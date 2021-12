Se upp för Arsenal här

Spiken

Chelsea

Leeds har inte spelat med samma frenesi och intensitet som vi fick se under fjolåret. Det har stundtals gränsat till undermålig fotboll från deras sida. Chelsea har inte råd att tappa fler poäng till Liverpool och City om man ska ha någonting att göra med guldstriden den här säsongen.

Skrällen

Southampton

Aubameyang bänkades senast efter att ha gått mållösa i sex raka matcher. När han väl kom in missade han ett jätteläge som kostade Arsenal poäng. Rent taktiskt behöver Arsenal höja sig eller låta Arteta gå om man ska ha en chans att nå en Champions League-plats i år.

Match för match

1. Chelsea – Leeds 1

Chelsea kommer från en ny svag insats när man tappade poäng mot Zenit i slutminuterna i veckan. Det kostade laget gruppsegern i Champions League. Hemmalaget saknar Jorginho, Kanté, Chilwell och Chalobah. Bamford gjorde comeback som hjälte senast då han hoppade in och gjorde 2-2-målet för Leeds. Gästerna har inte fått till det spelmässigt under året.

2. Liverpool – Aston Villa 1

Liverpool går från klarhet till klarhet men man kan ställa sig frågande till varför Klopp matchat ett så pass starkt lag i betydelselösa Champions League-matcher. Det är sånt som kan visa sig kostsamt med det täta spelschemat. Aston Villa har övertygat sedan Gerrard tog över och vann välförtjänt mot Leicester senast. Liverpool saknar Firmino, Elliott och Jones.

3. Norwich – Manchester United 1 2

United har fått en nytändning sedan Rangnick tog över som tränare. Även om alla bitar inte fallit på plats än så har klubben fått en röd tråd, något som varit efterlängtat. Hos kanariefåglarna är offensiven det stora problem och vi har inte fått se någon förbättring sedan Dean Smith tog över som tränare. United saknar fortfarande Pogba och Varane i matchtruppen.

4. Arsenal – Southampton 1

Frågan är om det finns ett sämre lag än Arsenal med en 1-0-ledning i hela Premier League just nu. Återigen tappade man en ledning efter att laget börjat backa hem och försvara. Överlag var det ingen tilltalande match mot Everton och Aubameyang kom in och såg iskall ut, igen. Ett positivt besked för The Gunners var att Xhaka var tillbaka från skada senast.

5. Birmingham – Cardiff 1

Franske Colin är fortsatt osäker till spel för Birmingham. Cardiff saknar Bowen och Vassell med skador. Morrison är avstängd. Cardiff inledde säsongen horribelt men har sakta men säkert spelat upp sig. Birmingham har haft svårt att förvalta sina målchanser. Om Birmingham håller uppe spelet kommer det att börja synas i tabellen snart. Streckas från vänster.

6. Bournemouth – Blackburn 1

Efter den fina inledningen på säsongen för Bournemouth har segrarna inte trillat in på kontot lika enkelt. Laget kämpade till sig en poäng mot Fulham trots att man inte förtjänade det. Det kan vara den typen av moralhöjare som får trenden att vände. Jämför man trupperna så har Bournemouth ett bättre lag än Blackburn. Trots formen vill jag spika ettan här.

7. Derby – Blackpool 1

Efter två sämre insatser från Derby är det dags att fråga sig om det är nu allting faller samman. Med den ekonomiska krisen och poängtappen i ligaspelet har det varit en tidfråga och frågan är om man klarar fler motgångar. Blackpool har gått mållösa från tre raka matcher och har en trupp som är ämnad för bottenstriden. Jag vill gärna ha med flera tecken i det här mötet.

8. Hull – Bristol City 1

Efter fyra raka segrar lyckades Hull kämpa till sig ett kryss borta mot Reading förra omgången. Trots att man blev utspelade större delen av matchen blev det en poäng. Den typen av lagmoral har vi inte sett från Bristol som ofta fallit igenom vid underläge i år. Gästerna har Tanner, Cundy, Williams och Baker på skadelistan. King är ett frågetecken inför helgens match.

ANNONS: Expertens systemförslag:

Topptipset kväll

■■ I skrivande stund är omsättningen väldigt låg vilket gör det svårt att sätta trovärdighet i streckningen men det lär förändras fram till matchstart. Min spik landar i Zwolle hemma mot Fortuna Sittard. Det är seriens två sämsta lag som ställs mot varandra den här säsongen men ser man till trupperna är Zwolle ett bättre lag. Det här är en match man måste vinna och jag tror att Zwolle löser uppgiften till en tacksam procent.

■■ Jag vill passa på att varna för både Udinese och Athletic på kupongen. Båda är hemmastarka lag som hör hemma i skiktet precis under topplagen. Både Milan och Sevilla har matchats hårt med viktiga matcher i Champions League under veckan.

1. Norwich – Manchester United 12

2. Udinese – Milan 1X2

3. Athletic Bilbao – Sevilla 1X2

4. Valencia – Elche 1X

5. Wolfsburg – Stuttgart 1 2

6. Reims – St.Etienne 1X

7. Zwolle – Fortuna Sittard 1

8. Portland – NY City 1 2

288 rader, spelstopp 18.29

1. 2

2. 1X

3. 1X

4. 1X

5. 1 2

6. 1X

7. 1

8.1 2

64 rader