Powell (fem mål på nio matcher) har varit skadad sedan oktober och saknas verkligen. Viktige mittfältaren Romain Sawyers, med PL-rutin från West Bromwich, är en annan spelare på skadelistan. På hemmaplan har Stoke otroligt svag statistik när det gäller att skapa chanser. Laget har på de fyra senaste hemmamatcherna inte nått över ett halvt mål i Expected Goals i någon av dem. I 0-1-torsken senast mot Derby så skapade The Potters knappt en målchans. Preston ligger sju poäng bakom i tabellen, men sett vassare ut på planen den senaste tiden. De var nyligen det bättre laget hemma mot, i mitt tycke bästa klubben i serien, Fulham (1-1). Gästerna har dessutom haft en lång vila sedan den 11:e december, har ett klart vettigt truppläge och bör vara spelsugna.

Jag tror på en väldigt jämn och troligtvis målsnål tillställning. Då lockar inte den överstreckade favoritettan. X2 blir mitt val.

■■ Match 7. Sevilla har stora problem i truppen. Ytterligare corona-fall rapporterades in under nyårsdagen och tränare Lopetegui har sagt att få A-lagsspelare har kunna träna de senaste dagarna. Lägg till att spelare som Lamela, Suso och Naves dessutom är långtidsskadade och det saknas långt mer än en elva här. Bänken kommer mestadels bestå av spelare från ungdomsleden, vilket gör det svårt att förändra matchbilden med byten. Även med ordinarie lag har Sevilla inte direkt slaktat på bortaplan i La Liga. Fyra vinster på nio resor så här långt. Så att tro att ligatvåan bara ska åka till Cadiz och hämta tre poäng med nuvarande truppläge är naivt. Cadiz har också ett par spelare out, men har ett långt bättre truppläge. De kommer också med fint självförtroende efter den hållna nollan på Santiago Bernabéu när en pinne hämtade mot Real Madrid. Nästjumbon ska inte underskattas. Det är ett lag som spelar för varandra och är svårslagna. Här ska det finnas god poängchans, men det svenska folket undervärdera värdarna kraftigt. 1X streckas i skrivande stund under 30%, men borde vara närmare 50%.

Supervärde på Cadiz alltså och det är inget snack om att den högt streckade tvåan ska garderas hela vägen eller jobbas bort helt.

ANNONS: Lämna in expertens systemförslag på 108 rader

Orkar man chansa bort någon eller några favoriter så är det helt ok att sänka risken på systemet genom att spika någon storfavorit.

■■ Match 5. Det är aldrig kul att spika en så högt streckad favorit som Villarreal, men kupongen är så svår att jag tills sist väljer att plocka fram hammaren i Valencia. ”Den gula ubåten” ser nämligen ruskigt starka ut för tillfället. Efter en del skadebekymmer under säsongen är Gerard Moreno tillbaka i fulll blom. Skyttekungen stod för fem mål på de tre senaste ligamatcherna innan jul, vilket resulterade i tre raka segrar och 10-3 i målskillnad. Innan dess slogs även Atalanta tillbaka på bortaplan i Champions League. Senast slaktade Alavés här hemma med 5-2, där Villarreal var riktigt vassa. Dessutom ser det ut som att värdarna klarat sig hyfsat från coronan och har ett de bättre trupplägena i ligan. Nu möter tacksamt motstånd i tabelljumbon. Levante har efter 18 omgångar fortsatt inte vunnit en enda match. Nu kommer gästerna från två raka hawaii-matcher som de torskat med 3-4 mot Espanyol och Valencia. I ärlighetens namn var Levante värda nån pinne där och har dessutom skapat rejält med chanser. Men spelare alldeles för naivt för att de ska kunna hota stabila Villarreal på bortaplan.

Framför allt när båda nyckelspelarena Pepelu samt Roberto Soldado är avstängda och Shkodran Mustafi är skadad i backlinjen. En tråkig men stabil spiketta blir mitt val.

ANNONS: Lämna in expertens systemförslag på 108 rader

Spiken

Villarreal (match 7)

Ett utvilat Villarreal visade toppform innan jul där de tog tre raka segrar. Skyttekung Moreno sprutar in mål igen. Möter ligajumbon Levante som ännu inte vunnit på 18 omgångar och dessutom saknar tongivande spelare. Stabil etta.

Skrällen

Cadiz (match 7)

Cadiz visade att de kan stå upp mot de stora när de höll nollan borta mot Real Madrid senast. Möter här ett Sevilla som är hårt drabbat av corona, har flera tongivande spelare borta och kommer ha juniorer på bänken. Supervärde på 1X som måste prioriteras.

Favorit i fara

Stoke (match 4)

Stoke har haft väldiga problem med offensiven. Inte minst på hemmaplan där de inte kommit över ett halvt mål i xG på fyra raka hemmamatcher. Preston har lång vila och kommer från flera bra insatser.