Champions League trummar på och det kommer bli en riktigt trevlig kväll i tv-soffan, det är helt klart. Det tighta spelschemat för CL-klubbarna, och ständigt nya coronafall, gör att skrällarna lurar bortom hörnet även när storklubbarna spelar.

Positivt i dag är att om man har is i magen och lämnar in sent så kommer det finnas full tillgång till samtliga startelvor. Timmen innan matchstart kan det hända grejer där odds justeras. Var vaken för då kan det göras fynd. Idag gillar jag en rad hemmalag, både skrällar och favoriter. Här är mina tankar:

■■ Det vankas storfight direkt i match 1 när Inter gästar Real Madrid. De två klubbarna förväntades ro hem Grupp B utan att förta sig, men inget av lagen har lyckats ta någon vinst efter två matcher. Real hämtade in ett 0-2-underläge borta mot Mönchengladbach i slutminuterna för sin första pinne. Här krävs att Marängerna tar en trepoängare om läget inte ska bli riktigt prekärt. Och jag tror de har bra chans. Inter ser trötta ut för tillfället, även i Serie A, och får nog klara sig utan skadade Alexis, Sensi, Lukaku och Vecino. Framför allt tungt om skyttekung Lukaku inte kommer till start. Madrid kommer från sin bästa insats för säsongen när Huesca kördes över med 4-1 och Hazard fick äntligen måla.

Håller sig ettan runt 50% så finns det spelvärde och jag gillar spiken.

■■ I match 5 har Ajax fått problem. Coronan har slagit till med kraft i klubben och ett gäng startspelare har drabbats. Jämför man med elvan borta mot Atalanta senast så är hela mittfältet med Klassen, Gravenberch och Tadic sjuka och följde inte med på resan till Danmark. På målvaktssidan är det rejäl kris där nu bara den kroatiska U20- landslagsmannen Kotarski finns att tillgå. Han har aldrig spelat en tävlingsmatch med Ajax A-lag, däremot lirade målvakten en träningsmatch i somras mot det tyska andradivisionslaget Holstein Kiel, där Kotarski släppte in två mål på två skott. Att kliva in i CL kan blir ett rejält uppvaknande. Midtjylland var inte alls oävna borta mot ett roterande Liverpool och var snubblande nära poäng. Hemmaförlusten mot Atalanta till trots så är danskarna starka på hemmaplan.

Sett till förutsättningarna ska det finnas goda chanser för Midtjylland att ta sina första poäng i gruppen. Följ utvecklingen och startelvor, men helgarderingen ser gjuten ut i nuläget.

■■ Det är inte så lätt att vinna bortamatcher i Champions League, det fick Bayern München erfara i Moskva när Lokomotiv bara var minuter från att lösa poäng. Sedan dess har CL-mästarna spelat en oinspirerad ligamatch mot mediokra Köln, där det återigen blev knapp 2-1-vinst. Nu skruvas motståndet upp i detta mini-derby i match 3 när Salzburg jagar viktiga poäng i gruppen. Österrikarna gjorde det riktigt bra i CL i fjol och pressade Atletico Madrid i Spanien.

Har klass i laget. Inte ens Bayern München kan vara ett konstant rullande vinsttåg i dessa tider. Här chansar jag med alla tecken och jagar hemmaskrällen runt 10%.

SPIKEN

Manchester City (match 4)

Manchester City var överlägsna Marseille senast. Med Dias/Laporte i mittlåset har defensiven stäppat upp och här tror jag tredje raka nollan hålls. Olympiakos trivs bäst hemma i Pireus och har Soudani, Ba och Camara borta med corona. Ska bara inte räcka till här. Säker etta.

SKRÄLLEN

Salzburg (match 3)

Salzburg tappade ledningen två gånger om i bortamatchen mot Atletico Madrid och stod upp bra. Hemma i Österrike kör de över ligan och har klass i laget. Bayern München kan mycket väl välja att rotera lite här då de i stort sett redan avgjort gruppen efter två matcher. Kommer dessutom från två lite sämre insatser. Skrällettan runt 10% åker med.

FAVORIT I FARA

Ajax (match 5)

Ajax har fått Corona i truppen och ser ut att sakna ett helt gäng startspelare från matchen med Atalanta. Bland annat blir det en oprövad kroatisk U20-landslagsman i mål. Midtjylland börjar växa in i CL-kostymen. Var inte alls långt från poäng borta mot roterande Liverpool. Här luktar det danska poäng.