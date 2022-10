Serieledarna är en översminkad gris

Det är en bra Europaresa veckan inleder med. Sex olika länder ska besökas på måndagens Topptips. Jag hittar en hel del spelvärde när det svenska folket bli tabelltittande i luriga ligor som League One och Primeira Liga.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 1. Sista hemmamatchen för den allsvenska säsongen väntar för IFK Norrköping. En tillställning som mest handlar om ära. Då är det i grunden alltid svårtippat, men jag väljer ändå att dra en rövare och väljer sida. Detta för att ha råd att ta med lite tyngre skrällar på annat håll och gå för de större pengarna. Även om Peking har sett klart förbättrat ut under nya Glen Riddersholm så tycker jag värdarna ska slå ur underläge här. Arnor Sigurdsson har inte kommit till spel på grund av skada de senaste matcherna, lagets i grunden klart bästa spelare. Islänningen lär knappast starta nu heller. Det är också frågan om Riddersholm väljer att ”chansa” med kuggen Nyman på topp då han varit halvskadad. Djurgårdens säsong är långt ifrån över i och med succén i Europa Conference League. Nu har Blåränderna dessutom chansen att bli bäst i stan vid vinst, vilket inte är att förringa. Ett intensivt matchande väntar, men de två närmaste drabbningarna ute i Europa är av akademisk karaktär så jag förväntar mig en riktig stark elva denna kväll då truppläget är sånär som optimalt. Även Ekdal på mittbacken är tillbaka och fick ett inhopp senast. Han lär starta. En starkare elva, mer att spela för och större fokus då säsongen är långt ifrån över talar för gästerna. När strecken då ser ut att hamna relativt rätt så är tvåan under 50% en helt okej spik.

■ Match 6. Min ”säkra” spik för dagen hämtar jag från Danmark. Midtjylland har inte alls kommit upp i nivå i Superligan denna säsong, men insatserna ute i Europa visar att det finns väldigt höga höjder i det här laget. Det har blivit poäng både hemma och borta mot Feyenoord och Lazio fick sina fiskar varma när italienarna fick åka hem med svansen mellan benen efter överkörningen här på MCH Arena. 5-1 till Midtjylland var häftigt att se. Det skiljer bara två poäng mellan värdarna och Andreas Alms Odense, men att det råder klasskillnad råder det ingen tvekan om. Att det svenska folket drar för stora växlar av tabellen gör dessutom att det finns chans att ettan undervärderas. Särskilt då Odense ser ut att få klara sig utan bästa målskytten Bashkim Kadrii som är skadad. Kristoffer Olsson har varit vass sen landslagsmannen anslöt under säsongen och med spets som Andreas Dreyer, Evander, Sory Kaba och Pione Sisto runt om ska Midtjylland kunna ta tag i taktpinnen. En etta under 65% är bara att spika av.

■ Match 7. I lägre ligor är det svårt att komma åt sändningar. När det inte går att kolla på matcher kontinuerligt blir de underliggande siffrorna av än större vikt för oss som vill tippa utgången. Det finns en hel del intressant statistik att ta del av i den engelska tredjedivisionen, League One. Plymouth har verkligen haft guds änglar med sig under säsongsinledningen där de parkerar som serieledare. Något de inte alls varit förtjänta av sett till insatserna på planen. Det är sällan man ser så mycket stolpe in som värdarna haft hittills denna säsong. Den underliggande statistiken säger att Plymouth borde haft cirka 22 poäng, vilket hade betytt en mittenplacering, men verkligheten säger istället 38 pinnar (!). Räkna således med att verkligheten kommer ikapp förr eller senare. Varför inte redan ikväll. Exeter har faktiskt fler Expected Points än värdarna och det skiljer inte alls så mycket mellan de här lagen som tabellen säger. Gästerna kommer från fyra poäng på sina senaste två matcher mot svårslagna Derby och Fleetwood. I 19-åriga Fulham-lånet Jay Stansfield finns dessutom en vass spjutspets. Ettan ska inte stå över 50%, men ser ut att övervärderas grovt. Spelvärda X2 är givna tecken att inleda med.

